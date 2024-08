Esto es lo que no debes hacer en un club de techno

Desde hace ya varios meses, hemos notado como el Techno en general ha estado creciendo de manera incontrolable. La vida nocturna en clubes, bares y fiestas ahora han adoptado el estilo de fiestas en viejas bodegas underground de Detroit y Berlin para presentarlas en espacios más comerciales, que garantizan tracks finos en lugares concurridos por los oídos más exigentes.



Si estas por experimentar tu primera vez en un club techno, hay reglas básicas que (por el amor a Dios) debes seguir si no quieres quedar como un tarado.

1. Usa todo lo que quieras, mientras sea negro.

La música Techno tiene una atmosfera oscura, y una postura anti- elitista que explica el uso del color negro, que coincide con la sensación de la música.

El usar ropa negra no es para hacerte lucir más delgado, sino para diferenciarte de los comerciales trajes neón del “EDM” que son de mal gusto para los amantes de esta escena. Los «techneros» se consideran demasiado cool como para andar con disfraces, brillos, y colores. Solamente los grises y blancos se pueden agregar a la mezcla, pero con medida.

2. Por favor, no te quites la camisa



El público no tiene por qué soportar tu cuerpo húmedo y peludo mientras bailas o cambias de lugar. Esta indeseada acción cada vez es menos común en los eventos pero desafortunadamente aún sucede. Tú sudor es tuyo, mantenlo dentro de tu camisa.



3. No hables sobre los buenos tracks

La gente va a escuchar al DJ, no a netearse a media pista de baile. Si tienes ganas de platicar y chismear, dirígete al café más cercano, no a un club techno. Aquí se escucha y se baila, no por nada se les llama «pistas de baile».

4. ¿Ligar con techno? ¿Qué es eso?



A diferencia de cualquier antro convencional, en las fiestas techno no se va a ligar. El principal objetivo es bailar y escuchar buenos beats, así que olvídate de hacer contacto visual y de rosar pieles con tu crush de la noche porque no tendrás éxito. No importa que tan bien te veas o que tan sexy te muevas, no vas a pescar ni un resfriado.

5. Aférrate a tu metro cuadrado



La gente en los clubes nocturnos va caminando entre escenarios o pistas de baile en busca de ligues y bebidas. En la escena Techno escoges un buen lugar y te aferras a él intentando hacer un hoyo en el piso a base de pisotones mientras bailas. No hay cosa más molesta que un público que no deja de moverse sin sentido.

6. Ve a escuchar a los DJs, no a valer m…





Un evento Techno será realmente un éxito cuando el 100% del público asista para escuchar a un determinado artista y a disfrutar de su trabajo. Sabemos que las drogas y el alcohol es un plus de estas fiestas, pero no debería ser tu principal razón para asistir.

7. Di NO al Perreo



Esto es algo indispensable porque es prácticamente imposible bailar música Techno en pareja. Déjale el perreo al Reggaeton y las volteretas a la Salsa, la música electrónica en general se baila a tu propio ritmo, individualmente, utilizando los movimientos que te nacen. No hay manera correcta de hacerlo, deja que la música te lleve.





8. No celulares en la pista de baile



Hay algunos antros Techno (como el Berghain) que no te permiten tomar fotografías o video y donde está prohibido utilizar el celular sin importar cuál sea tú excusa. Olvídate de tus redes sociales por una noche y no mates la atmósfera enigmática con la luz de tu celular.

9. Prohibido usar buenos zapatos



¿De verdad quieres arruinar tus zapatos de marca? ¿Enserio crees aguantar más de 12 horas de baile en tacones? Esto no es una pasarela de moda, lleva zapatos cómodos para sobrevivir hasta que los pies y tu cuerpo aguanten.





10. Lo que pasa en el antro techno, se queda en el antro techno

Si tú animal nocturno se despertó y tu instinto salvaje pasó una excelente noche, lo menos que quieres es despertar con la pálida y tener evidencias en redes sociales para que todo el mundo vea tu experiencia. Lo que sucede en las fiestas Techno, debería quedarse ahí.