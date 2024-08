Esto fue lo que se decomisó a la entrada de Rock al Parque 2018

A todos nos ha pasado, bien sea por distraídos, por primíparos o simplemente por creer que “este año no van a joder tanto”. Pero amigos, hay que entenderlo de una vez por todas: la entrada a Rock al Parque no perdona.



Que “esos cigarros y la candela me las encaleto en las bolas”, pues no.

Que “va a llover y mejor me llevo la sombrilla”…No, nada, se moja.

Que “¿será que me quitan este bisturí?, es que yo estudio arquitectura”. Jajaja, obvio sí.

Que “después del pogo se me corre el maquillaje”. Amiga, dile chao a esos polvos.

En fin.

Después de ver las caras de los tristes personajes despidiéndose de sus pertenencias en una bolsa negra de basura, decidimos meter las manos y escarbar en lo que la gente perdió este año entrando a Rock al Parque. Y si se preguntan dónde va a terminar todo esto, pues se lo dan a los recicladores y a veces queda ahí no más en la calle.

***

Suerte prendiendo los cigarrillos a putazos.

Fotos por Mateo Rueda |Noisey en Español

-Mijo le presto la cuchara pa’ que coma por allá, pero me la cuida.

– No le prometo nada mamá.

Esa traba se embolató.



Esa rasurada y esa encrespada adentro quedó en veremos.



“Voy a dejar la cicla en el parqueadero, pero los patos sí me los llevo porque me los roban”

….

“Este año sí llevo protectores para los oídos, para que no me de tan duro la traba mientras me miro al espejo”.



Aquí la pregunta es: ¿Y esos guantes para qué son?



Y aquí la respuesta:



“Agh, y ahora me toca llegar a la casa con ese olor a bareta”.

” Todos los años me quitan la candela en la entrada, este año voy a llevar fósforos a ver qué…”

Al menos cuando cogimos la caja ya estaba vacía.



“-¿Qué hizo la sombrilla que le compré?

-Se la quedó la tomba, mamá”.

” ¿Y ahora cómo voy a ver cómo quedé después del pogo?

-Tómese una selfie”.

Despídete de los polvos muñeca.



Ni para cortar el moño, ni para pegarlo, ni para prenderlo. Es que ni un cigarro para manejar la ansiedad.



“¿Y cómo va esa tusa?

-La dejé en la entrada de Rockal”

“-Le presto la olla pero me la cuida.

-No le prometo nada”.



-¿Y ese tuvo de PVC?”

– Es una vuvuzela señor agente.

***

