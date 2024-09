El estilo de vida occidental se extiende a los países más pobres — y una consecuencia es el cáncer

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Mientras los países ricos han mejorado la detección y el tratamiento del cáncer, así como la reducción de ciertos factores de riesgo, y las tasas de la enfermedad se han reducido significativamente desde la década del 2000 — en los países de ingresos bajos y medianos está ocurriendo todo lo contrario.

Un nuevo estudio publicado en la revista médica Cáncer, Epidemiología, Biomarcadores y Prevención ha documentado un cambio global en la enfermedad, descubriendo que mientras los países desarrollados aún tienen las mayores tasas de incidencia de cáncer en general, estas tasas están gran medida estancadas o disminuyendo. Mientras tanto, en algunos países en vías de desarrollo está aumentando la expectativa de vida y los estilos de vida se están occidentalizando.

«Se están desarrollando y eso implica muchas cosas», dice Lindsey Torre, con un Master en Ciencias de la salud pública , que junto con sus colegas de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer investigó los datos de cáncer y mortalidad de 50 países durante más de 10 años para el estudio. «La gente tiene más ingresos y más opciones. Pero esto también significa que las personas no son tan activas como solían ser. Por ejemplo, ahora pueden ir a los sitios en transporte cuando antes solían caminar … Con un ingreso extra, pueden comenzar a fumar, beber más alcohol. Todos son factores de riesgo que pueden provocar cáncer».

Torre y sus co-autores señalan que encontraron una amplia variación en los tipos de cánceres que fueron diagnosticados con mayor frecuencia en cada país. Por ejemplo, los de mama y cuello uterino fueron los cánceres más comúnmente diagnosticados en la mayor parte de Asia, pero el cáncer de pulmón fue el tipo de cáncer más frecuentemente diagnosticado en China y Corea del Norte. Torre afirma que el estudio también ilustra un misterioso «cinturón de cáncer de esófago» entre Irán y China.

Este es el primer informe de este tipo en las tendencias de cáncer en todo el mundo, dice el doctor Neal Meropol, jefe de hematología y oncología en el Case Medical Center de Cleveland, Ohio. Meropol no participó en el estudio.

«Aquellos de nosotros que tenemos el privilegio suficiente de vivir y trabajar en países de altos ingresos tenemos una percepción muy sesgada sobre los temas de salud a nivel mundial», expresa. «Mi vida en Estados Unidos, mi experiencia en la investigación del cáncer y la atención de los pacientes en Estados Unidos representa sólo una pequeña parte de un problema global. Y nos corresponde a todos nosotros el tener una visión más amplia y un sentido de la responsabilidad para abordar cuestiones que padecen las personas en circunstancias menos afortunadas».

Por ejemplo, Meropol comenta que en los países desarrollados la gente realiza estudios para la detección y estrategias de prevención del cáncer a pesar de que la incidencia de cáncer disminuye y las tasas de supervivencia de los pacientes mejoran.

El estudio es importante porque muestra que muchos de los casos de cáncer en los países de bajos y medianos ingresos son evitables, afirma Torre. Por ejemplo, estos países podrían beneficiarse de los programas de cribado de cáncer, así como programas para desincentivar el tabaquismo en los adolescentes. También podrían beneficiarse con un uso más generalizado y extendido de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que previene del virus que provoca el cáncer de cuello uterino.

«Es posible que no tengan los recursos para hacer frente a la carga del cáncer en estos países», se lamenta Torre. «Un estudio de este tipo es importante no sólo para que ellos pongan atención, sino para que toda la comunidad internacional lo haga».

Pero el estudio tiene limitaciones, escribieron los propios autores. Aunque los datos de los países de altos ingresos se consideran completos y fiables, los países de ingresos medios y bajos no siempre tienen datos de alta fiabilidad. En algunos casos, esto puede haber dado lugar a una subestimación de los casos de cáncer y muertes, explica Torre. En otros, podría haber dado lugar a la sobreestimación.

Sin embargo, el estudio no debe ser descartado porque los datos no sean perfectos, dice Meira Epplein, doctora en filosofía, epidemióloga de cáncer en la Escuela de la Universidad de Vanderbilt de Medicina, que no participó en el estudio.

El cáncer fue alguna vez considerado como una enfermedad que afectaba sobre todo al mundo desarrollado, ya que era una enfermedad de la vejez, dice Epplein. Entonces, parecía que el mundo en desarrollo sólo estaba plagado de cánceres causados por infecciones, como el cáncer de cuello uterino, hígado y estómago.

Pero todo eso está cambiando, y este informe ayuda a cuantificarlo, afirma.

«Esta investigación nos informa sobre estos otros tipos de cáncer que aumentan en el mundo en vías de desarrollo, y también nos hace pensar acerca de lo que podemos hacer en cuanto a la prevención», añade.

