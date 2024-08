Así viven los fetichistas de los estornudos la epidemia del coronavirus

Las noticias son horribles ahora mismo. El mundo sufre varias catástrofes de golpe: las bolsas caen, los Gobiernos siguen siendo terriblemente incompetentes y las redes están plagadas de noticias falsas y bulos sobre la crisis del coronavirus.

Entrar en Twitter es como tener un viaje tétrico de ácido y metanfetaminas mientras caes al vacío, y cada cosa rara que ves te hace sentir que estás soñando despierto. Un claro ejemplo es este tuit de K. T. Nelson, uno de nuestros colaboradores estadounidenses:

“Las mejores publicaciones sobre el coronavirus están en los foros de fetichistas del estornudo” y añadía un par de publicaciones de su selección personal de SneezeFetishForums.com.

“Creo que todo esto es ridículamente sensacionalista y exagerado y ni mis hábitos ni actividades fetichistas van a cambiar por ello”, decía un usuario. “El aumento de charlas sobre estornudos y de noticias con mujeres estornudando en la portada está muy bien”, publicaba Shining Light, un usuario que posiblemente se está haciendo una paja con este artículo, ahora mismo. ¡Hola!

Creo que lo peor de todo es que cuando lo vi no pensé “lol” o “jaja qué locura”, sino que “los estornudos ni siquiera son un síntoma del coronavirus”. Y no lo son: estornudar y tener mocos son síntomas de un resfriado u otro tipo de enfermedad y no del coronavirus que se manifiesta con tos y problemas respiratorios.

Sin embargo, si tienes alergias, o te echas pimienta, y estornudas teniendo el COVID-19, puedes pasárselo a otros.

Esta información o no les ha llegado a los fetichistas de los estornudos que hay por internet o no les importa y prefieren vivir en la mentira. Yo apuesto por la segunda, ya que la comunidad fetichista de estornudos suele estar bien informada sobre este tipo de cosas.

Antes de ir más lejos, debo explicar que la parafilia del estornudo existe y es completamente válida, al igual que los entusiastas de los pedos o la gente que se corre con arándanos. No quiero cortar el rollo a nadie; pero lo que intento decir es que hay gente a la que le pone ver a alguien proyectar un chorro de mocos involuntariamente y no pasa nada.

Algunos disfrutan imaginando que se infectan o que transmiten el virus, a otros simplemente les gusta la idea de una reacción repentina e involuntaria tras unos preliminares (existen los estornudos inducidos sexualmente).

Preguntamos a Amara, una modelo de webcam experta en este tipo de vídeos, qué piensa de todo esto. “Personalmente, me parece un fetiche inocente y divertido; en lo que a fetiches se refiere”, dice. “Para algunos es por la pérdida de control mientras estornudan (a veces relacionado con la urolagnia) pero para otros son las caras, los sonidos e incluso, a veces, el gusto por los mocos. A mí me parece que estornudar es una sensación extremadamente satisfactoria así que fue una bendición descubrir que existía una parafilia de los estornudos porque ahora es la categoría que más vendo, casi un 43% de lo que gano en total, a pesar de que hace solo un año que grabé el primer vídeo de estornudos”.

Dice que, aunque no ha visto un crecimiento en las ventas ni ha recibido más peticiones de contenido con estornudos, está considerando experimentar con el porno del coronavirus.

Como Nelson decía, estos fetichistas son los que más están disfrutando ante esta situación.

SneezeFetishForums, un foro con más de 6000 miembros, es el lugar perfecto para hablar de lo que está pasando en el mundo. Otros, no tanto; el foro furry Sneezefur.org lleva casi un año sin actividad y el hilo de Reddit r/sneezefetish ha estado un mes sin actividad, lo cual es una pena. En r/AskReddit hay algunas cuestiones bastante profundas sobre los estornudos y el COVID-19, pero desgraciadamente no se trata de fetiches.

En SneezeFetishForums, un usuario cuenta que estuvo esperando ansioso a que alguien estornudara en SNL y así fue la semana pasada, cuando Cecily Strong estornudó al final del sketch de “Sands of Modesto”. Felicitaciones a ese fan.

En otro hilo preguntan cosas más existenciales: “Si tuvieras que elegir entre el fetiche o infectarte, ¿qué elegirías?”. La mayoría de las respuestas decían que era una pregunta estúpida y que nunca arriesgarían propagar una pandemia por un calentón, lo cual es genial. Gracias fetichistas del estornudo por ayudar a aplanar la curva.

Personalmente, si alguien estornuda en mi casa, voy a tener que llamar al 112 y a la Organización Mundial de la Salud, en ese orden. Aunque sé que estornudar no es un síntoma del coronavirus.