Este sencillo de Flying Lotus y David Lynch es surreal y escalofriante

Qué lejanas se sientes las épocas en las que el productor y director conocido como Flying Lotus se las dejaba fácil a su público. La década pasada, FlyLo hacía beatworks sin complicaciones y se ganó a todos tus bros con esos remixes de EDM de Waka Flocka Flame. Pero esos días felices son un bonito recuerdo en 2019. En esta década hemos visto al hombre nacido como Steven Ellison sumergirse, cada vez más, en mierda espeluznante y tétrica. Hizo temas inspirados en experiencias cercanas a la muerte y la molécula del espíritu, y también dirigió su primer largometraje, una película de horror corporal tan burda que provocó que la gente se parara de su asiento en el festival de cine de Sundance. Todo esto, básicamente es lo que ahora FlyLo considera “divertirse“.

Así que es lo más apropiado que el primer bocado que nos da a probar de su sexto álbum Flamagra sea surrealista y abrumador. “Fire Is Coming” comienza con un atmósferas silbantes que se sienten bastante siniestras, y niños gritando, moviéndose sutilmente a través una orquestación tipo Psycho, antes de que Dvid Lynch aparezca para contar una historia corta y apocalíptica sobre un niño llamado Tommy, quien contesta una ominosa llamada telefónica y su mami, que se encuentra con un problema en su jardín que involucra algún tipo de limo negro. David repite el título de la canción como si fuera una sirena. Es perturbador, y más aún cuando se combina con el video, dirigido por Ellison y David Firth, el cual presenta a Lynch contando la historia desde la boca de un lobo en una silla de ruedas. Sí, es bastante.

Por el momento, es difícil saber si el resto del disco mantendrá este tono apocalíptico, pero Flying Lotus sugirió en un comunicado de prensa que las llamas que describe Lynch están en el centro de su nueva obra. “He estado trabajando en cosas durante los últimos cinco años, pero siempre fue por todas partes. Siempre había tenido en mente esta idea temática: un concepto persistente sobre el fuego, una llama eterna sentada en una montaña”, dice. “Algunas personas lo aman, algunas personas lo odian. Algunas personas quisieran tener citas allí y otras quemar cartas de amor en el fuego”.

Como sea, incluso si el resto de su nuevo LP resulta tan denso como esta canción, al menos FlyLo enfrenta al fin del mundo con sus amigos. Flamagra contará con un elenco de colaboradores todo estrella, que incluye a Solange, Tierra Whack, Anderson. Paak, George Clinton, Little Dragon, Denzel Curry, David Lynch, Shabazz Palaces, Thundercat y Toro y Moi. El disco sale el 24 de mayo a través de Warp. Puedes revisar la lista de canciones abajo, y escuchar “Fire Is Coming” arriba, si te atreves.

Tracklist de Flamagra:



1. “Heroes”

2. “Post Requisite”

3. “Heroes In A Half Shell”

4. “More” con Anderson .Paak

5. “Capillaries”

6. “Burning Down The House” con George Clinton

7. “Spontaneous” con Little Dragon

8. “Takashi”

9. “Pilgrim Side Eye”

10. “All Spies”

11. “Yellow Belly” con Tierra Whack

12. “Black Balloons Reprise” con Denzel Curry

13. “Fire Is Coming” con David Lynch

14. “Inside Your Home”

15. WActually Virtual” con Shabazz Palaces

16. “Andromeda”

17. “Remind U”

18. “Say Something”

19. “Debbie Is Depressed”

20. “Find Your Own Way Home”

21. “The Climb” feat. Thundercat

22. “Pygmy”

23. “9 Carrots” con Toro y Moi

24. “FF4”

25. “Land Of Honey” con Solange

26. “Thank U Malcolm”

27. “Hot Oct.”

