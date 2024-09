Estos son los 10 estereotipos ravers favoritos de Hollywood

Sigue a THUMP México en Facebook

Este artículo se publico originalmente en THUMP EUA.

Desde 1977 con Saturday Night Fever hasta el 2015 con (la bastante inferior) We Are Your Friends, cada cierta cantidad de años, las películas y TV sacan una película o episodio con una mirada *fresh* en la vida nocturna. Cuando se hacen bien, los documentales sobre la música electrónica y la cultura rave pueden capturar tanto el espíritu como las contradicciones de nuestro mundo. Sin embargo, los mismos estereotipados se reciclan para las interpretaciones superficiales que tienen poco en común con lo que la vida rave es realmente. Recientemente, el EDM ha surgido como el niño terrible del mundo de la música electrónica, y eso no quiere decir que los estereotipos que representan estas películas y programas de televisión, como neon tank top-wearing bros, no existen. Pero como cualquier persona que haya pisado un pie en una fiesta dentro de una bodega sabe, hay mucho más en cuanto a las subculturas de música de baile que lo que muestran los medios de comunicación.

Tal vez el hecho de que gran parte de la escena de la música electrónica sea underground, y por lo tanto inaccesible a un espectador casual, es el responsable de estas representaciones unidimensionales. O tal vez las personas reconocidas venden mejor a una audiencia de masas, ya que los personajes caricaturescas encajan mejor en el molde de éxito que un personaje con la profundidad de un ser humano real. Por alguna razón, Hollywood continúa apoyándose en clichés cansados como sustituto de la comprensión real. Supongo que no podemos evitar que estén fascinados con nosotros, ¿verdad? Aquí están diez representaciones recientes de Hollywood del EDM, sus delirios, y fans de música electrónica.

1. Bros con un sueño (Como se ve en: We Are Your Friends)



¿Es Zac Efron la voz de una generación? Haciendo el papel de Cole Carter, un joven de 23 años con una pasión por la música, el ambicioso DJ perfectamente fabricado se ahonda en un viaje para encontrar su sonido y hacerlo grande en la escena de EDM. Al parecer convertirse en un DJ es el nuevo concepto de convertirse en un rockstar/artista/actor. Según lo representado por Efron y su crew, la camiseta sin mangas y la gorra de neón y/o la cagurera que usan los bro-ravers ahora personifica una clase de fan del EDM. Pero no sólo un tipo de bro hará el truco en Hollywood….



2. Frat Bros (Como se ve en: Neighbors)



Los vínculos de los bros se rompen con demasiada facilidad cuando se trata de una chica raver que usa alas de ángel, shots y tiene acción con otra chica. De acuerdo con la hilarante comedia de Seth Rogen de 2014, una casa de fraternidad es un lugar perfecto para un rave, los «brothers» y sus compañeros de colegio con escasa ropa son los ravers, y toda la cerveza del salón es un ajuste de escenario para un dance-off.

3. Druggy Idiot Bros (Como se ve en: Workaholics)

4. Chicas malas y sexys (Como se ve en: Spring Breakers)

Así que de alguna manera las vacaciones de primavera y el rave son lo mismo según Hollywood? En uno de los muchos montajes de la fiesta en esta película de James Franco, las chicas malas como Selena Gómez y Vanessa Hudgens llevan sus pechos y hacen líneas de cocaína en el cuerpo de sus amigas. Todo listo para «Wild for the Night» de ASAP Rocky, Skrillex. Las chicas sólo quieren divertirse, ¿verdad?.

5. Chicas rebeldes en fuga (Como se ve en: Law & Order SVU)

OK, Olivia Benson disfrazada de raver es en realidad una parte invaluable de la temporada dos de Law & Order, SVU. Pero representando raves como guaridas para la prostitución y pornografía infantil, con muchachas drogadictas, ¿no es quizá un poco injusto?



6. Damaged and Self-Destructive Teenagers (As seen in: Skins)

Skins glorifica a la cultura británica rave a lo largo de sus excelentes temporadas. En una pequeña ciudad del Reino Unido, Effy, Tony, y los niños de la cuadra tienen simplemente el escenario perfecto para retratar que «la vida no tiene sentido, así que vamos a jodernos y bailar». Es un montón de diversión ver a los niños de Skins pasar por cosas terribles de la vida.

7. Godinez desenfrenados (Como se ve en: Weekender)

Esta fiesta dramatica británica del 2011, muestra cómo unos bufones pueden sacar buen dinero, haciendo fiestas para drogadictos. Por supuesto, nada puede arruinar el vínculo inquebrantable de los mejores amigos idiotas como el dinero y los raves.

8. Tipos promedio sin talento alguno (Como se ve en: South Park)

Sí, sí, los DJ no tienen talento, lo hemos oído antes, pero eso no significa que esta sabiduría convencional sea para algunos televidentes A+. La revelación de que Randy Marsh es secretamente Lorde vía autotune es un momento genial. ¿Hacer éxitos de música electrónica puede ser realizado por un padre sin papeles con una laptop? A huevo.



9. Desgraciadas decepciones (Como se ve en: Unbreakable Kimmy Schmidt)

Kimmy y la banda lanzan sonidos sutiles a los DJ’s durante todo el show. En un episodio, Jacqueline se involucra con un masajista de perro demasiado bonito y torpe; que tiene sueños de alcanzar fama y gloria como DJ Fingerblast. En el mismo episodio, cuando Titus Andromedon se enfrenta a una «noche de DJ abierta», todo lo que dice es «DJ’s, Pobres de sus padres…». Ouch, Titus. Ouch.

10. Personas con mal gusto (Como se ve en: New Girl)

En un «clásico Cece y Winston Mess-Around», las dos besties se propusieron probar a un nerdy bro Schmidt, lo que según es una buena canción de EDM; parece que cualquier persona puede hacer un éxito, y que EDM general es la basura Para las personas «sin onda». En sus palabras, harán dos canciones: «una por un reconocido ‘EDM Artist’ y una por mí.» Schmidt termina pensando que la canción de Winston es de Avicii, pero realmente, ¿puedes culparla? La canción de Winston es un banger (vea el final de la Temporada 6 Ep 11 para oír toda la pista y ver a Schmidt acercarse a ella en una camiseta de hockey y sombrero de vaquero.) En conclusión, la pandilla se entera de que el «EDM es una travesurilla «. Sí, no puedo discutir con eso.