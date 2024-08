Estos fueron nuestros momentos favoritos de la 5ta edición de EDC en México

Año con año la crema y nata del EDM se reúne en el Electric Daisy Carnival de la Ciudad de México para llevar a los Kandi Kids lo que quieren escuchar: buenos beats. Con las orejas bien paradas en busca de nuevos y exquisitos tracks, así vivimos el paraíso raver creado por Pasquale Rotella en su quinta edición.



Luego de ponernos zapatos cómodos, pintarnos la cara de neón e intercambiar un par de brazaletes Kandi, nos lanzamos hasta el Autódromo Hermanos Rodríguez para formar parte de los headliners bajo el Cielo Eléctrico durante el fin de semana pasado.

Videos by VICE

Para el primer día y como era de esperarse fue imposible evitar el tráfico de las calles de nuestra aglomerada ciudad. La música se podía escuchar a varios metros de distancia, lo que aumentaba nuestras expectativas y emocionaba a la gente que caminaba a su alrededor. En el transcurso podíamos ver cientos de ravers (que en su mayoría eran menores de edad) saliendo de cada hoyo existente; caminaban con disfraces (o lo que parecían ser disfraces), brillos excesivos, ropa neón que tanto nos deslumbra y máscaras de Marshmello o Deadmau5, dos de los DJs que encabezaban el lineup.

Cruzamos la entrada del festival fascinados con lo que veíamos a nuestro paso, los asistentes ya estaban ambientados por la música, las chelas (que se servían en vasos conmemorativos) y el calor sofocante. Nos dirigimos directamente hacia el KineticField, (también llamado “Kinetic Gaia” durante esta edición) para admirar su tamaño y producción. Este escenario cargaba la estatua de la diosa de la tierra del EDC custodiada por los emblemáticos búhos del festival, que simbolizaban la sabiduría, la protección y la unión para todos los presentes.

Detrás de las tornamesas en este escenario, escuchamos a los DJs más esperados como Bruno Martini con su peculiar sonido Dance, Jauz que se comprometió hace unos días y desbordó felicidad durante su set, y ATB, una leyenda del trance que seguramente ya conocen.

Eric Prydz visitó nuestro país por primera vez. Este DJ sueco parece manejar el clima además de las tornamesas, pues mientras tocaba su popular tema “Opus”, la lluvia comenzó a caer muy intensamente mezclándose con los efectos de las luces, haciendo que los más de 230 mil asistentes enloquecieran.

Y si de felicidad hablamos, dentro de Circuit Grounds era evidente ver al público con una sonrisa de oreja a oreja durante el cierre de Zedd, quien recobró la vida de sus populares temas “Spectrum” y “Clarity”, los que considerados himnos dentro del género EDM.

Para los que piensan que este festival es pura música comercial, el Neon Garden fue un escenario dentro de una carpa estilo circense encargado de destacar el lado oscuro de la escena junto a los pioneros del techno. Cristoph desde New Castle, Tiga con su Bugatti y Yousef con sus raíces underground no dejaron de hacernos mover entre las sombras.

Maceo Plex y Adam Beyer fueron los encargados de clausurar ambos días dentro de esta tienda. No podemos describir con palabras el ambiente que generaron y los viajes que provocaron, ellos no necesitan una reseña, solo véanlos.

Para el segundo día, la música prometía mucho más. Dillon Francis fue el DJ más arriesgado mezclando temas muy variados que no dejaban de sorprendernos, desde el “Turititaca”, la popular canción del Movimiento Naranja y una mezcla extraña de “La nave del olvido” del príncipe de la canción, José José. Para terminar su set dejándonos con ganas de más invitó a Fuego al escenario para tocar su nuevo lanzamiento “We The Funk”, un tema del que nos platicó unos días antes de su presentación.

Otro dúo que también anda de estreno es Above & Beyond que hace un par de semanas presentaron su nuevo álbum de estudio Common Ground y claramente, no dejaron de lado la oportunidad para tocar sus nuevos temas sobre el escenario. Cientos de banderas de diferentes países sobrevolaban su set y hacían cantar a la multitud hasta ponerte la piel de gallina.

Cambiando de escenario en busca de algo más pesado, en wasteLAND el sonido hacía retumbar nuestros cuerpos y tronar los oídos. Ghastly y Kill the Noise venían dispuestos a romper cuellos, la fanaticada de LNY TNZ se hizo notar con prendas de su marca de ropa, y Headhunterz voló cabezas de los más atascados.

Otro DJ que se atascó fue Deorro, (que por cierto tiene ascendencia mexicana y se puede sentir su amor por sus raíces), haciéndonos quebrar con “Que le pasa a Lupita” y brincar con “Five More Hours”, colaboración con Chris Brown. Terminando su presentación, Marshmello se adueñó de la cabina y los más pequeños dentro del evento fueron los más emocionados empujando mientras intentaban llegar hasta adelante.

Con dolor en los pies exploramos los demás escenarios. El parliamentARTCAR y el boomboxARTCAR nos mostraron el lado nuevo de la escena, con artistas prometedores de la escena nacional a los que les seguiremos la huella los próximos meses y que nos darán mucho de qué hablar.

Y para terminar, sí, Deadmau5 sí llegó a México, y sí, acompañado de su cubo. “Imaginary Friends”, “Avaritia” y “Ghosts ‘n’ Stuff” fueron algunos de sus temas que acompañaron toda la experiencia visual y tecnológica. Los videos de su presentación ya desbordan las redes, échales un ojo.

Hubo música de chile, de dulce y de manteca. Para todos los oídos y gustos existentes. El Electric Daisy Carnival empieza y acaba, pero los recuerdos son para siempre. ¡Nos vemos en 2019 EDC México!

