Este video muestra un tornado irrumpiendo en un festival de música en Australia

A veces los festivales son un fastidio. Si, la música es buena, pero no hay donde ir a cagar, el campamento, las bebidas y alimentos excesivamente caros, los tornados. «¿Quéeeeeee?» Te escuché decir entre todos los problemas, «¿tornado?» Si, lo leíste bien y puedes leerlo de nuevo si no me crees. Este video, que he colocado más abajo para su fácil acceso, muestra un jodido tornado haciendo aparición en Earthcore Festival en Australia este año. No se mucho sobre Earthcore, pero a juzgar por el video—y el nombre del festival—sólo puedo asumir que es una clase de ritual pagano de psy trance donde los diversos elementos del planeta son convocados usando lo más fino del gabber y el ragga.

El video también funciona como una guía sobre qué debes hacer en caso de tornado. Si esto alguna vez te sucede, sigue las sugerencias… 1) Viste un pitero sombrero de terciopelo, 2) Corre hacía el tornado, 3) Levanta tus manos y grita tornado. Esto debe calmar la tormenta y salvar a todos en las cercanías.

Videos by VICE

Disfruta de este drogado evento a continuación.