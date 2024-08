Este tipo disfrazado de Batman se dedica a recuperar carros robados en Cali

Artículo publicado por VICE Colombia.

Colombia podrá ser famosa por ser tierra de pillos y malandros, de antihéroes que son romantizados alrededor del planeta y le han dejado una herida profunda a nuestra sociedad. Pero entre tanta maldad, de vez en cuando nace algún héroe del común que les monta un contra peso —no es policía, cof, cof— y nos hace recuperar un poco la fe en nuestro amado platanal, aunque sea por unos momentos.



Y sí, el último en llegar no es otro más que el buen Batman.

Pero no se confundan, este no es el enmascarado de la oscura Ciudad Gótica, ni tampoco se enfrenta con villanos como el Guasón o El Pingüino. Tampoco es un millonario excéntrico, no tiene Baticueva y mucho menos le alcanza para el batimovil. Les estamos hablando de nuestro propio Batman criollo que en las calientes y siempre parranderas noches caleñas, se ha puesto en la tarea de combatir a los ladrones en moto, en una ciudad donde se estima, en promedio se roban cuatro carros y siete motos al día.

Aunque el hombre use su respectiva máscara del murciélago para mantenerse anónimo y ande todo de cuero durante sus espontáneas apariciones, su identidad ha sido revelada. Se trata de Miguel Guevara, un empresario caleño dueño de una empresa que vende alarmas GPS y que al recibir una denuncia de robo de algún carro o moto con uno de sus dispositivos instalados, se coordina inmediatamente con la Policía de Cali para hacer operativos en los que dice, ya ha recuperado 16 vehículos en lo que va del año.

“Vamos con acompañamiento de la policía para que la recuperación sea lo más rápido posible. La mayoría las hacemos entre 20 y 30 minutos”, dijo en entrevista para Noticias Caracol el cada vez más famoso y efectivo Batman valluno. Otro caballero de la noche que al igual que su homónimo gringo, se ha valido de la tecnología para ayudar a la gente.

