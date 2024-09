¿Este subwoofer portable es el futuro de los clubs o es un simple gadget?

Sigue a THUMP México en su nuevo perfil de Facebook

Artículo publicado originalmente en THUMP UK.

Alguna vez has estado caminando a tu trabajo, escuchando música y pensado: «Ahorita mismo debería estar en un club». Claro que lo has hecho, es lo que provoca la música dance. En otros momentos, te puedes transportar mentalmente a los momentos donde la euforia dominaba tu cuerpo, en lo que esperas a que llegue el ansiado fin de semana. Incluso durante la hora de la comida puede disfrutar de los golpes a los tambores y cambio de cuerdas mientras escuchas tus mixes. No importa donde estés, que hagas, en tu cabeza la música está todo el tiempo.

Aunque no lo tengas todo el tiempo, pero debes agradecer por la invención del «Basslet«, ya que será una parte de tí, más bien de tu muñeca izquierda o derecha. El invento de Daniel Buttner y Gwydion Dafyyd, dos conocidos del Ableton y Native Instruments, en sus propias palabras es «un subwoofer para tu cuerpo, manda beats musicales directo a tu cuerpo, dándote la energía de un sistema de sonido».

En primera instancia, el Basslet parece un simple reloj, pero si preguntas por la hora a la persona que lo usa, no te podría responder. Te dirían que hora es pero para bailar. Las frecuencias que manda van desde los 10hz hasta las 250hz. Eso no sugiere que te puedas divertir estando solo, nada más usando tu Basslet como te divertirías estando en un club, pero todo puede suceder.

Recientemente, tuve la oportunidad de ver el Basslet en el Sónar de Barcelona, donde se presentó ante una audiencia insolada y media borracha pensando que se trataba de una nueva droga experimental. Debo de agregar que disfruto de las nuevas tecnologías que se han creado, la alarma de reloj, la app del clima y los podcasts a los que me suscribí recientemente, soy uno de esos millennials opuestos a algunas nuevas cosas. Hace poco vi a un hombre subirse a un tren en North Yorkshire mientras usaba un casco de realidad virtual, algunos pasajeros se quedaron asombrados, pero yo me empecé a reír como nunca.

Haciendo a un lado esto, la verdad es que es la otra vez que vi tecnología parecida a esta es para satisfacerte a ti mismo. OhMiBod hizo unos vibradores que se mueven de acuerdo al ritmo de la música que sonaba en tu perfil de Spotify. Naturalmente, Basslet, es algo más serio. Es un diseño que nadie podrá vivir tu misma experiencia por el hecho de «estar cerca de un sub-woofer» mientras esperas abordar tu avión o estás en la línea de KFC.

Cuando me probé el Basslet, fui hipnotizado por su poder. No se puede negar que algo tan pequeño, hace un efecto tan impresionante en todo el cuerpo. No es incómodo, pero sí un poco raro al inicio. El equipo de Basslet escogió unos pocos tracks que muestran lo que este aparato puede hacer. A través de una canción de Trentemoller, el bajo funciona mejor, añadiendo un drama físico sin ser dominante.

Incluso los gamers podrán utilizarlo

Probablemente crecerás acostumbrado al efecto, pero las vibraciones del Basslet tienen una sensación diferente a la que se tiene en la pista de baile. No es para ponernos techno-espirituales, pero hay algo comunal y tribal sobre un sistema de sonido que no se aproxima a esto. Pero bueno, ninguno de los creadores espera que un grupo de niños utilice este aparato en los clubs. Aunque se le podría añadir otra dimensión a una Silent Disco.

La cabina del DJ es donde el Basslet se puede volver más útil. Todo usuario técnico que tiene que lidiar con un par de bocinas con mucho sonido, cuartos acústicos o una mezcla de ambos podrán hacer uso de este aparato durante la mezcla. Lo más importante es que los productores de cama podrán medir los niveles sin tener que despertar a su mamá.

Personalmente, mientras leía esto, mi cara no tenía precio mientras veía como el aparato funcionaba, haciendo referencia a los clubs. Para usar el Basslet necesitas hacer uso del bluetooth de un aparato que después transmitirá las frecuencias a tu pulsera. El problema es que el efecto se elimina en algunos lugares, como coches, ya que no cuenta con una licencia de uso.

Por el momento, el Basslet registra una buena respuesta por parte del público, incluso antes de que salga a la venta. En sólo 24 horas, este proyecto tienen el doble de su meta inicial, que era de $500,000, y que saldrá a la venta a finales del 2016.

