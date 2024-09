Estos fueron nuestros actos favoritos en el Sónar 2017

El pasado miércoles 15 de junio daba comienzo la edición número 24 del festival barcelonés Sónar. El evento necesita pocas presentaciones, pero no sobra decir que estamos ante el encuentro de música electrónica más importante de España y uno de los más respetados en el mundo, el cual además ha celebrado ediciones en más de 20 ciudades alrededor del planeta. Sónar es algo más que un festival basado en el ocio, es una confluencia entre el arte, la música y la vanguardia tecnológica que sirve de altavoz para el talento emergente a la par que pone de relieve las principales propuestas que han servido para engranar la historia de la escena electrónica desde sus inicios hasta la actualidad.

La edición de este año comenzaba con alguna que otra polémica sobre el cartel. Nunca llueve a gusto de todos y factores como que Sónar esté dando foco a escenas emergentes como el Trap no es del gusto de algunas de las esferas más puristas de la electrónica. Sea como fuere lo que para muchos era un cartel «flojo» a la postre ha resultado ser el que más visitantes ha congregado en la historia del festival. 123.000 personas para ser exactos, que a juzgar por lo que allí vivimos en su mayoría salían más que satisfechas del que a nuestro modo de ver ha resultado ser un año rico en propuestas nuevas, sólido en las más reconocibles y, una vez más, estimulante para los sentidos.

Fotografía: DJ Shadow. Cortesía de Sonár Festival

JUEVES 15

Prins Thomas

El pulso de la pista de SónarVillage se aceleró irremediablemente con la llegada a la cabina del noruego. El capo del sello Full Pupp demostró una vez más porque es uno de los mejores Djs y productores de la actualidad. Su set fue desde el suelo hasta el cielo con una clase tremenda. Los sonidos de Disco clásicos se fueron entremezclando con tramos de House rítmico y de corte afro. Los momentos Space Disco nos hacían volar, su guiño a «Los Niños Del Parque» nos transportó a la infancia y su cierre con el «Overground» de Alkalino terminó de cautivarnos.

Denis Sulta

El joven artista escocés se encuentra en estado de gracia y le auguramos un futuro cargado de éxitos. En SónarDome lo encontramos pletórico. Repartía sonidos House Clásicos, de clara vocación pistera, que tenían al público entregado al baile. Lo que vino después es historia. El «Pulverturm» de Niels Van Gogh abrió una batería de tracks Progresivo-Bakalas dignos de los mejores tugurios poligoneros y que lejos de desagradar al público le sumieron en la locura colectiva. Momentazo con el «Love Revolution – Give It To Me Baby». Subidones acompañados de gritos y mucho «macarreo» demuestran una vez más que por muy «entendido» que sea el entorno a casi todos nos gusta la «mandanga».

Fotografía: Justice. Cortesía de Sonár Festival.

VIERNES 16

Roosevelt

El joven artista alemán demuestra unas dotes dignas de envidiar, pues verle en el escenario es ver a una persona nacida para ello. Sobrado, con talento a raudales, así se le percibe. Su Pop electrónico te cautiva desde el primer minuto meciendo tu mente y tu cuerpo. A tramos puede resultar demasiado fácil de asimilar, sin embargo la ejecución es tan buena que no hay pero que valga. Suenan la mayoría de sus éxitos para disfrute del público, y es que el germano sólo tiene un LP en su haber, pero ha sido más que suficiente para demostrar que está aquí para quedarse.

Evian Christ

Lo de este chaval es de traca. Una soberana bofetada de sonido «gabber». El de Warp nos sumergió en una Rave de la que fue imposible escapar. Melodías progresivas, vocecillas makineras, bombos hardcore, distorsión, gamberrismo y un absoluto caos que nos mantenía perfectamente atrapados. Era como estar en una discoteca «hardcoreta» de los noventa. ¡No! mejor dicho, era como el recuerdo distorsionado de una noche de locura narcótica en dicha discoteca. El británico tuvo tiempo hasta de homenajear a Robert Miles con su Children mezclado, atención, con las vocales del «All The Things She Said» de T.A.T.U. Un hooligan sádico que tenía hasta el escenario «tuneado». Genio.

Fotografía: Sohn. Cortesía Sonár Festival.

Fat Freddy’s Drop

Tiempo de tomar el aire en la pradera del «Village» con el demoledor directo de los neozelandeses. Lo que comenzó siendo Dub, se fue tornado en Funk hasta llegar a los ritmos House, todo ello ejecutado a las mil maravillas y con una puesta en escena espectacular. ¡Conciertazo!

Clark

De vuelta a la oscuridad, nos adentramos en el universo trancero y la locura Post-Rave del artista de WARP. Trepidantes cambios de BPMs que pasaban fácilmente de los 90 a los 140 pulsos, melodías demoledoras, voces del sub-mundo y cerebros voladores. Toda una experiencia de ultratumba.

Moderat

Uno de los directos más brillantes y elaborados de la electrónica actual. La devoción de su público y su cada vez más extendida legión de fans les convierte en una especie de Depeche Mode del nuevo siglo. Una apisonadora sónica, con momentos también de gran emotividad con «A New Error» o éxtasis colectivos con «Bad Kingdom» que les sitúan entre los grandes.

SÁBADO 17

Sohn

Uno de los mayores momentazos de esta edición fue sin duda el sublime directo del británico afincado en Viena que se metió al publicó en el bolsillo desde los primeros compases de su show. Soul electrónico, Pop con emotividad, MÚSICA con mayúsculas. Un concierto de piel de gallina y uno de esos momentos en los que piensas que sólo por esto merece la pena venir un año más a este festival. «Rennen» es la sensibilidad, «Bloodflows» la sensualidad, «The Wheel» la empatía,… Un recital de voz y ejecución que finalizó en la cima con «Conrad» y «Artifice». Ovación cerrada para un artista sobresaliente.

Cerrone

El francés convirtió el SónarClub en una inmensa discoteca setentera. Brillantina, color y bolas de espejos comenzaron a rodar en un show que mezclaba el dj set, las percusiones en directo y los vocales ejecutados con maestría afro-femenina. Clásicos del Disco uno tras otro, con guiños incluso para Michael Jackson, mucha diversión, hedonismo y buen rollo que desemboco en una legendaria «Supernature» interpretada por un Cerrone a la Batería que a pesar de sus 65 años demostró que conserva un gran nivel. ¡Alegría!

Justice

Llegamos a un punto álgido de Sónar, para bien y para mal. Los franceses dieron buena cuenta de la devoción casi religiosa que provocan, más aún teniendo en cuenta la tremenda expectación generada tras 5 años sin lanzar nuevo trabajo. Resultado: un elevadísimo porcentaje del público congregado en Sónar Noche quiso darse cita a la vez en su concierto, abarrotando el Sónar Club hasta puntos difícilmente soportables. Sudamos la gota gorda para aguantar medio show dentro de todo el meollo que, si bien mereció la pena por la tremenda potencia de su directo, agotó nuestras fuerzas y nos hizo huir hacia el fondo y perder perspectiva. Eso sí, mereció la pena vivir lo más parecido a un concierto masivo de Rock pero con una electrónica aplastante. Puro derroche de energía nivel demolición.

The Black Madonna

El cierre de nuestro Sónar 2017 se lo concedemos a la artista estadounidense, que volvió a dar una master class de atemporalidad. Un sinuoso recorrido por los recovecos del Techno, el Disco y la electrónica con la elegancia que la caracteriza. El sol comenzaba a iluminar los muros y el cielo del SónarPub cuando la Dj hizo girar el «Borderline» de la Madonna «blanca» y tras este, un colofón que sonó a ritmo de vals, el tributo al «Here Comes The Sun» de los Beatles interpretado por Nina Simone. Besos, abrazos y gente flotando en el aire. Buenos días y hasta la próxima.