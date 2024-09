Este video terrorífico de DeepDream cambiará para siempre la manera en la que ves la pizza

A menos que seas completamente ajeno a la espeluznante y efímera mente colectiva que conduce a la viralidad en Internet, probablemente hayas visto algo de la imaginería con aspecto alienígena y caras de perro indescriptibles que ha impregnado toda la red en las últimas semanas Árboles con narices. Dedos con caras. Flujos de fractales. Horizontes hechos de chihuahuas-babosos amorfos.

Estamos hablando de DeepDream, el código simulador del procesamiento neuronal de Google que hace que todo se vea simultáneamente como una pesadilla y como algo extrañamente familiar.

Tomemos, por ejemplo, este burrito de DeepDream en Reddit:

Es un torso de unos siaméses de golden retrievers. Pero, ¿estarán drogados? ¿O estarán felices? ¿El plato tiene rostros octogenarios? ¿Hay una criatura en la salsa? ¿O ninguna de las anteriores?: Solo es un viaje de ácido y una tortilla rellena con frijoles, arroz, queso y carne.

Naturalmente, el Internet se emocionó con DeepDream inmediatamente, usándolo para asustarse colectivamente en la medida de lo posible. Y –al igual que con los memes– las pizzas finalmente estuvieron involucradas.

Un inocente comercial de Papa John’s se convierte en una orgía de perros, ojos, moluscos, lenguas, NAND y cualquier otra cosa que tu cerebro pueda evocar de este guiso Rorschachiano.

Primero me alejé, luego se me antojó la pizza, luego no quería volver a comer pizza nunca más. Después de ver el video cuatro veces más, decidí contactar a su creador para aventurarme más en el vacío.

«Deep Cheese Dreams» es la creación de un tal James Hick, un artista de video con sede en el Reino Unido y director de arte del Neue Modern. En el pasado, creó videos musicales para Clinic y Ultrademon y visuales para Franz Ferdinand, aunque también incursionó en el «net art» y las escenas GIF.

«Experimenté con poner algunas cosas de mi propio trabajo en DeepDream y no quedé muy satisfecho con los resultados», me dijo por correo electrónico. «Más tarde, vi una foto de pizza en Tumblr y entendí que el algoritmo probablemente funcionaría muy bien con material viscoso lento».

«Viscoso» es definitivamente el término que nos viene a la mente al ver casi cualquier cosa de DeepDream, entre el remolino y los globos oculares. Pero Hicks tenía un objetivo concreto puesto en la deformación de la pizza.

«Pasé un par de horas buscando entre anuncios de pizza en YouTube para construir un supercut de «tirones de queso» –Creo que ese es el término de la industria para referirse al acto de jalar la rebanada de queso», dijo. «Sorprendentemente pocos anuncios de pizza lo tienen; cuando te imaginas un anuncio de pizza, sabes que esa es una toma esencial».

Por suerte, se encontró un viejo comercial de Papa John’s –al parecer, ellos sí se enfocan en los tirones de queso. Y el resto, por supuesto, se ha convertido en una nueva entrega de la última fijación extraña del Internet. «Creo que deseaba asquear a la gente y tal vez arruinar unas cuantas fiestas de pizza, pero, para ser honesto, el verlo me da hambre», me dice. Los comentarios de los fans de pizza han sido «de igual manera, expresiones de alegría y disgusto».

Y para aquellos que todavía están confundidos acerca de por qué hay cocker spaniels en su mozzarella, nos ofrece esta explicación: «[DeepDream] es el resultado de una red neuronal originalmente entrenada para identificar imágenes en lugar de buscar cosas que reconoce, luego las hace más prominentes. Si se repite miles de veces, el programa, con el tiempo, va a transformar la imagen en un lío de fragmentos de la red, la cual también fue entrenada para identificar varios cientos de razas de perros, por eso ve perros por todas partes».

Eso explica por qué tal vez uno debe amar a los perros con el fin de no correr gritando con la siguiente Margherita que se les ponga enfrente.

Y, por extraño que parezca, se nos antoja una rebanada en este momento. Sin importarnos los perros.