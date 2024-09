Estos desarrolladores canadienses crearon un Daft Punk malvado que combate la piratería

La piratería es algo que afecta cada industria creativa — no sería algo sorprendente pensar que la gente está descargando por torrents los trabajos completos de Charles Dickens en este momento — lo que significa que es algo que los creativos pelean constantemente. Los desarrolladores canadienses de Noodlecake Studios han mostrado una forma muy original de hacer esto. Tras descubrir que la cantidad de gente que realmente había pagado por su último juego, Wayward Souls, era sólo el 11% de la gente que usaba la app, decidieron que su próximo lanzamiento — Shooting Stars —necesitaba una mejor estrategia.

Así que si descargas Shooting Starts sin pagar y comienzas a jugarlo, te darás cuenta que la mayoría de los jefes a los que te enfrentas en el juego tiene barras de energía injustamente grandes, casi al grado en que son imposibles de vencer. Aún así, cuando pasas estos desafíos las cosas comienzan a ponerse serias, cuando un miembro de 8-bits de Daft Punk llamado Premium Funk aparece como jefe final invencible. Una vez que Thomas o Guy-Man (no estamos seguros quien de los dos es) te ha matado, aparece un mensaje que dice, «Morir apesta, ¿verdad? ¡Pero piratear juegos indie está más jodido! Por favor, apoyamos y compra Shooting Stars.»

Noodlecake ha comentado, «No creemos que esto sea una respuesta a la piratería, o que sea un gran motivador para repentinamente detener los juegos con crack, sólo lo hacemos como una divertida táctica de mercadeo.» Puede ser divertido para los desarrolladores, pero no para los jugadores. Imagina que cada que llegas al nivel Toxic Power Plant en Crash Bandicoot un miembro de Kraftwerk aparece y te mata, sólo para darte una lección para que no bajes episodios de the Sopranos. O que a mitad de una candente partida de FIFA 14, Skrillex se atraviese para comenzar a gritarte por robar esa canción de Justin Bieber de YouTube.

Además, ¿Alguien le preguntó a Daft Punk si querían ser pixeleados en una campaña de 8-bits contra niños de 11 años? Si vamos a comenzar a hablar sobre el uso ilegal de imágenes y de artistas, quizá Noodlecake necesita mirarse al espejo.

