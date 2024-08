Este tatuaje puede monitorear tu ritmo cardiaco y ondas cerebrales

El Tatuaje Eléctrico de Grafeno (GET), que ha sido develado por un equipo de científicos de la Universidad de Texas este verano, es uno de los dispositivos más prácticos que se han desarrollado recientemente. Dirigido por los científicos Deji Akinwande y Nanshu Lu, GET trabaja como cualquier otro dispositivo electrónico, pero su sensor basado en piel está unido con un tipo de tatuaje temporal hecho de grafeno. Su trabajo fue publicado en la revista académica ACS Nano este verano.

El grafeno es un material relativamente nuevo que ha sido descrito por ciertos científicos como un «material milagroso». Está compuesto por hojas bidimensionales de átomos de carbono y es poco pesado –alrededor de 200 veces más fuerte que el metal, biodegradable – y transparente. Debido a esto, GET puede ser usado por periodos más largos que otros sensores.

El sensor puede monitorear biométricos como el corazón, cerebro y actividad cerebral. Si se adopta ampliamente, también podría eliminar las grandes y difíciles máquinas que usan los doctores. Hasta ahora, GET ha sido capaz de imitar exámenes como electrocardiogramas, electromiogramas y electroencefalogramas, mismos que miden varias funciones cardiacas y cerebrales. También puede monitorear temperatura corporal e hidratación, que pueden ser más difíciles de seguir consistentemente.

El estudiante postdoctoral Shideh Ameri, quien trabaja en el equipo de la Universidad de Texas, explicó como GET se diferencia de otros dispositivos similares vía email, «Las diferencias más notables de los GET con otros sensores basados en tatuajes es que, ya que GET es ultradelgado éste forma un contacto con la piel de manera seca y muestra una menor interface entre piel y electrodos, y es un artefacto de menor movimiento», él me dijo. «Aún más, GET es ópticamente transparente y se puede usar en un área como el rostro».

GET podría eventualmente encontrar su camino hacia el mercado médico común y ser usado para un gran rango de propósitos. Y podría ser una solución potencial a ítems como monitores de presión sanguínea que pueden ser caros para los pacientes, y no es seguido que sean cubiertos por seguros.

«Los tatuajes de grafeno pueden ser usados, a bajo costo, como sensores fisiológicos imperceptibles, tecnología de asistencia, interfaces maquino-humanas e internet de las cosas», dijo Ameri.

Pero el dispositivo GET no es el único que acecha el mercado. A principios de este verano, científicos del MIT develaron otro sensor con elementos estilo tatuaje que busca monitorear los niveles de glucosa y otros fluidos que el cuerpo produce. Pero el modelo de MIT, DermalAbys, todavía está en vías de desarrollo y no hay planes aún de probarlo en un juicio clínico.

Conforme la tecnología e investigación rodeando este dispositivo avanza, hay muchos más campos medicinales que podría afectar. El equipo de la Universidad de Texas tiene grandes planes para el dispositivo y espera que GET pueda progresar hasta llegar al sistema médico, para que la información que los sensores recolectan pueda ser fácilmente transmitida y subida a computadoras, teléfonos y capturada en registros médicos.

