Estos son los nominados al Mercury Prize 2018: nuevos talentos Vs grandes nombres

Pues ya salió. La lista de finalistas al Premio Mercury de este año se abrió paso entre la somnolencia veraniega, y trajo consigo reconocimiento para una gran cantidad de jóvenes talentos británicos (principalmente ingleses) y también una buena cantidad de nombres institucionales en la música británica. La lista en sí, incluye a todos: De King Krule a Jorja Smith, de Lily Allen y Florence and the Machine a Wolf Alice y Arctic Monkeys. Destaca que el Premio Mercury hace un guiño a artistas establecidos masivamente, a la vez que voltea a ver comunidades de escuchas aisladas. Cuando piensas en tus propios hábitos de consumo y escaneas la lista, ¿cuántos de los álbumes que salen has escuchado hasta el final? ¿De cuántos escuchaste los singles solamente, y luego pensaste, ‘ya de por sí son demasiado grandes’? Y si tuvieras que conversar con tus amigos sobre la lista, ¿qué tanto existe el crossover en las playlists más escuchadas de todos?

A medida que el streaming y los algoritmos ponen cada vez más los clavos en el ataúd del producto conocido como álbum, estos mecanismo han convertido a cada artista en las estadísticas detrás de los plays individuales de cada uno de sus tracks, y es posible que esto provoque que no haya tantos escuchas casuales para todos, o incluso para la mayoría, de los grandes álbumes en la lista de este año. Cuando miras atrás, un año como 2011 se lee más como una playlist de 6Music, (la estación de la BBC Radio de música alternativa suave), con sus excepciones. James Blake, Elbow, Anna Calvi, Ghostpoet, Everything Everything, Metronomy, PJ Harvey y King Creosote & Jon Hopkins se codearon con más actos de Radio 1, la estación más comercial de la BBC, como pueden ser Adele y Katy B. El intruso habitua desde el jazz, se coló en forma de Gwilym Simcock, mientras que Tinie Tempah, en un momento antes de que la música negra británica entrara realmente en la corriente principal, funcionaba como el crossover de la llamada “música urbana”.

Este año, uno de los hermanos Gallagher está en la lista. Y en Inglaterra, no se puede ser más “hablemos de una persona rica y exitosa” que eso. Eso no quiere decir que los grandes artistas como Noel Gallagher y Arctic Monkeys no hayan hecho álbumes que fueron bien recibidos (que no fueron de nuestro gusto particular, pero ese no es el punto). Es interesante ver cómo el Mercury Prize está evolucionando y qué tipo de lugar busca ocupar en la industria. Como vimos el año pasado, una nominación a este premio puede aumentar las ventas para un acto más pequeño, y una victoria puede funcionar mejor. J Hus vendió 18,000 copias adicionales de su álbum Common Sense de 2017 en las seis semanas posteriores a su nominación para el premio, según Music Week. Cuando Sampha ganó el premio el año pasado, sus streams de Spotify se dispararon un 672 por ciento, en comparación con la semana anterior a que ganara. En un negocio donde las disqeras aún buscan maneras de mover copias de álbumes enteros, una victoria del Mercury Prize significa buenas noticias potenciales, sobre todo para las disqueras grandes, que son las que cuidan de los nombres más grandes en la lista.

A todo esto, es importante recordar que algunos actos jóvenes y brillantes, en particular el grupo de jazz Sons de Kemet, fueron reconocidos con una nominación. Los nominados Novelist, Jorja Smith, King Krule y Ellie y Joff de Wolf Alice, tuvieron aportaciones geniales en sus álbumes. Del rap al indie, y el pop/R & B, estos actos demuestran que el Reino Unido no solo tiene habilidades musicales súper desarrolladas, sino que hace música con un espíritu independiente. Wolf Alice y King Krule están ambos en sellos indie, Jorja Smith lanza música a través de un set-up de servicios de disqueras y Novelist se autoedita en su sello Mmmyeah Records. Es un poco triste ver que actos como Shame, SOPHIE y Let’s Eat Grandma no llegaron al corte, pero eso no demerita los trabajos hermosos y con mucha textura que habitan en la lista. Por ahora, puedes volver a la programación regular de la canícula: sentarte junto al refrigerador, murmurar sobre que “quizás sea demasiado” y preguntarte cuándo escuchaste un álbum completo de un jalón por última vez.

Abajo la lista completa de los nominados al Mercury Prize 2018:

Arctic Monkeys, Tranquility Base Hotel & Casino

Everything Everything, A Fever Dream

Everything Is Recorded by Richard Russell, Everything Is Recorded

Florence and the Machine, High as Hope

Jorja Smith, Lost & Found

King Krule, The OOZ

Lily Allen, No Shame

Nadine Shah, Holiday Destination

Noel Gallagher’s High Flying Birds, Who Built the Moon?

Novelist, Novelist Guy

Sons of Kemet, Your Queen Is a Reptile

Wolf Alice, Visions of a Life



