Estos son los 10 covers más exóticos de ‘Despacito’

Primero que nada, si eres de esos que dice «yo jamás he oído ‘Despacito‘» porque soy muy rockero (o rapero o con lo que sea que te identifiques) y nunca escucharé reggaetón, déjame decirte, querido amigo, que has estado viviendo debajo de una roca y ni siquiera conoces el fuego; porque si lo conocieras ya hubieses escuchado esta rola porque, sinceramente, está on fire. Jejé, buena broma ¿no?

Ya en un tono más serio, «Despacito» ha sido una de las canciones más exitosas de los últimos tiempos y, es la primera rola en castellano desde «La Macarena» en estar de número uno en las listas de Billboard. Obviamente, como con todas las canciones exitosas, salen una gran cantidad de covers para montarse en el hype y ganarse unas visitas en YouTube gracias a Luisito Fonsi y Daddy Yankee (sí, y Justin).

Probablemente terminaste bailando «Despacito» este fin de semana en algún lugar de mala muerte, bien sudado, esperando con mucha emoción el momento del coro para que pudieras cantar «Des-pa-cito» y sentirte el amo y rey de la fiesta. Debido a esto, te vamos a hacer la vida más placentera seleccionando a los 10 covers más exóticos de la canción más importante del 2017 para que no te canses de escuchar la misma versión y agregues nuevos colores a tu vida para el resto de la semana.

Despacito en metal

Creo que es mi versión favorita del mundo. Es como una unión entre Bret Michaels, C.C Deville y Daddy Yankee vestido de metalero. Quizás por esto es que ahora varios cantantes de reggaetón se visten como metal heads, ya entiendo.

Despacito en batería

A ver, despacito es un reggaetón. Eso significa que la batería tiene carnita para cualquier músico, y probablemente sea bastante placentero tocarla. Aunque probablemente Luis Fonsi no tenga un baterista punketo, este COOP3RDRUMM3R logra hacerte bailar —aunque parezca una especie de Travis Barker su set de batería—, antes que salgas a emborracharte con tus compas y termines haciendo el ridículo en casa de tu prima.

Despacito a capela

A ver, es como una versión de angelitos que bajaron del cielo a dar la buena nueva. Y obviamente la buena nueva es un cover de «Despacito» que pareciera sacado de la Biblia. Amén.

Despacito Vallenato

Viva Colombia, Diomédes, Kaleth Morales, Carlos Vives, El Pibe Valderrama, Falcao, Shakira y Miss Colombia 2010

