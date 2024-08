Los pasteles del ‘British Bake Off’, del feo al horrendo

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Es bueno saber que incluso aquí, en el fin del mundo, hay pasteles espectacularmente mal hechos y la capacidad de televisarlos para que una gran audiencia se ría. Después de un breve retraso a causa de la pandemia, The Great British Bake Off está de regreso, listo y dispuesto a decirnos: “Sé que piensas que mi calidad ha empeorado recientemente, y tal vez no hayas visto las últimas temporadas, pero también sé que estamos en 2020 y a la mierda todo”.

Videos by VICE

Como tal, el programa presentó uno de sus mejores episodios en años gracias a un desafío que retaba a los panaderos a crear los bustos de sus celebridades favoritas en pastel. Aquí clasificamos estas finas y nobles creaciones, desde de la menos fea a la más horrenda. Gracias a todos los panaderos por regalarnos esto en tiempos tan difíciles.

Oda a Attenborough

Imagen vía All4

Este es bastante bueno; por lo menos se nota que es Sir David Frederick Attenborough; la camisa está muy bien hecha, y lo único gracioso que tengo que agregar es la siguiente imagen de cómo se cae de la nada, algo que se me vendrá inevitablemente a la mente en momentos inoportunos en los próximos años, como cuando alguien me diga que se le murió alguien.

Imagen vía All4

Tributo a Bill Bryson

Imagen vía All4

De nuevo, ¡bastante bien! No hay mucho que decir aquí, excepto que tengo la sospecha de que esta no es la primera vez que alguien hace un pastel de la cabeza de Bill Bryson. Simplemente parece el tipo de hombre que la gente escogería para hacer un pastel.

En honor a Sir Chris

Imagen vía All4

Aquí la habilidad del panadero es admirable. Está muy bien armado y el glaseado es impecable; la decoración es bonita. Pero no sé. Hay algo que no anda bien, cuando miras un poco más de cerca, o por mucho tiempo. Ah, sí, parece una muñeca sexual.

“Que coman pastel”: Un tributo a María Antonieta

Imagen vía All4

Obviamente, este es «bueno» entre comillas, pero también parece una muñeca de porcelana embrujada o a David Cameron, que es aún peor.

Louis Theroux de coco y limón

Imagen vía All4

Supongo que sí se parece a Louis Theroux en cierto modo, pero también parece un anciano que podría ser tu vecino que te mira siniestramente por encima de la cerca del jardín todos los días durante un año hasta que un día, te mira directamente a los ojos y, con una voz notablemente clara, solo dice: «Qué tetas».

El “Orijengibre” de las especies de Charles Darwin

Imagen vía All4

Bien hecho. Hicieron que Charles Darwin parezca la cabeza de Art Attack.

“Sabores de Jamaica”: Un homenaje a Miss Lou

Imagen vía All4

Este fue concebido como una versión de la poeta Miss Louise Bennett-Coverley en pastel, pero desafortunadamente se parece más al meme de Momo que obligó a los padres prohibirle a sus hijos usar el iPad en 2019. ¡Lo que daría para volver a ese pánico moral ahora!

Tres sabores de Tom Delonge

Imagen vía All4

Para mí es tremendamente cómico que, entre Davids Attenborough y Marías Antonietas, alguien haya decidido inmortalizar a Tom Delonge, el hombre que escribió una canción que dice “Smoked a bong, killed a cat/Had my nuts attacked by rats,” entre otras.

Bob Marley de limón y naranja

Imagen vía All4

Mi novio me dijo que este se parece a Davy Jones en Piratas del Caribe: El cofre de la muerte, lo cual creo que es inquietantemente correcto.

Oda a Lupita

Imagen vía All4

Solo me pregunto si Lupita Nyong’o verá esto algún día o no.

Freddie Mercury de limón y flor de saúco

Imagen vía All4

He aquí uno de los mejores intérpretes del siglo pasado, en su versión de Lego derretido.

Ziggy de chocolate y vainilla

Imagen vía All4

El pastel Ziggy Stardust de Marc es sin duda una de las imágenes más icónicas de GBBO desde que el tipo hizo el león con pan. Todo en este pastel es absolutamente rapsódico: el peinado; la expresión de abuelo dormido, y solo puedo concluir que, si bien el autor no fue coronado como panadero estrella por esta obra maestra, se ha ganado algo mucho mejor: el respeto de todos los que han sido tan cacheteados por el 2020 que se sienten identificados con esta bonita imagen. O sea, todos nosotros.