Estos covers de Lorde y St. Vincent provocan conexiones más profundas con los artistas que amo

Hoy es un gran día para los #sentimientos, amigos. Como el emo residente de Noisey que soy, estoy muy feliz de anunciar que no fue una, si no dos, Cosas Increíbles las que pasaron hoy. Ambas incluyen a esta bella tradición llamada covers.

Antes de entrar en las cosas buenas, hablemos sobre lo importantes que son los covers. Son brillantes ¿no? No estoy muy segura de qué es exactamente (¿y no es así la manera para describir las mejores cosas?), pero hay algo realmente mágico y especial en ver a un artista que amas poner su propio estilo en la canción de algún otro artista que te gusta. Si me apresuran, podría decir que la razón de este sentimiento es por descubrir que ese artista –justo como tú– también es un fan de la persona que está haciendo el cover. Se siente como una conexión aún más profunda con ese artista. En verdad amo los covers.

Dicho esto, ahora sí, pasemos a esas Cosas Increíbles que les dije. La primera viene de esta respuesta de poperos clavados y millennials a Stevie Nicks y Lindsey Buckingham (en el sentido de que cuando ellos igual colaboran hacen un pop maravilloso, no de el pop que va de odiarse uno a otro o cocaína), Lorde y Jack Antonoff. Anoche unieron fuerzas para hacer un cover de la canción de Carly Rae Jepsen “Run Away With Me”, que se siente como una manera perfecta para celebrar la música pop.

Lorde just covered Carly Rae Jepsen’s “Run Away With Me” at the #TACTalent show. pic.twitter.com/Tvln8dDQ2K — Lorde Daily (@LordeDaily) January 25, 2018

Hay algo en ese dúo de fanáticos confesados de la música covereando a una de las estrellas del género que me hace llorar de la emoción, en mi humilde opinión. Y por si quieres mantener saliendo esas lágrimas prepara tus oídos para una dosis de indie rock. Aquí está la reina St. Vincent covereando “Modern Girl” de Sleater Kinney:

https://www.instagram.com/p/BeS6-mtjYMF/?taken-by=st_vincent

Hay mucho que amar aquí. Annie covereando el hit de su amiga, y en algún momento novia, Carrie Brownstein. La forma en la que Annie pone su estilo en este track. Ese video borroso, que pareciera de algún fan que lo subió a YouTube como homenaje a SK. Es toda una maravilla y sólo logra hacerme sentir como si, tal vez, las cosas en verdad están bien si la música todavía puede hacerme sentir como si algo se encendiera en mi pecho. O lo que sea jaja, bueno ya bye.

