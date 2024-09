Estos tacos de carnitas podrían lograr que seas vegano

Cuando la cocinas, la jaca tiene una textura increíblemente parecida a la del cerdo desmenuzado. Podrías no notar la diferencia.

Es un fruto muy popular en Asia, sobre todo se encuentra en los currys y en los sofritos vegetarianos, que se sienten carnosos gracias a la peculiar textura de la jaca. Y ahora también es un estelar en los tacos.

«Me enteré de la existencia de la jaca leyendo blogs de recetas vegetarianas en Internet, hace ya mucho tiempo», me cuenta Genise Castañeda. «Pero todos la condimentan de la misma forma, con una salsa BBQ dulce; así que pensé ¿por qué no cocinarla como las carnitas michoacanas?«. Esta curiosidad llevó a Genise a crear, junto con su esposo Jeremy, Plant Food For People, un food truck vegano que recorre la ciudad de Los Ángeles.

Jeremy y Genise Castañeda. Fotos del autor.

Jaca estilo carnitas en el grill.

La historia de Genise y su incursión al vegetarianismo no es novedosa, aunque a diferencia de muchos vegetarianos en el mundo, ella no tuvo el poder adquisitivo para sufragarse los licuados de kale o las ensaladas de quinoa que venden los bistros veganos modernos. Hace mucho tiempo Genise se enfermó («un problema mayor en la vesícula», cuenta) y decidió cambiar su dieta a una basada en plantas para ver cómo afectaba su salud. «Todo mejoró inmediatamente después de hacer el cambio», jura.

Jeremy agrega bromeando: «Bueno, la dieta no era nuestra única opción; el doctor ofreció una cirugía, pero no teníamos seguro médico en ese momento. Tampoco trabajo, así que decidimos hacerlo de la forma más barata»,

«Luchamos con todo en nuestra contra», continúa Genise. «Pero ya que nosotros pudimos lograrlo, quiero que otras personas que viven en los barrios bajos de Los Ángeles sepan que ellos también pueden hacerlo; sólo tienen que cocinarse a sí mismos».

Lo malo es que ser vegetariano en un barrio latino estadounidense no es fácil. «Mi familia piensa que somos raros y se burlan de nosotros», continúa Genise. «Especialmente porque mis padres son republicanos de hueso colorado».

Ni Genise ni Jeremy han probado la preparación tradicional de la jaca, ya que no hay restaurantes asiáticos en El Monte o en Highland Park, los barrios donde crecieron. Sin embargo, tras muchas pruebas lograron dar con la mejor receta, y ahora venden tacos de jaca «estilo carnitas» a los jóvenes que buscan alternativas sabrosas para alimentarse sanamente. «Una vez una señora no podía creerme que los tacos no tuvieran un gramo de cerdo», cuenta alegre Genise. «Le encantaron y desde entonces viene cada que puede».

Y es que estas «carnitas» están condimentadas y cocinadas de una forma que las hacen pasar, tanto en sabor como en textura, como un trozo de cerdo que estuvo nadando en grasa durante horas. El caramelo del cerdo confitado viene a tu mente cuando pruebas estos tacos, más si añades un poco de salsa de tomatillo. Genise Y Jeremy crecieron en Los Ángeles, pero sus familias mexicanas aún guardan recetas de platillos tradicionales, además de que «siempre está el sabio Google», dicen. Están seguros de que su comida es la más parecida a la auténtica mexicana en toda la ciudad. «He ido a muchos restaurantes populares de cocina mexicana en Los Ángeles, como Gracias Madre o Sage Bistro, pero igual que nuestros clientes sigo creyendo que nuestro sabor es mejor que el de ellos».

El carrito de Plant Food For People.

«En la industria restaurantera hay dos opciones: puedes ser muy bueno para los negocios y hacer mucho dinero, o apostarle a un producto muy sabroso y enriquecer a tu comunidad», dice Jeremy. «Nosotros elegimos esto último».

«La verdad no sé cual es el secreto de estos tacos de jaca», dice Genise. «Es algo más grande que nosotros mismos».