Esto es lo que realmente significan tus sueños húmedos, según sexólogas

Artículo publicado originalmente por VICE Italia.



No sé a ti, pero yo cuando me despierto, rara vez recuerdo mis sueños húmedos. Es una pena, ya que mis parejas me han dicho que a menudo gimo y me retuerzo mientras duermo. Hablando científicamente, por lo regular tenemos sueños húmedos durante el sueño REM, la fase de sueño vinculada a los sueños vívidos, cuando aumenta nuestro flujo de sangre en los genitales y también la calentura.

En muchos sentidos, los sueños siguen siendo un misterio. No recordamos la mayoría de ellos porque nuestro cerebro no quiere mezclarlos con la realidad. Según la psicóloga y sexóloga Laura Duranti, la calidad y el contenido de tus sueños húmedos dependen de quién eres y de tu relación con tu sexualidad. Duranti explicó que nuestro cerebro no se separa completamente de la realidad durante el sueño, sino que “integra los estímulos externos que recibe”, como la temperatura o la habitación en la que dormimos o qué (o quién) estamos tocando.

La posición para dormir también es importante. “Algunos estudios, como uno de Calvin Kai-Ching Yu de la Universidad Shue Yan de Hong Kong, sugieren que dormir boca abajo fomenta los sueños eróticos”, dijo Duranti. Dormir boca abajo restringe la respiración y ejerce presión sobre los genitales, básicamente le recuerda a tu cerebro las sensaciones que sientes durante el sexo.

Cuando la cosa se pone lo suficientemente intensa, algunas personas pueden llegar al orgasmo. Algunas mujeres informan que no pueden llegar al orgasmo en la vida real, pero lo experimentan (o algo similar) en sus sueños. “Pueden ser perfectamente capaces de tener orgasmos, pero no pueden encontrar los estímulos que necesitan en la vida real, ya sea por la masturbación o con otra persona”, dijo la Dra. Duranti.

La psicóloga y sexóloga Marilena Iasevoli dijo que el sexo es “una liberación de energía” tanto en el mundo de los sueños como en la realidad. “En nuestros sueños es mucho más fácil deshacernos de nuestras inhibiciones y aprovechar nuestras necesidades y deseos sin controlar nuestros cuerpos y pensamientos, o los de nuestra pareja”, dijo. Según Duranti, eso es especialmente cierto cuando nuestros sueños pueden satisfacer las fantasías que nosotros no podemos satisfacer en la vida real, ya sea que tengamos una relación o no.

“El sexo puede ser una forma de desahogarse, puede compensar o incluso arrglar asuntos pendientes con una pareja, un ex o una persona fuera de la pareja”, dijo Iasevoli. Pero también podemos soñar con cosas pervertidas que involucren a personas que no nos atraen en la vida real. Es tentador creer que nuestros sueños siempre revelan deseos subconscientes que no estamos listos para aceptar, pero es más probable que signifique que tenemos un problema no resuelto con alguien. Si recientemente soñaste con tener relaciones sexuales con un amigo querido o alguien que no te gusta o que normalmente no te atraería, “el sueño también podría representar un fuerte vínculo que tenemos con esa persona, un talento que envidiamos de ellos o un lado femenino o masculino de ellos del que nos gustaría apropiarnos”, explicó Iasevoli.

Pero nuestros sueños no siempre son tan desinhibidos como nos gustaría. Duranti dice que nuestras inseguridades aún pueden detenernos en nuestros sueños, especialmente si experimentamos un bloqueo emocional profundo hacia nuestra sexualidad o tenemos miedo de perder el poder o de dejar ir. Ambas expertas acordaron que la única forma en que puedes vivir tus fantasías al máximo es descubrir qué está causando el bloqueo en la vida real.

Es importante recordar que los sueños húmedos no siempre son una expresión de nuestros deseos más profundos y oscuros. A menudo, son simplemente nuestros cerebros tratando de darle sentido a lo que experimentamos ese día. Las películas, los personajes de los libros e incluso las canciones pueden evocar fantasías sexuales cuando estamos dormidos. Entonces, la próxima vez que sueñes con la suave caricia de un extraterrestre sexy, simplemente déjate llevar. Puede que no signifique nada en absoluto.