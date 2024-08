Estos mixes con sampleos de rap noventero, son el sueño de cualquier digger

El modus operandi de la producción de rap en los años 90 (especialmente por parte de los productores de Nueva York) consistía en tomar pedacitos de ese smooth jazz que usarías para amenizar una cena con tu jefe laboral, y transformarlos en la mierda más dura y en tu cara posible. Gracias a sitios como whosampled.com, podemos rastrear cómo una canción se convierte en un sample, pero es una experiencia increíblemente alejada de la de ser un beatmaker, como Havoc o Madlib, escuchando interminables montones de vinilos en busca del beat perfecto. Un show orientado a los sampleos acaba de estrenarse a través de NTS Radio, la estación en línea y plataforma de medios basada en Hackney, Londres, Inglaterra. El show no proporciona exactamente esa sensación de ser Havoc en tu guarida en los años noventa, pero se acerca; y proporciona una forma única y avanzada de profundizar en la historia de la producción de rap en los 90.



El DJ de Manchester, Sameed es el responsable detrás de este nuevo show, aún sin título, en la popular estación de radio en línea antes mencionada, y la idea es sencilla: poner mixes de puras fuentes de sampleos clásicos de hip-hop. Cada episodio está ambientado en torno a un productor o artista, como Mobb Deep, Madlib o A Tribe Called Quest, y no tiene ningún tipo de narración ni contexto para la música que reproduce: jazz de ese exuberante, soul y funk de los años setenta; esa música a la que eran tan aficionados los productores de rap en los noventa. Por ejemplo, el episodio de Mobb Deep comienza con “Jessica” de Herbie Hancock, pero no hace explícita la conexión entre ese tema y “Shook Ones Part II“. Lo mismo con el episodio de A Tribe Called Quest, en el que pasan varios clásicos de rap, en sus versiones originales orientadas al jam. Si lo sabes, lo sabes.

En realidad, el formato permite lo mejor de ambos mundos: los que están familiarizados con las discografías de cada artista se divertirán tratando de identificar de dónde se tomaron los samples de cada canción, mientras que los que no conocen esos temas clásicos de rap noventero, podrán disfrutar de una hora de fusión de jazz suprema y relajada. Puedes escuchar todos los episodios del Sameed’s NTS show aquí y escuchar un par de mixes abajo.

