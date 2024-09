Este siniestro vídeo ha provocado el cierre de un matadero francés por sus atrocidades

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

El alcalde de la ciudad francesa de Alès, al sur del país, ha desmantelado un matadero después de que saliera a la luz un vídeo en el que se muestra el maltrato que padecían los animales en su interior.

Las imágenes, filmadas secretamente, fueron publicadas el miércoles por el grupo de defensa de los animales L214. En el mismo se observa cómo los animales recuperan la consciencia mientras son descuartizados. El vídeo muestra cómo se corta la garganta de los animales, cómo se desangran colgando de una sola pierna, o cómo son abandonados hasta que se desangran en el suelo del matadero.

«Una persona que tenía acceso al matadero nos contactó. Sabía que ya habíamos indagado en el asunto», explica Sébastien Arsac, uno de los fundadores del grupo. «Se filmaron cerca de 50 horas en el transcurso de 10 días».

Según informa el grupo, el matadero es escenario de la muerte de 3.000 caballos, 20.000 cerdos, 40.000 ovejas y 6.000 cabezas de ganado a lo largo del año. El matadero tiene un frigorífico gigante capaz de almacenar 7.000 toneladas de carne.

Gilbert Mouthon, un veterinario francés que también testifica a menudo como especialista en juicios relacionados con la higiene en la carne, ha analizado la pieza para VICE News. «Por un lado, se observan incuestionables actos de crueldad que son constitutivos de un delito criminal. Por otro lado existen también violaciones de las condiciones de seguridad en el trabajo que podrían ser perjudiciales para los consumidores» afirma Mouton.

El veterinario señaló que algunos de los animales que aparecen en el vídeo no han sido aseados correctamente y que están cubiertos en excrementos secos — que son potencialmente contaminantes.

En un informe de siete páginas del 8 de octubre y publicado en la página web de L214, Mouton enumera las ofensas que observa en el vídeo, como por ejemplo: «ganado que muestra síntomas de recuperar la consciencia: uno de ellos se desangra inmediatamente después de recuperar la consciencia».

La ley que regula la matanza de animales en Francia estipula que «el desangramiento tiene que empezar lo más pronto posible después de dejar inconsciente al animal y asegurar que este no recupera la consciencia antes de morir»

En declaraciones a VICE News, Arsac afirma que L214 había presentado ya una queja legal contra el matadero en la instancia superior de Ales por maltrato, crueldad animal y por incumplimiento de la normativa que regula la matanza de animales. El ministerio público de Alès aseguró ayer que ha abierto una investigación sobre el maltrato.

En un comunicado emitido el miércoles, el alcalde de Alès, Max Roustan, aseguró que las imágenes le habían «perturbado» y que había ordenado «el cierre inmediato [del matadero] como medida de precaución». El alcalde anunció también «que se abrirá una investigación administrativa interna para revisar cualquier incumplimiento de las normas que regulan la matanza de animales».

El portavoz de L214 confirmó que ayer jueves ya había carteles que anunciaban el cierre de la instalación. También informó que un gran número de camiones salieron en masa del matadero.

El proveedor cárnico local Alès Viande — que obtenía el 60 por ciento de sus suministros del matadero— anunció el miércoles que se ha desvinculado del proveedor. Boris Martínez, responsable del control de calidad de Viande, ha comentado a VICE News que la carne suministrada por el matadero era vendida a «escuelas, institutos, hospitales, carniceros y supermercados».

El matadero es propiedad de la ciudad de Alès, que también es su gestora. Tal es la razón que explica porque el alcalde ha podido clausurar el espacio solo después de salir el vídeo. La administración del matadero esta supervisada por el Departamento de Gestión de Protección de la Población (DDPP en sus siglas francesas— un servicio descentralizado del estado, encargado de asegurarse del bienestar de los consumidores. La DDPP es la agencia responsable de asegurarse que el matadero cumple con las normas de seguridad en el trabajo y de supervisar que los animales viven de acuerdo con los mínimos exigidos por la normativa que regula su bienestar.

Olivier Lemarignier, jefe de departamento de la sucursal comarcal de la DDPP ha declarado a VICE News que tanto él como un colega suyo visitaron las instalaciones el pasado 4 de septiembre. Era el día de su inspección anual. Lemarignier explicó que, durante su visita, la DDPP había revisado los registros del matadero, e inspeccionado tanto las instalaciones como su equipamiento.

«Estuvimos varias horas observando a los trabajadores en sus lugares de trabajo y no vimos nada que se pareciera remotamente a lo que hemos visto en el vídeo. Las imágenes fueron tomadas con una cámara oculta», explica. «Cuando doy con casos de ganado que no es desangrado adecuadamente durante la matanza, que salen de la trampilla habiendo recuperado la consciencia… es insoportable, es algo perturbador tanto para mí como para cualquier otro miembro de mi equipo», señala Lemarignier.

El inspector también cuenta que la DDPP había concedido a cada trabajador del matadero un «certificado de competencia» para el bienestar animal, después de que estos asistieran a sendos programas de entrenamiento en 2013 y 2014.

Después de la inspección de septiembre el matadero recibió una advertencia formal y se le ordenó «que terminara con las prácticas que no respetaban la normativa». Lemarignier no ha querido especificar cuáles serían esas prácticas por motivos de confidencialidad. Según un comunicado emitido por las autoridades municipales de Nimes, las ofensas observadas en septiembre no eran «comparables a las que muestran las recientes imágenes».

Lemarignier ha subrayado la necesidad de «llevar a cabo reformas y de invertir en equipamiento» en el matadero y ha prometido «inspecciones completas», para cuando la instalación vuelva a estar operativa.

«En Francia las inspecciones veterinarias tienen un problema», explica Arsac. «Su trabajo no es fácil. Clausurar el matadero es siempre el último recurso. Eso significa que, a diferencia de lo que sucede con los temas de higiene, el bienestar de los animales se entiende como algo opcional».

En 2013, un informe del departamento de Inspección Veterinaria de Comida Europea, detectó que los incumplimientos en materia de salud y seguridad en el sector es a menudo una consecuencia de el «elevado volumen trabajadores haciendo sustituciones, la falta de entrenamiento en manipulación de alimentos y el mínimo —si no inexistente— seguimiento en el caso de incumplimientos identificados.

Las autoridades locales aseguran que el matadero suministra «120 lugares de trabajo directos e indirectos» en la zona. El matadero, que en 2010 fue sometido a una renovación valorada en más de 2.5 millones de euros, declinó hacer declaraciones a VICE News.

