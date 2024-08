Estos son los documentales que no nos vamos a perder en el In-Edit

Del 25 de octubre hasta el 4 de noviembre vuelve el Festival Internacional de Cine Documental de Barcelona, que tendrá su propia edición en Madrid. Con la sombra del cierre de los cines Aribau Club sobre sus espaldas, el festival contará con las proyecciones de 52 títulos en esta edición, además de charlas y programación infantil o colaboraciones como la de El Bloque TV, que presentará la sexta entrega del programa con una fiesta con música en directo.

Las cintas seleccionadas para esta edición tocan temáticas y estilos tan diversos como la rumba catalana personificada —cómo no— en Peret, el Swinging London y la importancia que tuvo para los jóvenes de los barrios obreros de los 80, el sueño americano encarnado en la figura de Elvis o la lectura social de la producción de M. I. A. Aquí van nuestras recomendaciones y al final te dejamos un formulario para que puedas llevarte uno de los cinco abonos que regalamos para ambas ciudades.

Videos by VICE

My Generation

Sobre el Swinging London se ha hablado, escrito y dicho todo. Quizá por eso para rodar My generation, David Batty escogió la figura de Michael Caine, que coproduce la cinta y narra en primera persona la revolución juvenil que vino a romper con la Inglaterra gris, monótona y clasista anterior a los 60. David Bailey, Joan Collins, Sandie Shaw, Twiggy, Paul McCartney, David Puttnam, Marianne Faithfull o Mary Quant son algunos de los protagonistas del documental, donde Caine defiende que aquellos años marcaron un antes y un después en la cultura de Gran Bretaña porque, por primera vez en la historia, los jóvenes de clase obrera, como él, reclamaron el papel que les correspondía en la cultura popular.

El día 2 de noviembre en Madrid y en Barcelona los días 2 y 3 de noviembre.

MATANGI / MAYA / M.I.A

Aunque todos la conocemos por temas como “Paper Planes” o “Bad Girls”, M.I.A empezó su carrera artística como artista visual y directora de cine. De hecho, lleva grabando su vida y la de su entorno en el sur de Londres, donde su familia, de origen tamil, se refugió escapando de la guerra de Sri Lanka, desde hace 22 años. Y todo ese material ha permitido reconstruir tanto su vida como joven inmigrante en la capital de Gran Bretaña como su descubrimiento de la música urbana, su repentino éxito y lo que vino después: su determinación para aprovechar ese recién estrenado estatus para denunciar un genocidio del que Occidente no quería oír hablar.

Los días 1, 2, 3 y 4 de noviembre en Madrid y en Barcelona el 26, 29, 30 y 31 de octubre y el 4 de noviembre.

Yo soy la rumba

Retratar al Peret más íntimo, rendir homenaje al hombre detrás del mito, al hombre detrás del título de “Rey de la Rumba”; ese ha sido el objetivo de Paloma Zapata en Yo soy la rumba, el documental que se proyectará en la sesión de clausura del In-Edit de Barcelona. Familiares y amigos del músico como Petitet o Justo Molinero unen sus voces y recuerdos para rescatar la figura de Pere Pubill Calaf, cuya historia se sustenta en tres pilares: Dios, la familia y la rumba. Desde su nacimiento en los corrales de Mataró, un lugar donde, en sus propias palabras, “solo había ratas y hambre” a la calle de la Cera del Raval, de la venta ambulante a las actuaciones para turistas en Calella, de la invención de una nueva rumba al “Borriquito” y de la participación obligada en Eurovisión al posterior retiro para convertirse en pastor evangelista. Todo ello queda reflejado en Yo soy la rumba, una pieza que condensa en la figura de Peret el sentir general de una época de cambio y los contrastes entre el mundo payo y el mundo gitano.

Los días 3 y 4 de noviembre en Barcelona.

El Bloque TV

El Bloque nace en Barcelona con dos vocaciones: por un lado, poner en valor y abrir debate sobre la música periférica, la que se hace en los márgenes, en los bloques de los barrios. Por el otro, recuperar un formato que parecía olvidado: los programas musicales. Y a menos de un año de su primer episodio, el programa se ha convertido en una de las referencias de la música urbana en España. El sábado 27 de octubre estrenarán su sexta entrega en el marco de In- Edit, con música en directo y un evento que, dicen, estará lleno de sorpresas.

Here to be Heard: The Story of The Slits

Cuando en 1979 lanzaron Cut, The Slits fueron calificadas como las autoras de una de las grandes referencias del post-punk. Años después ellas mismas repasan sus álbumes de fotos, los recortes de prensa de la época y recuerdan en Here to be Heard, el documental dirigido por William E. Badgley, cómo fue abanderar y abrir camino, aún sin saberlo, a un movimiento: el riot grrrl. Además, hablan de qué representó para ellas dejar atrás el corsé del punk para explorar con géneros como el reggae, el dub o los ritmos tradicionales africanos.

El 28 de octubre y el 3 de noviembre en Barcelona .

High On Hope

High on hope no es solo un documental sobre la escena rave de finales de los 80 en Inglaterra: es un retrato de sus artífices, de los hijos de la recesión económica, de los adolescentes que crecieron bajo el yugo de hierro de Tatcher y de cómo a pesar del acoso policial y la persecución pusieron en el mapa del acid house la ciudad de Blackburn. Las naves abandonadas, ruinas ya de un pasado industrial que quedaba cada vez más lejos, les sirvieron a un grupo de jóvenes para organizar prácticamente cada fin de semana fiestas ilegales bañadas en éxtasis con las que solo pudieron acabar las mismas tácticas represivas que se habían usado ya en huelgas mineras o disturbios raciales.

El domingo 4 de noviembre en Barcelona.

O espírito de Pucho Boedo

Dirigido por Lois Patiño, O espírito de Pucho Boedo retrata el proceso creativo del trío Novedades Carminha en su intención de darle un giro tropical a su sonido. En el estudio sevillano de La Mina, situado en un chalé de la capital andaluza, Carlangas, Jarri, Xavi y otros músicos invitados debaten mientras calientan pasta, preparan las brasas para una barbacoa o se dan un baño sobre cómo dar con un sonido que haga al público no querer parar de bailar.

El viernes 2 de noviembre en Barcelona.

Atrapados por la serpiente

En tierra de nadie. Así estuvo durante años Cancer Moon, banda pionera del noise rock patrio que surge a finales de los 80, cuando el rock radical vasco perdía fuelle y aún no se había configurado la escena indie en España. De su sonido, sobre todo del potenciado por su cantante Josetxo Anitua y por su guitarrista, Jon Zamarripa, se dice que fue de los más particulares y furiosos jamás hechos por estos lares, bajo el influjo de grupos como Dinosaur Jr, Sonic Youth, los Stooges y Birthday Party. Quienes les vieron en directo en sus escasos siete años de trayectoria hablan de experiencias místicas y exorcismos, y de todo ello da cuenta el documental, que cuenta con exmiembros de la banda y con los que más de cerca les conocieron en aquellos años.

El jueves 1 de noviembre en Barcelona.

L7: Pretend We’re Dead

Tras 14 años en la sombra, en 2015, L7 anunciaron que volvían con una gira. Dos años después, en 2017, se estrenó en los Estados Unidos, su país de origen, L7, pretend we’re dead, un documental firmado por Sarah Price que retrata las idas y venidas de la banda y que forma parte de la programación de In-Edit de este año. A través de vídeos de archivo y material doméstico, las integrantes del grupo hablan de sus mejores, pero también de sus peores años, de la agonía final del grunge impregnada en heroína o de su compromiso con el movimiento feminista, materializado por ejemplo en sus conciertos a favor de la legalización del aborto (los llamados conciertos “Pro-Choice Rock”).

El domingo 4 de noviembre en Madrid.

Lee aquí las bases legales y responde a la pregunta.



Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.

.