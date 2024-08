Estos hombres confiesan cuándo han dejado que otros hombres acosen a las mujeres

La campaña #metoo (o #YoTambién, en español), que ha logrado que mujeres de todo el mundo hablen públicamente de sus experiencias de acoso y abuso sexual, tiene seguidores tanto como detractores. Pero transversalmente ha habido una pregunta que se sigue planteando: ¿qué están haciendo los hombres para prevenir el acoso y promover el cambio? ¿Acaso los hombres denuncian a otros hombres en su día a día? O más bien, como hemos visto en el caso de Harvey Weinstein, ¿se quedan quietos y callados sin decir nada (para algunos, es una pregunta retórica)?

Con todo esto en mente, decidimos hablar con hombres «del común» de Melbourne para qué tan dispuestos están ellos a contarnos sobre las veces que no hicieron nada al respecto. Y por qué.

Rowan, 26

Ha visto a sus amigos morbosear a mujeres con frecuencia y no ha dicho nada.

VICE: Explícame cómo es que ves que tus amigos morbosean o le dicen cosas a alguien, y tú no haces nada.

Rowan: Cuando pasa simplemente es una situación común y corriente. Por ejemplo, una vez estábamos pasando el rato y pasó una chica muy atractiva. Uno de ellos gritó «¡oye!» e hizo un silbido. Cosas por ese estilo.

¿Por qué crees que hicieron esto?

Creo que era para conseguir una reacción. Ya fuera de la persona a la que iba dirigido, o del resto de los chicos.

¿Cómo reaccionaste?

Simplemente intenté ignorarlo. No quería prestarle mucha atención, ni darle satisfacción a esta persona por lo que había hecho.

¿No le dijiste nada?

No se lo he dicho explícitamente, ni lo he abordado directamente. Siento que serían conscientes de cómo me siento al respecto y por qué no lo apruebo. Creo que para tratar este tema, debe hacerse en el momento y el lugar adecuado.

¿Cuándo crees que es «el momento y el lugar adecuado»?

Para mí, es una charla uno a uno. Creo que hacer eso en medio de un grupo no es la mejor manera de hacerlo. Creo que si confrontara a mi amigo en grupo, ellos podrían apenarse. Y no quiero apenar a mis amigos.

Wilson, 27

En el bachillerato, un grupo de amigos de Wilson participaron en la violación grupal de una chica. Él no hizo nada.

Wilson, cuéntame lo que pasó.

Wilson: Mi madre era la encargada de la oficina de atención de mi colegio, y de hecho era la cuidadora de esta chica. Después de ser violada, le dijo a mi mamá lo que pasó y —naturalmente— mi madre llamó a la policía. Pero por alguna razón, después de unas semanas, la chica retiró los cargos y no les pasó nada a esos tipos.

¿Qué tan cercano eras a estos tipos?

Eran mis mejores amigos. Nunca lo discutí a profundidad con ellos, porque nunca supieron que yo sabía; yo solo supe por mi madre. Me enteré de que algunos de ellos habían quedado bastante afectados por toda la situación. No habían participado en el acto como tal, pero estuvieron presentes.

¿Y nunca los has confrontado por esto?

No, pero no lo he hecho porque son unos tipos peligrosos. Tenía miedo de que me golpearan o me agredieran de alguna forma. A uno de los que vio lo golpearon con un cinturón solo porque dijo que iba a hablar. Pero al final, claro, los cargos se retiraron y todos siguieron con sus vidas.

¿Qué te habría gustado poder hacer?

Hubiera querido poder ayudado a la chica en ese momento. No la conocía y solo supe de ella por mi madre, pero me habría gustado poder decirle que no retirara los cargos. Me habría gustado ser testigo y apoyo legal. Me habría gustado decirle que lo que le pasó a ella no fue un caso aislado.

¿Crees que esto ha cambiado tu forma de pensar y actuar actualmente?

No creo que la haya cambiado, pero sí la reforzó. Al estar en una posición de mando en un negocio, me esfuerzo por tener en cuenta a todo el mundo. Trabajo en un bar, donde suele haber muchas mierdas contra las mujeres; así que intento dejar claro que ese tipo de comportamiento no es tolerado.

Levi, 24

Cuando estaba en el colegio, Levi se burló de una chica por ser sexualmente activa.

Levi, cuéntame sobre tus experiencias.

Bueno, pues no he participado en ningún tipo de abuso o acoso hacia las mujeres. Mi mamá fue una madre soltera que crió a tres hijos, así que fui criado para tratar a las mujeres con respeto. Sin embargo, cuando estaba en el colegio, por encajar, permití que ridiculizaran a las mujeres.

¿Tienes algún momento del que no te has podido olvidar?

Uno de mis amigos se acostó con una chica y alardeó al respecto frente a todos nosotros. Contó detalles gráficos mientras nosotros nos reíamos y nos referíamos a ella como «puta» y «perra». No estaba necesariamente de acuerdo, pero tampoco dije nada. Más adelante nos burlamos abiertamente de la chica y la avergonzamos en frente de sus amigos, creyendo que todo era una gran broma. No estaba de acuerdo con los que hacíamos, pero me aterraba que ellos se pusieran en mi contra.

¿Qué harías diferente ahora?

Me haría escuchar. Si eso pasara ahora, les diría que eso no está bien y los sacaría de mi vida. Me siento muy afortunado de tener gente tan buena en mi vida, tanto hombres como mujeres, que no actúan así.

¿Conoces a alguien que todavía sea así?

Sí conozco a algunas personas dentro y fuera de mi círculo. Escucho que pasan esas cosas, pero afortunadamente no tanto como cuando yo era joven.

¿Has hecho algo para denunciar ese tipo de cosas?

Hay veces que lo he hecho, y otras que no. Cuando no, ha sido por la misma razón que no lo hice cuando joven; por miedo a ser juzgado en el grupo. Siento que es muy problemático abordar esto.

Tim, 27*

Ha morboseado a mujeres y les ha dicho cosas en varias ocasiones.

Tim, cuéntame de lo que has hecho.

Creo que no he sido violento sexualmente con nadie, pero crecí en un pequeño pueblo en New South Wales y todo esto era parte de nuestra cultura. Todos lo hacían, así que mis amigos y yo también lo hicimos. Nunca nos enseñaron —y nunca lo consideramos realmente— cuál era la forma correcta o incorrecta de tratar a las mujeres. Fue solo cuando me mudé de ese pequeño pueblo que entendí todo.

Ok, y ahora que estás por fuera de ese entorno, ¿cómo te sientes?

Nunca le haría eso a una mujer. Cuando sales de ese ambiente, creces y maduras frente a ese pensamiento. No me voy a excusar por como traté a las mujeres en el pasado. Me hago completamente responsable por eso. Me avergüenza. Ni siquiera considero hacer eso ahora.

¿Y qué harías si vieras a alguien haciendo eso mismo?

Si es alguien que conozco o un amigo, les digo que no estoy de acuerdo. Si es un extraño, no estoy seguro.

¿Cuáles son tus reservas frente a confrontar a un extraño?

De hecho, no sé. Lo he pensado en términos físicos, pero creo que la violencia no se debe resolver con violencia. No creo que eso funcione. Para ser honesto, creo que no sé cuál es la forma de abordarlo. No sé cuál es la manera adecuada.

¿Recuerdas alguna vez que te hayas parado en la raya?

Hubo una vez en la que mis amigos fueron presa de comentarios racistas, y quedé pasmado cuando eso pasó. Sentí no había nada que pudiera decir o hacer en ese momento para prevenir que eso ocurriera.

*Los nombres fueron cambiados para proteger las identidades. Algunos de los entrevistados temían que la gente…abusara de ellos.



