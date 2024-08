Estos son los regalos navideños que nunca llegaron

Artículo publicado por VICE Argentina

Dulce navidad, comida y regalos a montones en las clases medias argentinas. Seguramente no será tan feliz este año, pero las costumbres no cambian y los niños y niñas siguen manteniendo esa ilusión de que alguien viejo, gordo y vestido de rojo tocará la puerta de su casa cumpliendo tus deseos.

Será sólo en este país, pero el 24 de diciembre a las 12 pm los adultos distraen a los niños de alguna manera: los llevan al patio, les prenden la tv, los sacan cuidadosamente del lugar del hechos: el arbolito de navidad; y es en ese momento donde bien, aparecen los regalos mágicamente o bien en las familias más sofisticadas e ingeniosas aparece algún tío disfrazado de Papá Noel. Una gran barba blanca con un traje de lana rojo en el verano argentino. La gota de sudor cayendo al grito de jo jo jo frente al vitel toné. Tenemos todo pensado. ¿Y dónde estaba el tío Carlos? que te importa, no te lo preguntas, sólo veías esa bolsa enorme y deseabas que ahí esté tu regalo, el que habías pedido.

Según un estudio dirigido por Chris Boyle, un psicólogo inglés, el promedio de edad en que los niños descubren que Papá Noel no existe es a los ocho años de edad. Y es en ese instante donde tus exigencias se desvanecen como el turrón a los 45 grados de calor, porque tu pedido ya dependerá de tus padres, abuelos o tíos y que tan bien que hayas portado ese año.



En VICE hicimos un recuento de recuerdos infantiles y la gente nos contó cuál fue ese regalo que le pidieron a Papá Noel y que nunca llegó:



A mis 16 años mi familia pensó que era gracioso regalarme un carbón, si, así cómo lo escuchas, un carbón. Me fui haciendo un drama a lo de mi abuela. Días después, quisieron compensar y me regalaron una alpargatas. Cecilia, 23 años, docente.

A los 6 años quería el barco pirata de los Play Mobil. Eso nunca iba a suceder porque era un juguete para un varón. En vez de eso me regalaron un Pony con cola color arco iris. Me encantaba el Pony pero el barco era un sueño. Milagros, 38 años, cocinera.

Barco de Play Móvil que nunca llegó

Una vez pedí el Goma Goma, no una, varias veces y no llegaba, era un clásico, hasta que en una navidad llegó un Goma Goma pero medio trucho, era como una pistola de agua y yo quería el muñeco de plástico, el original. Diego 42 años, periodista.

Goma Goma

Tenía ocho años más o menos y pedí el juego de cirugía… creo que se llamaba OPERACION y me trajeron un barquito de Micky Mouse con varios colores de plastilina. Fidel, 28 años, diseñador.

Clara con sus hermanos

Siempre quise una valijita Juliana. A mi prima le habían regalado el año anterior, una Juliana periodista, y yo quería la misma. Nunca llegó. Clara, 28 años, comunicadora.

Mi familia es una mezcla de religiones, así que no le hacían mucho caso a papá noel, yo quería un montón de cosas, mis abuelos me regalaban plata y mis viejos nada, pero mi tía que era súper tradicional cayó con la casa de la playa de Barbie y fue lo más. Sofía, 31 años, diseñadora.

Desde chiquita me enseñaron a coimear, ahí verás en mi carta de cuando tenía seis años. Camila, 27 años, cineasta

A los siete años quería un disfraz de Paquita y mi vieja me dio su disfraz de Papá Noel que me quedaba enorme. Marianela, 32 años, administrativa.

Generalmente le mandaba cartas a Papá Noel y siempre le pedía la camioneta de Barbie que tenía parrilla y juguetes para mí perra. Me hacia la bondadosa, le pedía cosas para mis primos, mi perra,todo. Gisell, 26 años, diseñadora gráfica.

Carta de Gisell a Papá Noel

Una navidad le pedí a mi viejo directamente que me traiga una Play Station uno o un Nintendo 64, en vez de eso me trajo la carcaza de una Play pero para poner cartuchos de Sega. Una total frustración. Homero, 31 años, periodista.

Le pedí a Papá Noel una Pepona y me trajeron una valija para la vianda del colegio. Obvio la valija tenia una función y la muñeca no, así es la familia. Julieta, 27 años, productora.

Cuando tenía siete años pedí una “máquina de hacer helados”. Mis viejos me regalaron una maquinita para hacer helados de verdad (los helados de Tammy). Y yo no quería helados de verdad, quería plastilina. Agustina, 28 años, administrativa.

Maquina para hacer helados

Una vez mi viejo cayó con una caja súper grande, pensábamos con mi hermano que era un equipo de música o un equipo para ser Dj o algo así, cuando la abrimos era una serie de enciclopedias. Valeria, 51 años, operadora de radio.



Tenía seis años y lo único que pedía era muñecos de los Caballeros del Zodiaco y nunca llegaron, siempre venia ropa, algo que a esa edad no te interesa ni un poco. Martín, 33 años, administrativo.

Caballeros del zodiaco

Matthias mi hermano pidió un hermanito koreano (estaba obsesionado con Korea), Y ese mismo año mama se quedó embarazada con Theo, mi hermano menor, que claramente no es koreano. Katrina, 24 años, estudiante.

A papá noel le había pedido un tren con las vías y todo completito. Me llegó solo la locomotora, no solo no funcionaba así sino que al toque mis viejos lo usaron de adorno para su casa. Daniela, 28 años, asesora.

Era super chiquito, pedía a gritos un autito a control remoto, claramente el control remoto se quedó con los renos. Ramiro, 32 años, periodista.

Ramiro

Cuando tenia ocho años quería la Barbie Boutique y me regalaron la cocinita Tammy, todo bien patriarcal en mi casa. Leila, 29 años, escritora

Hay una serie que se llamaba Jonny Quest, el era un nene, hijo de un multimillonario, rubio, con pinta de británico, iba por el mundo haciendo aventuras y tenia un amigo indio, el segundo, Jonny tenía un submarino personal amarillo, era increíble, tenia propulsión a pilas, luces, etc. le pido a Papá Noel que me traiga a Jonny con el submarino, el tema es que me traen al indio con el gamón! y costaba lo mismo que el otro. Gino, 31, periodista.

Este es el que quería Gino

Este es el que le trajo Papá Noel

Una vez le pedí a Papá Noel unos rollers. En ese momento estaban de moda unos rosados con luces de colores en las ruedas y los amaba, no sólo no me los dieron sino que a cambio fue una mariposa con maquillaje adentro. Agustina, 24 años, administrativa.

Tenía siete años y pedí un auto, pero un auto de verdad, esa noche abrí un regalo y vi un auto de juguete, me re frustré. Sandra, 41 años, productora.

