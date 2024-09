Estos chicos están recuperando el estereotipo francés de la venta de cebollas

Esta es la historia de 600 kilogramos de cebolla, un barco de 10 metros y tres franceses.

Esta es la historia de los últimos Onion Johnnies.

Una vista común en la calle British durante la mayor parte de un siglo, estos vendedores de cebolla llegaron por primera vez a las costas del Reino Unido a principios de 1800. Jornaleros agrícolas bretones dedicados al comercio, viajaron por vela y vapor después de la cosecha de cebolla en agosto, durante la temporada en la que no había cebolla y había poco trabajo en los campos.

Labraron su camino por las Islas Británicas hasta llegar a Gales y a Escocia, vendiendo sus cebollas en los pubs y a los transeúntes, un acontecimiento común.

Haciendo ruido junto con sus bicicletas, una mezcla de camisas a rayas, boinas y trenzas de cebolla –Los Onion Johnnies son la razón por la cual el resto del mundo tiene ese cliché del típico francés–.

No obstante, detecta uno en la calle estos días, y tendrás permiso para asustarte. Los Onion Johnnies son de otro tiempo, fantasmas tenues de una época ya pasada; la cáscara de cebolla, por así decirlo, del pasado.

Eso era cierto hasta que tres muchachos bretones decidieron soplar de vida a la cascara de esta desaparecida tradición anglo-francesa.

A finales de septiembre, Clemence, Hans, y Ronan zarparon de Roscoff, en Bretaña, con dirección a la costa de Cornualles. Fueron de puerto en puerto, viviendo en un barco, pescando y cazando, y compartiendo todo lo que tenían y el dinero que ganaban con la venta de sus cebollas rosadas únicas.

Duraron un mes, y luego llegaron las tormentas y se fueron las cebollas. Después regresaron a Francia y a sus vidas ordinarias.

Tras conocerse en la escuela de vela en Roscoff, el trío estaba buscando una excusa para pasar más tiempo en el mar y cuando alguien mencionó a los , encontraron el pretexto perfecto. Una vez que terminaron ese plan, quedaron enganchados.

«Después de eso, supimos que el trabajo de temporada de Onion Johnnies podría revivir, y eso es lo que estamos tratando de hacer», me dicen por correo electrónico, que funciona como una mente colectiva. «Construir conexiones entre Cornualles y Bretaña y crear un colectivo de Onion Johnnies».

El colectivo hasta ahora tiene la forma modesta de un grupo en Facebook con 126 me gusta’s: Los Onion Johnnies no están muertos.

Pero Clemence, Hans, y Ronan no son capas (de cebolla). Desde ese plan han estado de nuevo en Inglaterra, extendiendo y vendiendo sus cebollas rosadas orgánicas en las calles, de puerta en puerta, de pub en pub, de ciudad en ciudad. A finales de este año planean venderlas también en los festivales.

Un Onion Johnny es una persona sencilla, con placeres simples. A él o a ella le encanta el pescado que se puede cocinar con cebolla, goza de una sopa de cebolla sabrosa y caliente después de un largo día, y se siente muy bien cuando le da una cadena de cebollas a quien la necesita.

Todas las ganancias se dividen en partes iguales entre la tripulación, incluyendo al agricultor orgánico en Roscoff que les proporciona «los ajos y las cebollas dulces, hermosas y sabrosas» que traen a Gran Bretaña. Sin embargo, están actualmente en busca de su propia parcela de tierra para producir cebollas ellos mismos. Puede que sean los últimos de su especie, pero no se irán sin un sollozo.

De hecho, podrían ser parte de un regreso.

En 2012, gracias a la disminución de ventas en el mercado en Francia, una réplica del barco de vela The Etoile du Roi del siglo XVIII entregó 4 toneladas de cebollas de Roscoff a Londres, haciendo escala en Jersey y Portsmouth (un truco de relaciones públicas, si alguna vez hubo alguno). Otras 20 toneladas se enviaron por medio de Brittany Ferries, una empresa establecida en 1972 por agricultores –lo adivinaste– bretones, con el fin de acaparar el mercado británico.

