Esto le pasa a tu cuerpo cuando tienes influenza

Te duele el cuerpo, empiezas a estornudar y a toser, tienes fiebre. ¿Cómo distinguir una gripe común de la temida influenza sin volvernos paranoicos e hipocondríacos? Lo primero que podemos hacer es conocerla: el virus de la influenza puede vivir hasta diez horas en superficies lisas –como teclados, manijas, y teléfonos, así como en ambientes cerrados–, y a pesar de que el mayor riesgo de contagio es en la temporada invernal, un brote de influenza puede aparecer en cualquier época del año. Por esto, consultamos a la Doctora Virgina Díaz, infectóloga y al Doctor Alberto Contreras, inmunólogo, para conseguir las respuestas a las preguntas más frecuentes que a todos nos surgen cuando hablamos de influenza.



Antes que nada, nos gustaría saber: ¿hay diferentes tipos de influenza? ¿Cuál fue la que estuvo tan de moda en los noticiarios hace algunos años, por ejemplo? ¿De verdad era tan “mortal” o peligrosa como se nos planteaba en los medios de comunicación?

Doctora Virginia Díaz: Vamos por partes. Esa cepa a la que tú te refieres fue la H1N1-2009, y fue la que ocasionó la pandemia. Y como se conocía poco de ella es que se lanzó la voz de alarma, básicamente porque aún no se conocía tan a profundidad la cepa. Más bien fue un asunto preventivo. Con el tiempo ya ha podido comprobarse que no todos desarrollan una enfermedad grave: lo que ocurre es que hay algunos factores de riesgo que hacen que se compliquen los pacientes.

¿Cuáles son estos factores de riesgo que ocasionan que los pacientes se compliquen?

Doctora Virginia Díaz: Son pacientes inmunocomprometidos: personas con cáncer, personas con diabetes. También personas no inmunocomprometidas, como personas con asma o sobrepeso. Ah, también mujeres embarazadas y personas con VIH.

En cuanto a edades, ¿hay una edad en la que se esté más propenso a contraer influenza?

Doctora Virginia Díaz: No. La influenza es un virus altamente contagioso. Lo mismo lo puede contraer un adulto mayor que un recién nacido. Abarca todos los grupos de edad.

Doctor Alberto Contreras: Lo que sí es cierto es que puede complicarse más en niños o adultos mayores que tengan los factores de riesgo que ya mencionamos.

¿Y puede realmente la influenza llevar a la muerte? ¿O fue una exageración de los medios?

Doctor Alberto Contreras: Sí hay casos fatales. Pero la realidad es que la gran mayoría se pueden tratar como si fuera otra infección: realmente el porcentaje es muy bajo. Pero hay que recalcar que estos pacientes son los que forman parte de grupos de riesgo y que además no están vacunados, por lo que están aún más desprotegidos.

Doctora Virginia Díaz: Hay estudios que demuestran que, en niños, la mortalidad por influenza es de 0.3% y en pacientes mayores de 50 años es de 6.3 por ciento. La mortalidad para la población en general es 2.2%.

Hace un momento se abordó el tema de las vacunas. A ese respecto hay muchas dudas y mitos urbanos; hay mucha gente que considera que vacunarse puede resultar peor incluso que la misma enfermedad, o que es como autoprovocársela innecesariamente…

Doctora Virginia Díaz: La vacunación es 100% recomendable. El primer punto que hay que aclarar es que las vacunas de la influenza no son virus vivos, ni siquiera atenuados, son partículas del virus, por lo que es imposible que gracias a ellas desarrollen influenza.

Doctor Alberto Contreras: Y aunque ya vimos que la influenza no es una enfermedad con alta tasa de mortalidad, sí ocasiona fiebres altas y dolores musculares muy fuertes, y esto provoca que los niños no vayan a la escuela o que los adultos no puedan asistir al trabajo. Al ser un virus que se contagia con tanta facilidad, la vacunación es totalmente recomendable.

¿Cómo puedo vacunarme contra la influenza en el sector público?

Doctor Alberto Contreras: La Secretaría de Salud provee la vacuna gratis durante temporada de influenza—finales de septiembre hasta marzo—, especialmente para gente que es parte de un grupo de riesgo. También, en el Metro de la CDMX existen módulos de vacunación. Ambas opciones son gratuitas.

¿Y si alguien prefiere vacunarse en el sector privado?

Doctor Alberto Contreras: En el sector privado, las vacunas cuestan entre 550y 600 pesos aproximadamente.

¿Cómo se transmite la influenza?

Doctor Alberto Contreras: Se contagia muy muy fácilmente, pues está presente en las gotitas de saliva. Ya sea por tos, por estornudos o incluso si uno habla con una persona que tiene influenza, ahí ya hay riesgo de contagio. Por eso es tan fácil que haya brotes en las escuelas o en los centros de trabajo.

¿Qué le pasa a mi cuerpo una vez que ya tengo influenza? ¿Qué siento, cómo la reconozco?

Doctora Virginia Díaz: Empiezas a tener cansancio, una tremenda fatiga. Después empiezas con la secreción nasal y dolor en todo el cuerpo. Son dolores de los músculos muy intensos, lo que ocasiona que tengas mucho decaimiento.

Doctor Alberto Contreras: Muchas personas también refieren dolor de ojos retroauriculares, es decir, como si tuvieras un dolor detrás de los ojos. Y tos, pero es tos seca, sin flemas.

¿Cuál es la manera en que yo, mortal, puedo distinguir una gripe severa de una influenza? ¿Cuáles son esos focos rojos?

Doctora Virginia Díaz: Al principio puede parecerse mucho a otros cuadros de infección, pero en los meses de diciembre y enero es cuando se incrementan los casos de influenzas A y B y H1N1-2009. Si presentas esos síntomas en esos meses, es muy probable que tengas influenza.

Ahora que ya tengo esos síntomas, ¿qué hago? Porque supongo que la vacunación es preventiva y ya no aplica…

Doctora Virginia Díaz: Lo que tienes que hacer de inmediato es acudir con tu médico para que confirme este cuadro.

Doctor Alberto Contreras: Y si él lo confirma, él ya te dará el tratamiento para esta infección.

¿Qué médico es el especializado? ¿Puedo acudir con un médico general o hay alguno específicamente que trate los casos de influenza?

Doctora Virginia Díaz: Es algo tan frecuente que cualquier médico puede tratar la influenza. ¡El ginecólogo te la puede tratar! [risas].

¿Y cómo se diagnostica?

Doctora Virginia Díaz: Hay pruebas rápidas, pero son pruebas imprecisas. Hay otras que son especializadas, pero son muy caras. En realidad, se trata de un diagnóstico clínico. El médico te explora y decide si la tienes o no. Solo cuando un paciente presenta muchas complicaciones se pide una prueba especializada que es muy sensible y eficaz, pero esa prueba anda por arriba de los 4,000 pesos. Entonces el diagnóstico casi siempre es clínico.

Y además del tratamiento, ¿qué se recomienda hacer si ya me dio?

Doctor Alberto Contreras: Absoluto reposo en casa, porque uno no puede continuar con sus actividades. Porque además si sales puedes contagiar a mucha gente.

¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? ¿En cuánto tiempo se le “da de alta” a una persona que tuvo influenza? Doctor Alberto Contreras: El tratamiento dura 5 días y una vez que pasaron estos 5 días ya te puedes incorporar a tus actividades. Y la cantidad de virus en tu organismo es tan baja que ya no representas riesgo de contagio para los demás. Por eso el reposo en casa es tan importante, tiene un doble propósito.

¿O sea que puedo pedir incapacidad y faltar a la chamba si me dio influenza?

Doctora Virginia Díaz: Absolutamente. La verdad se recomienza un reposo de 7 días, así te recuperas como se debe y además se evita la propagación del virus.

¿Y es cierto que se contagia por comer carne de pollo o cerdo? ¿Por aquello de que es gripe aviar a porcina?

Doctor Alberto Contreras: ¡Falso! [Risas] pero lo más seguro es que no te den ganas de comer, porque te sientes tan decaído que ni ganas dan de comer.

Doctora Virginia Díaz: Pero de que puedes comer lo que sea, puedes comer. Falta que quieras, nada más. ¡En eso no hay ninguna restricción!

Síntomas de alarma:



Fiebre de inicio súbito y mayor a 39 grados.



Dolor de cabeza intenso.



Escalofríos frecuentes.



Cansancio extremo.



Dolor de garganta leve.



Tos seca



Dolores musculares intensos



Dolor de ojos intenso.





¡Que la influenza no te venza!