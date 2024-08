Este videojuego te enseña a ser un «magnate del vino»

Además de escribir, hay sólo otros dos o tres trabajos más que creo que estaría calificada para realizar, y eso asumiendo que un adulto pudiera ser contratado para secar las gotas de sudor de una cancha de la NBA. Definitivamente no estoy preparada para desarrollar ninguna actividad que requiera un conocimiento altamente especializado, planificación anticipada o tomar buenas decisiones financieras. Lo que quiero decir con todo esto es que Terroir de General Interactive Co. es lo más cerca que estaré de ser dueña de un viñedo.

El juego de simulación de la vida de un magnate recientemente lanzado permite a los jugadores pretender que han acumulado suficiente dinero extra para tener su propio viñedo, llevándolos paso a paso por cada proceso necesario para convertirse en enólogos, desde la selección y la cosecha de cada variedad de uva («de la resistente Cabernet Sauvignon a la frágil Pinot Noir») hasta el embotellamiento y la venta del producto final. Terroir tiene cuatro procesos de vinificación: trituración, fermentación, procesamiento y añejamiento; y de acuerdo con sus desarrolladores, «tendrás que aprender y dominar cada uno».



«Rápidamente me di cuenta de que no había ningún videojuego sobre magnates enólogos que fuera popularmente conocido o que estuviera de moda», le dijo Mark Fillion, director creativo de General Interactive, a Venturebeat. «Supe de inmediato que eso era justo lo que quería hacer: quería hacer un videojuego que pusiera a los jugadores a cargo de su propio viñedo».

Según varios críticos, manejar un viñedo es estúpidamente difícil, sobre todo porque el juego simula los impredecibles patrones climáticos de la región francesa de Burdeos. «En un año puede que no haya ni una gota de lluvia, mientras que en otro podría no haber ni un rayo de sol, lo que significa que no hay absolutamente nada que puedas hacer para mantener tus viñas a un nivel de madurez decente», escribió uno de los críticos y agregó que uno podría quedar «completamente en bancarrota» en tres años dentro del juego, todo porque el clima no cooperó. (Curiosamente, esto me ha hecho sentir simpatía y admiración incluso por los peores vinos que he comprado en el súper).

Cualquier vinatero y viticultor de sofá necesitará aprender mucho sobre vino, desde la fermentación hasta la mejor manera de procesar las uvas para aprovechar un varietal en particular. Si logras descifrar todo eso, tu viña virtual podría seguir desarrollándose durante 100 años dentro del juego. Ese tipo de atención al detalle podría ser la razón por la cual, de acuerdo con Fillion, algunos cursos de enología en la vida real han preguntado si es posible usar el juego como una herramienta de enseñanza.

Ahora, si alguien desarrollara un simulador para aprender a trapear una cancha de basquetbol, sería perfecto para mí.