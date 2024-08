Esto exigió Paul McCartney para su concierto en Medellín

En junio de este año se confirmó el rumor: Sir Paul McCartney, ex Beatle, leyenda viva de la música y una de las figuras más influyentes de la historia se presentará en Medellín el próximo 24 de octubre como parte de su gira ‘One on One’ que inició el año pasado.

Pues bien, como parte de su presentación en el Valle de Aburrá, el cantante tuvo solo una exigencia, o por lo menos una que llamó la atención sobre el resto. Y no, amigos hinchas del verde, no pidió conocer a Macnelly, ni probar las perras de El Poblado. Tampoco es algo tan excéntrico como podría pensarse. Sir Paul solamente pidió que durante su concierto no se vendieran alimentos de procedencia animal ni aquí en Colombia, ni en ningún otro país que visite a lo largo de su gira. Y bien es sabido que el ex Beatle es vegano y defensor de los derechos animales.



