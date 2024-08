Estos son todos los tipos de memes que te van a enviar tus papás

Creo firmemente que hoy en día es casi imposible mantener una conversación con cualquier persona sin usar un solo meme. Y es que el impacto cultural que tiene un meme va mucho más allá y repercute en cómo te relacionas con tus amigos, pareja, tu chamba o en la relación con tus padres. Lo mágico del meme es que no se crea, y cuando digo «no se crea» es que no hay 20 duendes en algún rincón del mundo trabajando para crear un meme. El meme cabrón nace porque tiene que nacer y punto. Es como si una fuerza desconocida se diera cuenta que el mundo necesita ese meme para poder comunicarse mejor, romper el hielo en conversaciones o mantener amistades y relaciones aburridas.

Ahora, es probable que tú entiendas perfectamente la ciencia y anatomía de un meme: los sabes usar perfectamente y tienes un archivo de ellos. Pero, ¿nuestros padres? ¿Se han dado cuenta que tienen una afición que está creciendo día a día por los memes? Mi papá es uno de estos y cada que tiene algún minuto del día libre me envía lo que para él es un meme gracioso. Incluso me contesta con memes y cada día su talento va creciendo y estoy sumamente orgulloso de ello. No pasa lo mismo con mi mamá, lastimosamente, ya que la mayoría de sus memes son religiosos y por alguna razón extrañísima, tienen muchas veces a Piolín como protagonista. Neta, ¿por qué las mamás usan siempre los memes de este pajarito? ¿Habrá algún mensaje secreto que no sabemos detrás de él? ¿Será piolín el creador de los memes? Nunca lo sabremos.

Memes de mi papá

Tengo ya par de años hablando con mis padres mediante memes, así que me siento lo suficientemente calificado para hablar de este tema. Acá les doy una lista de prácticamente todos los tipos de memes que van a recibir de sus padres. Viva Piolín.

MEME DE BUENOS DÍAS





Bueno, al parecer este tipo de meme es una costumbre en los padres. Es más importante que el desayuno. Creo que sienten la necesidad de demostrar amor con una imagen de un «hijo» adorable y precioso. Su día no puede empezar sin esto. Creo que se levantan de la cama, toman una ducha, desayunan, buscan en Google «meme de buenos días a mi hijo» y nos lo envían. No hay nada que demuestre más amor que un meme de un bebé güero, con ojos azules, piel perfecta, cachetes bien alimentados y estrellitas.

MEME RELIGIOSO

Bueno, la que debería estar escribiendo esto es mi madre y no yo. Tiene un súper poder para encontrarlos, o quizás el secreto está en el grupo de Whatsapp que comparte con mis tías. De seguro hacen reuniones todos los domingos y comparten los memes religiosos más cabrones que encuentren en internet. Neta hay de todo tipo: agradecimiento, para cuidarnos del «mal» y para que nuestro día sea mejor y le entreguemos todos nuestros logros a la sangre de Jesús. En serio una vez me envió un meme que decía esto. La sangre de Jesús se va a quedar con mis logros. Está bien, mamá.

MEME DEL DÍA DEL PADRE O MADRE

Este año, en estos días festivos al parecer el internet les ganó a mis padres y recuerdo que me enviaron una cantidad importante de memes. Quizás el protagonismo del día y ver tantas fotos en Instagram de padres con sus hijos logró que se sintieran sumamente creativos y buscaran sus propios memes, en su propio día. Una especie de Inception memético. Verga, gran término.

MEME SOBRE LA IMPORTANCIA DE SER PADRES

Bueno, cada vez que mis padres me envían este tipo de memes es porque la cagué en algo. No les respondí mensajes, llevo rato sin escribirles, o tengo tiempo sin llamarles. La verdad es que estos memes son como una especie de «advertencia» que nos dan, y cuando llegan son malas noticias. Mis padres son un poco dramáticos, y cada vez que pueden, pues, o me dicen «cuando tengas hijos entenderás, Diego», o se vuelven bien modernos y me envían este tipo de memes.

MEME PARA REGAÑAR

A veces agradezco que cada vez que mi madre me regaña, me envíe un meme en vez de un voicenote de siete minutos gritándome las mismas cosas que me gritaba hace diez años. Hace que la relación sea mucho más sana y llevadera. Ojalá nunca mueran estos memes.

MEME ATEMPORAL

A cualquier hora, fecha, momento, no importa lo que esté sucediendo en el día; podemos recibir este meme cuando nuestros padres están un poco melancólicos. De seguro vieron una foto nuestra cuando éramos adorables e inocentes, jugábamos futbol y creíamos en Santa Claus. Este meme sobrevive cualquier época y es uno de los más usados.

MEME DE EXTRAÑAR A TU HIJO

Quizás este meme es un poco más personal, ya que emigré de mi país y desde que me fui mis papás me envían este tipo de memes. De igual forma espero y aspiro que ya a esta edad, muchos hijos vivan fuera de casa de sus papás y no sigan siendo mantenidos por ellos.

MEME DE BUENAS NOCHES

Hay de buenos días, buenas tardes y buenas noches. Obviamente tienen que ser distintos memes, ya que no es para nada lo mismo un «buenos días» de tus padres que un «buenas noches». Al comenzar el día tienes alrededor de 15 horas por delante, tienes que comer, estar feliz y tener toda la energía necesaria para tener un día exitoso para ellos. Digo esto porque mi madre me lo dice a diario. Ahora, para la noche, pues es una bendición para poder descansar y olvidar todo tipo de problemas. Creo que el futuro de ser padre está en escoger buenos memes para poder criarnos bien. Neta.

MEME INICIO DE SEMANA

Este meme es indispensable y, la verdad, es que siento que nuestros padres casi nunca nos decían este tipo de cosas cuando vivíamos con ellos, pero ahora siento que como ya lo encontraron hecho meme en internet, pues, sienten una gran presión en desearnos un buen inicio de semana. Está bien, ver un meme de estos un lunes a las nueve de la mañana no está tan mal.

MEME PIOLÍN

Este es el rey de los memes de padres. Es la zurda de Messi, la cocaína de Al Pacino alrededor de su nariz en Scarface, el LSD en la frente de Jimmy Hendrix en Woodstock, los cuartos de final para la selección de México. Eso es este meme de Piolín. Hay algo secreto y no terrenal en la razón por la que este meme es tan, pero tan usado por nuestros progenitores. No sé si es la dulce inocencia del pajarito o que absolutamente cualquier mensaje se lee mejor con Piolín al lado. Es un secreto milenario que solamente podrá estar al alcance de los elegidos. Es mi meme favorito, y ojalá jamás deje de recibirlo. Siempre está, sea para algún regaño, un mensaje triste, de felicidad, o de lo que sea. Piolín nunca nos abandona.

