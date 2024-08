Estos son los eventos que no puedes perderte en el Record Store Day México 2018

El formato vinilo ha sobrevivido al desuso en que, uno tras otro, han ido cayendo casi todos los demás soportes físicos de grabación, y aunque en realidad los discos en vinilo nunca desaparecieron, conocemos bien la historia sobre cómo es que están de moda otra vez.

Esta nueva vida que se le ha dado al vinilo se explica de mil modos, si quieres, podemos achacársela a la conexión material que generas cuando vas a la tienda de discos y eliges alguno por esa peculiar portada, o cuando lo sacas del empaque, lo pones sobre la tornamesa y finalmente colocas la aguja sobre el surco; entonces el oído nota esa imperfección del sonido si la aguja cae en el lugar equivocado, o detecta también si no se le ha dado un cuidado especial a la pieza, este caos posible que acompaña al sonido cuando se reproduce desde un soporte así muestra similitudes con la fragilidad humana y nos da un punto más de unión entre lo intangible de la música y lo físico del ser.

Las disqueras y tiendas en México han hecho suya la fecha y tienen en este enlace una oportunidad para continuar expandiendo la cultura del vinilo, al cual le apuestan varios sellos, incluso desde hace varios años también en México.

Hoy estamos nuevamente a días de celebrar la cultura del disco en vinilo, coleccionistas, aficionados y curiosos de la música se unirán en torno al festejo del Record Store Day México, una fiesta donde varias tiendas independientes se toman en serio la fecha, convocando DJs, relanzando ediciones limitadas o exclusivas de discos perdidos en el tiempo y lo mejor de todo, desfilando su atesorado stock con descuentos y promociones.

Hicimos una lista con los eventos que más nos llaman para el Record Store Day México 2018, échale ojo:

Chez Nobody Records

Después de leer la entrevista con el dueño de esta tienda en la calle de Donceles 88, 1er. Piso seguro querrás, por lo menos, asomarte. Chez Nobody va de la mano con Los Esquizitos para traernos el único lanzamiento mexicano independiente este año: Por favor, calmantes. Sus actividades incluirán bandas en vivo -ya les hemos hablado de La Redada, una de nuestras grandes apuestas para 2018- , DJ Sets y Promociones:

12:00 Moises Chez DJ Set

13:00 Los Esquizitos en La Capilla de los Muertos

14:00 Ra, el Contrabandista del Sol (Reggae / Dub DJ Set)

15:00 Danny Buster de Maskatesta y Dirty Riot

16:00 Firma de Autógrafos del EP “Por favor, calmantes” de Los Esquizitos

17:00 Julien Donk de Sonido Gallo Negro y La Redada

18:00 Fats Richard de Sonido Fatman

19:00 con The Broccolis

Discódromo

En la calle de Bolivar esquina con San Salvador el seco #4, Discódromo tiene preparado toda una tarde de música desde las 12 del día, arrancan con la preventa especial de 50 copias del primer 7” de Viv & The Sect/Mr Brooklyn con un costo de $150. A las 14 horas comenzará un taller de limpieza y mantenimiento de tornamesas impartido por Dr. Torna (Bonyfly) con duración de una hora, al terminar la selección de música correrá a cargo de:

Sandy CUDL 15:00 a 16:00

Rompepistas 16:00 a 17:00

Fictions 17:00 a 18:00

Y cierran el día con un showcase especial de Mr. Brooklyn de 18:00 a 19:00 para posteriormente unirse a las tiendas Dedos Sucios, Discodelic y Revancha en el DJ Showcase CDMX que se llevará a cabo en la Pulquería Insurgentes a partir de las 20 horas, representados por Discodélica y Rufo Tnt.

Hola Wave

Cerrando el circuito del centro de la Ciudad está Hola Wave, ubicada dentro del Centro Cultural España (República de Guatemala 18), estos proveedores del mejor hardware para producción musical nos trae un Record Store Day más académico con tres charlas enfocadas justamente en la escena de música electrónica, desde una parte histórica conducida por Mateo Lafontaine (Década 2, Mat Le Class) a las 13:00, una parte de producción impartida por Arturo Jiménez (HolaWave, Tláloc Récords) a las 14:30 hasta el tema de distribución y promotoría digital a cargo de Edgar Paz (The Forgotten) a las 17:15. En la música los acompañará The Ticket (half Seas Over, louder) a las 15:45 con un set de vinilos enfocado en la escena acid house y tech house y para terminar actividades, la nueva disquera de la ciudad Discos Carnitas DJ Set a las 19:00. No esperes una tienda de discos, lo de Hola Wave es el hardware. Eso sí, es una boutique única en todo México.

Revancha

En cuanto al circuito Roma-Condesa, está Revancha, que se encuentra en Colima 110, entre Mérida y Frontera. Esta tienda empieza la fiesta desde el 20 de abril en Bucardón a partir de las 21:00 con acceso gratuito. Y el sábado tiene descuentos en todos los discos nuevos, y DJ sets en la tienda durante toda la tarde. Tendrán títulos exclusivos del Record Store Day disponibles en tienda.

Revancha participa con Dedos Sucios, Discodelic y Discódromo en el DJ Showcase CDMX que se llevará a cabo en la Pulquería Insurgentes a partir de las 20 horas, con la representación de Gran eMe, aka «El Empleado del Mes», y Toledo.

Retroactivo Records

A pocas calles, en Jalapa 125, esta tienda tiene preparada toda una celebración a la música. Abrirán la tienda a las 11:00 y tendrán un DJ Set continuo de cinco horas desde las 12, los asistentes a la tienda no podrán pasar hambre ya que de las 14 y hasta las 17 habrá refrigerios. A las 17 los visita el crítico musical David Cortés para presentar su libro El Otro Rock Mexicano. A partir de las 18 contarán con bebidas de cortesía y cerrando actividades, un showcase de Zarco Blues & Rudy Martín a las 19.

Contarán con títulos exclusivos de RSD 2018 y ediciones pasadas. Además de descuentos del 20% en discos, accesorios y equipos usados y 10% en discos y equipos nuevos.

Dedos Sucios

Ubicados en José Rivera 163, Local A., Moctezuma 1era sección, Dedos Sucios tendrá promociones y se une al DJ Showcase CDMX en la Pulquería Insurgentes, por la casa van obviamente Elisse Locomotion y Carlos René, fundadores de la tienda y conocidos en el circuito de la fiesta sesentera como Los Hipshakers.

Spinny Grooves

Playa del Carmen tiene su representante en Av. 20 Entre Calle 10 Norte y Calle 10 Bis Norte, empezarán festejos desde el viernes 20 a partir de las 4:20 pm con música a cargo de Mood HSM & Mr. Bassie + Special Guests.

Visuales por Shakiro Nil.

