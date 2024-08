Este videojuego le miente a los jugadores simulando una enfermedad mental

Mientras navegaba por ilusiones y me abría paso a través de los ayudantes del dios Valravn, oí un sonido familiar.

«Cuando la oscuridad habla, cambia todo, convierte el hogar en una tierra ajena y a los seres queridos en extraños», decía la voz. «El exilio tiene sentido cuando te das cuentas de que nunca estuviste en casa realmente».

Las ilusiones, los susurros, y las ideas extrañas son parte de un videojuego llamado Hellblade: Senua’s Sacrifice y, dentro de este contexto, la oscuridad es una metáfora para las enfermedades mentales. Lo sé porque es parte del anuncio del juego. El desarrollador de Hellblade, Ninja Theory, ha sido claro sobre el deseo de utilizar los videojuegos para contar historias sobre la salud mental.

Hellblade cuenta la historia de Senua –una guerrera en su búsqueda para liberar el alma de su amante muerto. Para hacer eso, tiene que ir en un viaje a través del infierno Viking y enfrentar sus demonios personales, así como los horrores de la vida después de la muerte. Esos demonios personales están más aterradores que cualquiera de los desafíos más convencionales del juego.

Así está la cosa, Senua sufre de psicosis. Ese es el término clínico –más común en el Reino Unido (donde se encuentra Ninja Theory) que en los Estados Unidos– para una gama de síntomas generalmente ligados bajo el diagnóstico de esquizofrenia. Senua, al igual que otras personas con la misma condición, oye voces que no están ahí y ve cosas que no son reales.

La forma en la que Ninja Theory transmite esto en el juego es brillante y frustrante a la vez. Las voces flotan dentro y fuera de las bocinas del juego. Llenan la historia en el fondo, advierten al jugador de peligro, y dan consejos contradictorios sobre lo que tienes que hacer. Durante una pelea, una voz puede decirte que esquives y otra que bloquees.

Otros factores son parte de la frustración. El juego no ofrece instrucciones sobre cómo jugar. No hay un tutorial de combate, no hay una explicación para salvar el juego, y no hay manera de saber qué es real y qué no. El juego me hizo ir adivinando cada segundo. Por ejemplo, Senua es capaz de bloquear en combate, pero no siempre puedo conseguir que lo haga.

Al principio creí que era una falla de mi control, pero cambié a un teclado diferente y nada cambió. No puedo encontrar a nadie en línea que esté teniendo el mismo problema que yo y es frustrante. También muero mucho. Es parecido a Dark Souls.

No morir es importante porque cada muerte hace que Senua se vaya pudriendo un poco. «Si eso llega a la cabeza de Senua, su búsqueda termina», los desarrolladores dijeron. «Y todo el progreso se perderá».

El equipo de PCGamesN probó la característica «permadeath» enviando a Senua contra un enemigo en la dificultad más alta y dejándola fallar una y otra vez. Después de un total de 50 muertes sin consecuencia alguna, PCGamesN declaró que la promesa de Ninja Theory de borrar el juego es real.

Otros en línea no están tan seguros. Los Redditors aseguran que el juego restablece el rot meter en cada checkpoint. Esos checkpoints son bastante frecuentes y es casi imposible perder el juego. Nadie de los que he encontrado ha perdido realmente el juego. Es estresante y confuso que los desarrolladores puedan estar mintiendo. Te hace dudar sobre todo lo que han dicho. Ese es el punto.

Hellblade no es el primer juego que aborda problemas mentales o que juega con el usuario. The Gamecube’s Eternal Darkness también pretendía borrar los archivos guardados. Call of Chtulhu: Dark Corners of the Earth, Dark Dungeon, y Bloodborne utilizan la salud mental de sus personajes como una especia de barra de salud secundaria.

Ninja Theory da un paso más. El desarrollador quiere poner a los jugadores en la cabeza de alguien con una enfermedad mental. Mentir a los jugadores sobre las consecuencias, los controles y los consejos contradictorios son parte del viaje. Es frustrante y desagradable y no hace algo divertido este viaje.

«La protagonista del juego experimenta psicosis y sufre de depresión y ansiedad. Su ‘viaje al infierno’ es una manifestación de su salud mental», dijo Dominic Matthews, director de desarrollo de los productos de Ninja Theory a Motherboard en 2015. «Cuando pones a los jugadores en la posición de un personaje con una condición mental, puede ayudarles a entender lo que es sufrir, y romper con algunos estigmas asociados a la salud mental».

Los desarrolladores pasaron mucho tiempo trabajando con profesionales de la salud mental y entrevistando a pacientes con psicosis. Estas personas probaron el juego, hicieron sugerencias y ayudaron a Ninja Theory a crear las experiencias de Senua basadas en las suyas. Ninja Theory incluyó un documental de 25 minutos sobre el proceso de Hellblade.

Los problemas mentales corren en mi familia. Hay un poco de depresión y suicidio. Mientras jugaba, y las voces me contaban la historia de Senua, escuché discursos familiares. Palabras que había oído decir a mi familia. Palabras que había escuchado en mi propia cabeza.

Antes de que Senua se dispusiera a liberar el alma de su amante, pasó tiempo en el desierto en el exilio de su tribu. «Ella decidió luchar y matar lo que se había convertido parte de ella», una de las voces explicó. Pero no funcionó. «Fue tan ingenua pensar que podía desterrarla por su cuenta».

«No hay algo como la victoria cuando se trata de la oscuridad. Es como si no quisiera matarla… todavía», dijo la voz. Al instante pensé en las conversaciones de Navidad sobre la depresión y el sufrimiento. Esa sensación de que la depresión es una fuerza física fuera de ti. Una que no quiere que mueras… todavía.

«Crees que puedes superar la oscuridad», continuó la voz en el juego. Una vez que el alivio llega, sale de la nada, ahogando a la mente en el miedo más profundo, arrastrándote al vacío que tal vez está ahí.

Se siente muy injusto. Las personas con problemas mentales están en la línea de una batalla contra su propia mente. Una donde cada victoria te recuerda las consecuencias de la derrota. En ella podrían pasar años sin síntomas sólo para encontrarse con la agonía de escuchar una canción equivocada.

De todos los libros y todas las películas y programas de televisión que he visto sobre los problemas de salud mental, nunca he visto nada que recreara el sentimiento, así como Hellblade: Senua’s Sacrifice. Eso sólo hace que el juego sea un triunfo. Incluso cuando no siempre es divertido jugar.

