Esteban y Manuel o los padres gallegos de la cumbiatune

Si uno los ve de lejos, Esteban y Manuel podrían parecer los colegas apuestos de Delfin hasta el fin, ese que le cantaba a la belleza de Israel y hacía temas con Wendy Sulca y La Tigresa de Oriente. Pero, a medida que se vayan acercando, se dará cuenta de que tienen más que ver con el underground que con los vídeos virales. O no.

Dicen que son «dos amigos de Santiago que, simplemente, se han unido para intentar hacer bailar al mayor número de gente posible», pero Esteban y Manuel son bastante más que eso. Son el reflejo de una generación que ha convertido la realidad en meme y la estética de la caspa en vanguardia. De una generación que agota las zapatillas más canis —y más caras— de Nike, que sabe ver el realismo mágico en la entrevista de Ernesto Castro a Yung Beef y la belleza en el branded content de Kaydy Cain y la clínica dental.

Y, además de todo lo anterior, son dos músicos que, un día, pusieron en común su amor por la cumbia y, como no cantaban bien, decidieron meterle autotune. Todo esto mientras en Santiago chovía, como escribía Lorca.

VICE: Hola, Esteban; hola, Manuel. ¿Son Esteban y Manuel vuestros verdaderos nombres?

Esteban y Manuel: Preferiríamos mantenerlo en secreto (risas).

Decidme al menos si Esteban y Manuel es un homenaje a los tiempos en los que uno podía escoger nombres artísticos sencillos, castizos, como Marisol, Raphael o Los Rodríguez, y no hacía falta ponerse un Yung ni una G detrás o una C delante.

Sí, por supuesto que es así. Intentamos que todo mantenga un cierto aire tradicional y tratar de conjugar lo mejor posible las cosas que nos gustan de antaño con las que nos gustan de ahora. Solo somos dos y es lo que hay, así debe ser el nombre.

En Galicia la cumbia está muy arraigada, es lo que suena en cualquier fiesta de cualquier pueblo

¿Qué hacen dos tíos gallegos haciendo cumbia?

En Galicia este tipo de música está muy arraigada, es lo que suena en cualquier fiesta de cualquier pueblo. Crecimos con esta música y creemos en ella, así que adelante.

¿Y lo de meterle autotune cómo surgió?

El autotune es básicamente porque Manuel no canta muy bien y había que hacer algo para arreglarlo (risas). Con el tiempo se estableció y pasó a ser una pieza fundamental de nuestro sonido.

Imagen vía Esteban y Manuel

¿Vuestro autotune es pirata, como el de algunos traperos, —no lo digo yo, lo dicen ellos— o tiene licencia?

Nuestro autotune es un pedal de voz, y con lo que nos ha costado ya puede tener licencia, carné de conducir y de manipulador de alimentos [risas extremas].



Os dicen que sonáis a verbena. ¿Eso es un insulto o un halago?

Depende de en boca de quién lo pongas: un insulto deja de serlo cuando lo adoptas como algo propio. Para nosotros nunca lo ha sido, y siempre nos hemos identificado en gran medida con esa etiqueta. ¿Quién no ha bailado en una verbena?

¿Creéis que tenemos prejuicios contra los «sonidos latinos»?

En caso de que existiese cierto prejuicio contra los «sonidos latinos» sería por asociarse exclusivamente a la música latina urbana (reguetón, electrolatino…) Hay canciones buenas en esos géneros, pero han sido tan quemados que ha provocado directa o indirectamente que solo se entienda como sonido latino eso. Obviamente hay muchos más estilos, y una parte de nuestra función es que la gente sepa que existen.

Imagen vía Esteban y Manuel

Por eso quizá cuando buscas en Google Esteban y Manuel aparece vuestra cara y en el apartado género pone: reggaeton. ¿Qué os parece?

Nos parece estupendo. Nos gustaría que pusiese cumbiatune, pero Spotify aún no lo contempla como un género. A ver si dándole un par de añitos…

¿Qué música os inspira, de ayer y de hoy?

Esteban: De ayer, Buena Vista Social Club, La Sonora Santanera, y de hoy, Moraíto Chico, The Mauskovic Band y trap.

Manuel: De ayer, Los Mirlos y sobre todo Los Hermanos Rosario. De hoy, sobre todo el movimiento trap y punk como pueden ser Cuchillo de Fuego, Betunizer o Cecilio G y Pedro LaDroga.

Ahora de verdad. Si abrís YouTube, ¿qué os recomienda?

Esteban: Pedro LaDroga, Diego el Cigala con Bebo Valdés, Boyanka Kostova y Amaia de Operación Triunfo.

Manuel: Todo lo relacionado con OT y Damed Squad. Roi Ganador.

Así que, además de el autotune, os mola el trap. He oído muchas veces ese argumento falaz de que «el trap no es música». ¿A vosotros, que sois músicos, os parece que el trap es música?

Música es obvio que lo es. Hay un proceso artístico completo exactamente igual que en cualquier otro estilo. Tiene ritmo, métrica, musicalidad, melodía… Que no te guste es otra cosa, y el que no lo sepa ver a lo mejor debería pararse a pensar un poco. De hecho, colaboramos en una banda de trap, Boyanka Kostova, y podemos asegurar que hay que currar.

Imagen vía Esteban y Manuel

Tenéis una estética casi de meme, de icono de WhatsApp latino

Nuestra estética es la materialización de nuestra música y creemos que de esta manera queda muy bien representada. Las cosas también entran por los ojos, y la gente se queda con eso, les hace gracia.

Siempre vais uno de rojo y otro de azul. ¿Representáis a las dos Españas?

Sí, siempre vamos de la misma manera, es marca de la casa. Piano, azul, guitarra, rojo. Respecto a lo de las dos Españas pues nunca nos habíamos parado a pensarlo (risas).

Tocáis en el Cara B en febrero. ¿Con quién os mola más compartir cartel?

Esteban: Con Ms Nina y Mueveloreina.

Manuel: Con Pony Bravo, Damed Squad, Steve Lean y con Ms Nina.