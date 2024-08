Oye: Quién es el más franquista de los franquistas que fueron al Valle

Llega el verano y en el súper las reservas de Bezoya se agotan. Llega el verano y si aparcas y te dejas algo vivo dentro del coche, cuando llegues te encontrarás a ese algo completamente muerto. Llega el verano y, cómo no, los franquistas salen a la calle a enfocar su cara al sol.



El domingo 15 de julio, miles de personas se reunieron en el Valle de los Caídos en contra de la propuesta del Gobierno de Sánchez para exhumar los restos del dictador, un tentáculo más de las políticas de lavado de cara moral que el presidente está sometiendo a su partido. Con el lema “El Valle no se toca”, la asociación Movimiento por España organizó una trashumancia nacional que juntó la flor y nata de los franquistas en una de las misas más exitosas de la Basílica del Valle. Este domingo hubo muchos franquistas en el Valle, pero no todos compartían el mismo grado de “franquismo”. Con el presente artículo descubriremos a ese ser que se eleva por encima de los demás en su excelencia franquista, ya sea por sus hondos ropajes, su ponderosa actitud o la suntuosidad de sus posados. Vayamos foto a foto.

Foto de Javier Barbancho / REUTERS

Centrémonos en los tres especímenes que ocupan el primer plano de esta instantánea tan bien compuesta y revelada. De izquierda a derecha.

Empecemos por el chico a la izquierda del todo. Es bien sabido que los cinturones tejidos con pequeños detalles de la bandera de España están muy bien considerados en la escena franquista española, del mismo modo que lo están los polos con el acabado de la rojigualda. El escudo de la “Hermandad de Nuestra Señora Santa María del Alcázar” y las pulseritas también suman franquismopuntos, pero la estética es tan evidente que no podemos sino pensar que se trata de un franquista iniciado, el exceso estético siempre es utilizado por aquellos con más dudas e inseguridades, por lo que podemos asegurar que este tipo debe de estar en primero de franquismo. Su actitud e impostada fiereza en el gesto también lo delatan.

✋ 1/5 en la escala de franquismopuntos

La chica (¿señora?) —esta confusión ya suma puntos— del medio, con vestido marrón, expresa toda su pureza franquista a través de sus gestos y miradas. Al contrario que el benjamín de su derecha esta mujer (¿chica?) no sustenta su admiración por el dictador sobre burdas tácticas estéticas: su pulsera de Tous demuestra que el franquismo lo lleva por dentro a la par que ofrece el sutil detalle de informarnos de su simpatía con las clases burguesas que no dudan en disparar a la gente que entra a robar en sus propiedades. El accesorio ese de las abejas tiene tela, esa idea de un ser que forma parte de una gran colmena que se rige bajo el poder y la astucia de una única reina también da que pensar.

✋✋✋ 3/5 en la escala de franquismopuntos

Siguiendo hacia la derecha, está la mujer de blusa azul. Y a la mujer de la blusa azul le importa todo una mierda. Ella solo está aquí porque le gusta estar donde “suceden las cosas”, no se “quiere perder ni una” como ella misma dice a sus amigas. Le encantan las gildas del Mercadona y de hecho lleva varias en el bolso para petarse un buen vermuteo en el Valle con sus colegas una vez toda esta historia se haya terminado.

0/5 en la escala de franquismopuntos

Acabamos con el tipo de la derecha del todo, el de la panza que va con un polo High Club no es especialmente franquista (es de los que no sabe, por ejemplo, que la Falange no era un partido eminentemente franquista), pero le va todo el rollo este del españolismo de cubatas de Larios, calendarios con tías en pelotas y figuras de toros encima de la tele. El tipo tiene todas las pelis de Torrente y se las mira sin ningún tipo de ironía. En fin, cree que con Franco se vivía mejor pero tampoco sabe muy bien por qué.

✋1/5 en la escala de franquismopuntos

Foto de Javier Barbancho / REUTERS

Seguramente este buen hombre no lo sepa, pero sus atuendos, por trasnochados que puedan parecer, son tendencia. No porque miles de españoles decoraran sus balcones, allá por octubre, con esos colores y los dejaran hasta el Mundial, que también. Sino porque Ágatha Ruiz de la Prada, que bien podría haber aparecido ayer por el Valle, le rindió homenaje la pasada temporada a la rojigualda con una colección tan patriota como este señor.

A pesar de ser la definición perfecta de muy español y mucho español, este buen hombre no revienta el fachómetro precisamente por su exaltación desmedida de la patria. Es como esos perroflautas demasiado perroflautas que aparecían por el 15M con sus rastas y sus riñoneras de tejidos peruanos por los que nadie daba un duro porque seseaban, iban a la Francisco de Vitoria y tenían un Mac. Este buen hombre es como un meme de la causa —por si la causa no era ya lo suficientemente meme— que le resta solera, seriedad y credibilidad.

Nótense las costuras de la manga que descansa sobre su codo, orientado hacia el sol, por supuesto, pero que revelan la verdad de este señor. Ese traje ha sido tejido por su mujer a partir de las banderas de promoción que daban en el Carrefour, vive en Vallecas y es amigo del marroquí de la frutería de abajo. Y en verdad el Coletas tampoco le cae tan mal. Al menos es obrero, como su Falange. “Más obrero, al menos, que el señorito ese del PP, que encima no mueve un dedo por el Caudillo. Desagradecido…”, piensa, y baja el brazo en cuanto disparan la foto.

✋✋ 2/5 en la escala de franquismopuntos

Foto de Javier Barbancho / REUTERS

El tipo de la ziquierda, el de la camisa azul, lleva 120 años apoyando el franquismo pese a tener solo 68 años. Conoce muy bien la estética franquista pero rechaza llevar ninguna bandera, ningún complemento identificador. Su rollo es sutil, para connoisseurs, la camisa azul y las gafas del dictador. Se está leyendo un libro titulado La edición de vídeo en casa y se ha traído la cámara para grabar unos planos y luego montarlos en casa. Uno tiene que entretenerse con lo que pueda, que todos esos libros sobre Franco y el franquismo al final son bastante cargantes.

✋✋✋ 3/5 en la escala de franquismopuntos

Estas camisetas con esos transfers tan mal hechos son tremendamente incómodas de llevar, sobre todo cuando hace calor. Esa mierda se te pega en el pecho. La serigrafía siempre es mucho mejor, pero claro, mucho más cara porque hay que pagar las pantallas y la insolación. Solo por aguantar con esta mierda un domingo de calor extremo, se merece un buen puñado de puntos.

✋✋✋✋ 4/5 en la escala de franquismopuntos

Foto de Javier Barbancho / REUTERS

El grupo de colegas compuesto por una imitadora de infanta Elena a la izquierda, la nadadora del medio y la morena de la bandera es bastante inquietante. El clásico grupo de mujeres que se lo toman todo a cachondeo, que lo hacen todo por las risas. Fijaos en que Elena — vamos a llamarla así—, más que hacer el saludo franquista, está como saludando al fotógrafo o a alguien que hay por ahí detrás. Ninguna de ellas se cree el saludo que está haciendo, que es como una caricaturización del gesto. Además, está claro que acaban de comprarse la bandera esta mañana, que aún tiene las marcas del pliegue de fábrica. Si no fueran señoras de 60 años los franquistas de verdad ya las habrían apaleado, porque están ahí de guasa y riéndose todo el rato, como si estuvieran en la versión franquista de Mamma Mia! Pero nadie les pega porque todos sabemos que representan a todas las madres de este país.

0/5 en la escala de franquismopuntos

El tipo de la derecha, el de la camisa blanca, se define a sí mismo como un “emprendedor” y el adjetivo que más le gusta es “dinámico”. Su look de tejanos rasgados y camisa blanca es más propio de una discoteca de esas con mesas de plástico transparente y luces de color morado que de una reunión franquista. La cosa le viene de familia: su padre ganó mucho dinero durante los años dorados y todos en casa veneran al Caudillo. La pulserita de España la lleva siempre y “no se la saca ni para follar”, dice, cosa que es muy normal porque nadie se saca la pulsera para follar.

El franquismo lo tiene en los genes, en la sangre, en la forma de entender la economía y la relación entre poderes. Hace años que no vota porque piensa que la democracia no tiene ningún tipo de sentido. No se aprecia pero, pese a no tener esposa, tiene un anillo en el dedo anular de la mano derecha, como si estuviera casado. Dice que “está casado con el dinero”. Esa clase de peña. Desde aquí huelo su colonia de tonos dulces que recuerda a las playas del Caribe.

✋✋✋ 3/5 en la escala de franquismopuntos

Foto de Javier Barbancho / REUTERS

Bien, en esta imagen nos centraremos en tres individuos: la señora de la derecha del todo, que como podéis comprobar es una de las primeras personas exhumadas del Valle, y sus hijos, que han viajado hasta la Sierra de Madrid para reunirse con ella. Son la chica rubia de pelo corto y el individuo que parece Residente, el de Calle 13, pero en malo. Sostiene un móvil con la bandera de España, como no podría ser de otra manera.

María Dolores, la señora de la derecha, le da fuerte al Ducados. Sea como sea, fantasma o persona de carne y hueso, ni María Dolores ni su hija pasarían la escala de blanquitud del Pantone fascista, por eso se ven en la obligación de portar la bandera del águila. Para la ocasión han elegido, además, una de tela buena, que contrasta con la del jovencito de al lado, que la ha pillado en Amazon a última hora.

El hijo de María Dolores, por su parte, en un ejercicio de estilo digno de admirar, ni renuncia a la estética de videoclip de reggaeton ni al nacionalcatolicismo. Su persona, de cuello para arriba, bien podría hacer un cameo en cualquier concierto de Maluma. Como bailarín o tocando los crótalos. De cuello para abajo, sin embargo, es claramente una persona que recoge incansablemente kilos y kilos de comida para Hogar Social Madrid pero jamás le daría ni una lenteja a un “peruto” porque vienenarobarnoseltrabajo.

✋✋✋✋ 4/5 en la escala de franquismopuntos

Foto de Javier Barbancho / REUTERS

Ser un niño y llevar a tu padre al valle de los Caídos para protestar contra la exhumación de los restos del caudillo. Coger de la mano a tu progenitor y decirle que hoy nada de dormir hasta tarde, que hoy toca ir a misa al Valle, que Francisco nos necesita. Enseñarle a hacer el saludo franquista y decirle que te compre un gorro que hará mucho sol en la sierra. En su cuarto no tiene pósteres del Minecraft ni de El Rubius (no sabe ni qué ni quién son estas cosas), tiene solo un cuadro de doña María del Carmen Polo y Martínez-Valdés, “la mujer más hermosa y grande que ha tenido España”. De esta guisa va este niño de 7 años, el franquista más franquista de España.

✋✋✋✋✋ 5/5 en la escala de franquismopuntos