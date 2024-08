Esto le pasa al cuerpo humano al consumir hongos alucinógenos

Lugo es un muppet activista por la reducción de daños en el consumo de drogas. Detrás del proyecto Lugo y las drogas hay un grupo de personas expertas que nos explicaron qué le pasa a nuestro cuerpo cuando un hongo alucinógeno, también llamado “mágico”, hace contacto con nuestro sistema desde que se deposita en el estómago hasta que su sustancia activa, la psilocibina, hace efecto en el cerebro.



VICE: En términos científicos, ¿qué pasa en el cuerpo y cerebro cuando se consumen hongos alucinógenos?

“El compuesto activo de los hongos es la psilocibina, un compuesto producido por cientos de especies de hongos, incluso por los champiñones y las setas, pero en concentraciones muy bajas. Cuando la psilocibina entra al cuerpo es sintetizada en una sustancia más pequeña que luego se conecta a ciertos neurorreceptores; ello a su vez es lo que provoca los efectos psiquedélicos que buscamos. Sin embargo éstos dependen mucho del set & setting; o sea del contexto y lo que traemos en la cabeza al momento de consumir. Por eso cada vez que consumimos puede ser una experiencia diferente. A nivel físico suele provocar variaciones en la presión arterial, dilatación de pupilas, cambios en el humor y generar una percepción alterada de la realidad”.

¿Cómo se siente consumir hongos mágicos?

“Al inicio no se siente nada y esto puede ser peligroso, pues es fácil creer que no generó ningún efecto. Después de una hora o poco más normalmente comienza un ataque de náuseas de intensidad variable según la dosis, pues el cuerpo rechaza la sustancia y la busca expulsar.

Luego llegamos al que me gusta llamar “el valle de la buena onda”; nuestro humor mejora y comenzamos a percibir diferente; parece que vemos el mundo a través de un filtro de color y la luz parece más amarilla, o morada, o verde; dejamos de distinguir las distancias y proporciones normales, por lo que puede que creamos que quienes nos acompañan tienen una cabeza muy pequeña con respecto a su cuerpo, o que el cuarto es mucho más profundo o pequeño de lo que normalmente es. Muchas personas reportan además una conexión consigo mismas muy profunda, casi como diría Ricky Iglesias: «¡…eees una experienzia religiozaaaah!»”.

¿Qué puedo alucinar si consumo hongos?

“No es lo que normalmente esperamos por alucinación; creo que todas y todos creemos que es como el viaje místico de Homero Simpson en el que encuentra un coyote que lo guía y le habla, y al final hay un descubrimiento y una conclusión. En realidad no suele ser estructurado ni necesariamente como una historia. Esas alucinaciones tienen más que ver con patrones geométricos o con imágenes imaginarias muy intensas, casi palpables, pero instantáneas y pasajeras. Algunas personas reportan ver patrones muy repetitivos que nuestras mentes luego identifican con ojos o cuerpos de insectos, pero de manera vaga.

La alucinación más común en mi caso sucede tras cerrar los ojos y se forma la última imagen que vi pero toda formada por algo así como polígonos o bits. El alucine es diferente en cada persona, y muchas veces inexplicable y sin sentido. Recordemos que los honguitos no siguen nuestras convenciones narrativas”.

¿Qué otros efectos puede haber al consumirlos?

“El otro efecto interesante es la percepción alterada del tiempo; dejamos de sentir que pasó mucho o poco tiempo, o incluso creemos que nos movemos ‘a destiempo’ del resto del mundo. Esta sensación es muy poderosa y puede llegar a asustar a algunas personas, pero no debemos temer; lo ideal es tenernos paciencia y saber que todo lo que estamos viviendo es un efecto de los hongos y que en un rato pasará y volveremos a percibir como normalmente lo hacemos.

El efecto más bonito es el de tener las emociones intensificadas, pero puede ser peligroso si no lo manejamos correctamente; por ejemplo, si estamos emocionalmente bajoneados o inestables, puede llegarse a tener el tan temido malviaje, caracterizado por una incomodidad profunda que ultimadamente llega a desembocar en un miedo irracional a la situación. Por eso es importante conocernos y saber en qué momento estamos en un buen lugar para consumir este y otros psiquedélicos”.

¿Cuánto duran los efectos de los hongos en el cuerpo humano?

“Depende de la dosis pero los efectos comienzan tras una hora y cacho y duran, aproximadamente, de cuatro a ocho o nueve horas; esto tiene que ver con que los hongos, al ser un alimento, permanecen en el estómago y el tracto digestivo liberando la psilocibina, por lo que seguimos bajo sus efectos. Si consumimos otras presentaciones (por ejemplo, el extracto de psilocibina) el golpe es mucho más rápido, más fuerte y más corto, pues entra toda la sustancia de golpe a nuestra sangre y por lo tanto al cerebro, pero se procesa de golpe también”.

¿Los hongos alucinógenos pueden considerarse una droga?

“En sentido estricto la droga es la psilocibina, la sustancia activa, pero a grandes rasgos sí, son una droga alucinógena psiquedélica natural. NO POR ELLO son malos o buenos, depende mucho de cómo se consuman, igual que cualquier otra sustancia. A mí no me gusta la clasificación de droga porque es poco clara y tiene una carga muy negativa; prefiero ‘sustancias psicoactivas’; sustancias que tienen un efecto a nivel neuroquímico. En esa bolsa, mucho más razonable, entran desde los honguitos hasta el alcohol y la cafeína o la nicotina, que también tienen efectos muy fuertes sobre el cerebro, pero que tratamos de manera muy diferente sólo porque son legales y de uso aceptado”.

¿Puedo tener una sobredosis al consumir hongos?

“Como con todo, una dosis demasiado grande puede resultar tóxica, pero en el caso de los hongos esa cantidad es ridículamente grande; para envenenar a una persona de 60 kilos se necesita comer kilo y medio o más de hongos secos, o quince kilos de hongos frescos. Para eso se necesita una panza muy grande. Para efectos prácticos, es imposible tener una sobredosis por hongos”.

México es conocido por la gran variedad de hongos que crecen en el territorio, se tienen contabilizadas 55 especies del género psilocibe, se pueden encontrar en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Morelos, principalmente, y se encuentran de manera natural a partir de junio y julio, cuando la temporada de lluvia comienza.

¿Son legales en México? ¿Qué pasa si detienen a alguien portando hongos o recolectándolos?

“No son legales en México; de acuerdo a la Ley General de Salud constituyen ‘un problema especialmente grave para la salud pública’ —FAAALSOOOO— y por lo tanto: «La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga», queda prohibida.

Según el Código Penal Federal «Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa a quien se le encuentren».

Traducción: los hongos sí son injustamente ilegales en México y su consumo, cosecha o transporte constituye un delito”.

¿Hay algún país en Latinoamérica donde los hongos sean legales?

“Según sus leyes están despenalizados en Brasil y Perú, sin embargo su consumo y venta sí está regulado, por lo que las policías todavía pueden, si quisieran, detener y procesar a alguien si se los llegan a encontrar; ya en el juzgado tiene más posibilidades de no tener una condena”.

Si te interesa la experiencia con hongos alucinógenos, recuerda informarte muy bien antes para conocer los alcances que tienen. En general, es algo importante de considerar al consumir cualquier tipo de sustancia psicoactiva para reducir sus riesgos.

