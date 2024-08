Este sitio web quiere eliminar el tabú de la masturbación femenina

Hace unas semanas, platicando con mis amigas sobre sexo, escuché acerca de OMGyes. Una página de internet que según ellas: “te enseña a masturbarte”. Los desarrolladores de este proyecto, en conjunto con la Universidad de Indiana y el Instituto Kinsey, se dedicaron a reunir los testimonios de más de 2,000 mujeres de entre 18 y 95 años para entender más acerca de lo que les genera placer: qué es lo que más les gusta en la cama, cómo son las diferentes maneras de llegar al orgasmo y cómo sacar mayor provecho de su sexualidad. Con base en esta información, se dedicaron a reunir a profesionales de casi todos los ámbitos, desde cineastas, hasta ingenieros y animadores, con el fin de crear una plataforma interactiva que busca educar a la gente en materia de sexualidad femenina. Entre los hallazgos que encontraron es que existen 12 maneras para hacer que una mujer alcance el orgasmo.

Contacté a los desarrolladores para darle una licencia a tres mujeres y nos contaran su experiencia utilizando la plataforma:

Videos by VICE

Miroslava, 23 años, soltera bisexual

La verdad es que, a pesar de ser muy abierta con mi sexualidad, realmente no me había dado la tarea de profundizar en lo que me gusta y de qué manera. Creo que tiene que ver que desde chica medio crecí con este tabú de la masturbación y cuando descubrí lo que me funcionaba, de manera rápida, no hice mucho por salir de ahí.

Me divertí mucho viendo los videos de cada mujer explicando a su manera lo que les gustaba. También me dio gusto saber que compartimos técnicas; como cómplices. No sé como decirlo. Se me hizo súper interesante que también tuviera ejercicios interactivos. Hubo uno en particular que te pedía movimientos MUY rápidos y específicamente decía que no te detuvieras; batallé con ese.

El ejercicio de concentración creo que fue mi favorito. muchas veces, cuando estoy con alguien, se me dificulta muchísimo estar “en el momento”. Ya sea porque estoy pensando en que a lo mejor estoy haciendo algo mal o se me ven los gorditos desde equis ángulo. Saber que combatirlo en realidad es un poco más fácil de lo que pensé., me da un poco de alivio.

Yo por ejemplo sí había como “prolongado” mi orgasmo PERO siempre terminaba cediendo después de la primera ocasión. El capítulo de “cómo controlarlo” decía que se puede tener hasta 3-4 curvas, por así decirlo y claaaro que lo intenté, estuvo muy padre, o sea se intensificó bastante a comparación de como yo lo hacía. También me gustó el de multiplicar porque yo estoy consciente de que es posible pero realmente solo lo había logrado con una pareja, lo intenté pero aún no lo logro del todo, creo que por costumbre de terminar y ya dejarlo ahí.

Otra cosa que también me agradó fue que no todas fueran heterosexuales, yo soy bi, entonces ver esa representación fue como, “¡yayyy!”. También me gustó mucho que todas fueran super diferentes en cuerpo / edad.

Majo, 21, heterosexual con pareja



El placer femenino es un tabú que se ha generado gracias a estigmas sociales, OMGyes personalmente me ha ayudado en mi relación de pareja. Describí muchísimo más de mí cuerpo y entendí cosas que por pena jamás había podido hablar con alguien.

La neta es que vale mucho la pena. Tener sexo no es como en el porno, en la vida real hay ensayo y error, y eso no está mal. Somos mujeres que intentamos aprender sobre nuestros cuerpos y podemos transmitirlo a nuestras parejas para mejorar la vida sexual e intentar cosas nuevas.

Aprender a acabar fue mi capítulo favorito porque en mis relaciones pasadas tuve muchos problemas con eso. Yo pensaba tanto en que debía de acabar pero pues como dicen en uno de los capítulos: “Presionarte para hacerlo no va a hacer que lo hagas” Entonces tienes que enfocarte en disfrutarlo en lugar de quedarte pensando en “que debes de”. También creo que es súper importante con tu pareja hablar de ese tipo de temas. Decirle si algo te gusta o no, cosa que en otras relaciones yo no me atreví a hacerlo. Con este tipo de herramientas me da confianza con mi pareja de decirle: “Esto está más chido, pero esto no”.

Yo creo que el capítulo con el que más éxito tuvimos fue el de “controlar el orgasmo” y “seguir el ritmo”. Controlar el orgasmo fue el primero que intentamos y ¡WOOOW qué diferencia hizo! Lo había leído antes por internet, pero nunca lo había puesto en práctica así bien con una pareja. Pero fue súper diferente y sinceramente estuvo… ¡Estuvo muy chido!

Puedo decir que mi vida sexual cambió porque empecé a descubrir cosas de mi cuerpo que pues no puedes aprender en otros lados, o sea es ensayo y error. En la escuela jamás te hablan de esto y pues tampoco hay mucha información respaldada científicamente y por morras que te digan “sí, si funciona”.

Algo súper padre de la plataforma es que te dicen cómo se hace siendo gráficos, pero sin ser grotesco, o sea no es ver porno, es aprender a conocerte. ¡Y eso es lo más chido!

Lucía, 21 años, soltera heterosexual.

Desde pequeña mi mamá ha tratado muy abiertamente conmigo el tema de sexualidad y todo lo relacionado con el sexo. Entonces siempre creí que yo no estaría atada a los prejuicios y tabúes que culturalmente tenemos en México sobre estos temas. La verdad es que cuando crecí me di cuenta que a pesar de haber tenido una educación sexual súper abierta en realidad seguía teniendo muchísimas dudas e incluso con cierto grado de represión.

Las pláticas que tenía con mis amigas siempre han sido muy parecidas a lo largo de los años. Muchas de ellas o incluso la mayoría no podía ni siquiera imaginar tocarse, cuando a mí me parece algo esencial en la vida sexual de cualquier persona. Mis amigas sexualmente activas y yo siempre concordábamos que llegar al orgasmo con nuestras parejas sexuales siempre era algo complicado. Por eso mismo creo que masturbarse ayuda a cualquier persona a conocerse. Además que mejor regalo nos podemos dar a nosotras mismas que ese. Entonces, a pesar de que yo pensara así, todas coincidíamos en algo: nadie sabía cómo se debía hacer o qué más podíamos hacer. Por supuesto cada quien con el paso del tiempo empieza a descubrir qué le gusta, pero aun así no había nada que nos enseñara la manera de maximizar el placer.

La primer persona que me enseñó la página de OMG Yes, aunque a muchos les parezca extraño, fue mi hermana y mi mamá. La verdad es que es un diamante en bruto porque definitivamente cambió por completo la experiencia. Algunas de las técnicas que aprendí con la página ya había intentado hacerlas o las había escuchado, pero era muy difícil hacerlas sin conocer los pasos que tenía que seguir. Y esto es justamente lo que la página hace.

Lo que más me gusta del sitio es que se siente mucha seguridad y confianza. De cierta manera ves a las mujeres en los videos como una amiga más, un confidente. Yo creo que está relacionado con la manera tan respetuosa y natural con la que tratan la masturbación.

Lo que más me gustó aprender fue el capítulo de “multiorgasmos” porque era algo que nunca había podido lograr y cuando tenía a mi pareja mucho menos.

Gracias a la página me di cuenta que tener sexo también se trata mucho de paciencia y era algo que definitivamente nunca había tomado en cuenta y que por supuesto no se lo exigía a mi pareja. Masturbarse es un momento único en el día que es solamente para ti. Por eso creo que páginas como estas ayudan a abrir la conversación y a mejorar la relación que tenemos con nosotras mismas. Me parece increíble que muchas de mis amigas sigan pensando que masturbarse es algo asqueroso o que las hace sentir avergonzadas.

Me queda claro que aprender acerca del placer es algo que nunca deberíamos de dejar, hay infinidad de cosas que podemos hacer para mejorar. Me encantaría que más mujeres desmitifiquen lo que tontamente nos han metido en la cabeza sobre el placer sexual. Creo que tener una relación sexual con una misma nos ayuda a tener más comunicación con la pareja que tengamos.

Personalmente, me encantaría que los hombres (ya que soy heterosexual- pero en realidad cualquier pareja que tengamos) trataran de ser más abiertos con el tema; preguntarnos y de verdad preocuparse por lo que a nosotras nos gusta. Así que me gustaría decirles a todas las mujeres que les dicen a sus parejas que “lo hicieron excelente” o fingir un orgasmo (que todas lo hemos hecho) que dejaran de hacerlo porque simplemente estamos alimentando la ignorancia. Necesitamos tener más control sobre nuestro cuerpo y pedirlo.

¡Así que a tocarnos todas, que si nosotras no aprendemos, ellos menos!

@Josembahamonde_