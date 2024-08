Esto es lo que sabemos hasta ahora del nuevo disco de Arctic Monkeys

Apenas es un secreto que en los últimos años Alex Turner ha estado teatralizando su paso por las calles de Los Ángeles, agitando su largo cabello y pisando fuerte el concreto con sus botas. Lo hemos visto a él y a su amigo calvo (Miles Kane) beber martinis como agua, hemos escuchado que su acento se transformó más allá de las capacidades de los dialectos locales, hemos visto cómo canta “Tiny Dancer” de Elton John en el karaoke junto a una celebridad clase A como Lana Del Rey. Hemos pasado por todo y francamente estamos impresionados. Nos quitamos el sombrero ante usted señor Turner, lo ha logrado.



Verás, ¿recuerdas cuando Joaquin Phoenix fue rapero y terminó siendo parte de un acto dramático que culminó en una película llamada I’m Still Here? El lanzamiento del nuevo disco de Arctic Monkeys se siente como algo así. O por lo menos eso decimos nosotros basándonos en una combinación de recientes apariciones, una línea de pensamiento racional y la nueva foto de la banda —aquí abajo— que es el tipo de cosa que publicarías si: a) quieres sacar a la venta postales navideñas para los seguidores de culto; b) estás preparando el lanzamiento de un nuevo disco con un elevado concepto que incluye mudarte a Los Ángeles durante varios años, perdiendo y encontrando gloriosamente la razón, para luego escribir un álbum al respecto.

Foto de Zackary Michael

Mira esos ojos, esas quijadas gallardas y cinceladas, la ruptura de la cuarta pared (por el poder de una fotografía que incluye el fondo para la sesión de fotos, es tan LA). El disco, llamado Tranquility Base Hotel & Casino, sólo puede ser un álbum conceptual y si no lo es, ésta es la bandera por la cual estamos dispuestos a morir. Dispárennos, cuélguennos bajo la lluvia, atropéllennos con un puto auto. Dicen que la vida es un ciclo, todos los caminos llevan a Roma, oooh oh, we’re living on a prayer (Jon Bon Jovi, 1986) y así podemos concluir que Tranquility Base Hotel & Casino es el producto lógico del experimento intelectual de Alex Turner (léase: vida reciente) en Los Ángeles. Esta chingonería va a ser gloriosa. Gracias a nuestros espías en la ciudad de Los Ángeles, esto es lo que sabemos sobre el álbum:

Star Treatment

Si la introducción no es una fiesta de riffs con mamadas y cocaína de los 70, ¿entonces cuál es el punto? Alex Turner, como antes Jarvis Cocker, es magnífico para escribir asuntos sórdidos de forma muy atractiva y además ridícula. El álbum se llama igual que un hotel y dos (2) de ellos tienen cuello de tortuga en su nueva foto de prensa: ¿cómo es posible que nuestra introducción al mundo de Tranquility Base Hotel & Casino sea otra que escurrir el neón de las luces angelinas?

One Point Perspective

Suponiendo que Tranquility Base Hotel & Casino sea concebido como un espacio literal en el álbum, ésta bien podría ser la canción que nos presente a sus residentes; como el montaje en forma de melodía, mostrando a la audiencia cada rincón oscuro y agrietado de este nuevo universo metafórico, con la capacidad descriptiva de Turner completamente desplegada.

American Sports

Justo cuando pensabas que todo era diversión y alegría, “American Sports” es todo menos eso. Se trata de los corazones rotos, la pérdida y la vida nihilista en LA; y Turner equilibra su tristeza con una pizca de vida cotidiana, como mirar el beisbol en TV mientras todo a su alrededor se hace mierda. Apostaría mi dinero por esta rola.

Tranquility Base Hotel & Casino

El track que da título al disco tendría que ser una épica con múltiples picos, durar diez minutos y hablar sobre los amores, las pérdidas y las desgracias que ocurren en Tranquility Base Hotel & Casino. Dénnos drama, personajes, la presentación en vivo del 40 aniversario de cualquier telenovela buena resumida en una canción: esta banda, que tiene una inclinación por crear escenas vívidas desde que describían peleas en el asiento trasero de los taxis, pueden dárnoslo.

Golden Trunks

Un recuento, golpe a golpe, de algún tipo de altercado en una alberca, eso parece.

Four Out of Five

En definitiva ésta es la canción de amor y en definitiva trata sobre una mujer presentada como la recepcionista del hotel.

The World’s First Ever Monster Truck Front Flip

Primero, tenemos que sacarlo de nuestro pecho: es un título tan bueno que arrebata el aliento. Es imposible no sentirse emocionado por escuchar esta canción, lo cual medio sugiere que la banda nos engañará y será un track instrumental. Habiendo dicho esto, no puedo pensar nada que me gustaría escuchar más que a Alex Turner narrando un rally de monster trucks, así que cruza los dedos porque así sea.

Science Fiction

“Algo tiene LA que es futurista y me siento alienado, algo tiene”

She Looks Like Fun

De seguro el momento “Arabella” del disco.

Batphone

No sé por qué, pero este grita “riffs”.

The Ultracheese

Ah sí, el cierre, el gran final. Quizá no sea una oda al brie, pero tal vez sí sobre el concepto de “SER UN GRAN QUESO” y “QUÉ TAN SOLO PUEDES ESTAR”, etcétera. Lo cual parece adecuado para un álbum que se trata de ser un rockstar inglés en LA y todos los excesos e insensibilidad que esto conlleva. Perfecto, de hecho.

