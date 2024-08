Estos videos de Maná definieron la identidad del rock mexicano en los 90

La banda de rock mexicano más popular en territorio nacional y el resto del mundo no es Café Tacvba, no son los Caifanes, definitivamente no es Molotov y, perdona si te rompo el corazón cuando te digo que, aunque ya hayan tocado en Coachella, no son los Blenders. En Estados Unidos y en Latinoamérica, el grupo de rock mexicano con más popularidad es, indiscutiblemente, Maná. No es un dato cuestionable y no es mi opinión. La evidencia está ahí para que todos puedan consultarla. Si necesitas formular una réplica informada, no te molestes, ya hice la investigación por ti.

Maná tiene más de 16 millones de seguidores en Facebook. El resto de las bandas que pudieran competirles en popularidad (inserte aquí a la que usted quiera) tienen poco más de 3 millones. Tienen el doble de seguidores en Spotify que Café Tacvba y el triple que los Caifanes. 4,567,899 para ser exactos. Lo mismo sucede en YouTube. Maná lleva la delantera frente a todos los mencionados anteriormente con más de dos millones de suscriptores y un número que ni siquiera sé cómo se dice de reproducciones. Eso sin contar las que se van a sumar ahora que contribuyamos juntos a la conservación y divulgación de estas joyas artesanales en video que representan a nuestra cultura del rock en el resto del mundo.

Algo pasó con Maná en los años 90 y su videografía que fue como si el espíritu de Miguel Bosé esquina con el González Iñárritu de la Hora Marcada se juntaran para entregarnos surrealismo visual, y algo de lo más involuntariamente gracioso que haya dado la música de guitarras hecha en México. Creemos que no se le ha prestado la atención debida a esta importante faceta de la expresión artística y la generación de identidad en nuestro país, y es nuestro deber acercarlo a nuevas generaciones.

«Rayando el sol», 1990

Detalle elegante: Cada vez que la letra dice «rayando el sol», hay un encuadre directo al astro que ilumina nuestro planeta. Brillante.

Momento cúspide: Presta atención al primer segundo del video. Sorpresa. Un momento digno de un documental de Sir David Attenborough para la BBC. Corte A. La mano de Fher Olvera en primer plano. Álex «El Animal» Gonzales al fondo muestra su virtuosismo en hacer girar las baquetas antes de empezar con ese clásico redoble con el que rompe el silencio este mega hit.

Preguntas importantes: ¿Alex no usaba camisa nunca? ¿Qué tuvo que pasar en su vida para que decidiera ponerse una?

«Vivir sin aire», 1992

Detalle elegante: Los cinturones ochenteros de Fher están bien chic, la neta.

Momento cúspide: Una mano masculina y otra femenina acarician en equipo una piedra prehispánica. Esto se repite un par de veces durante el video. Todas las veces es hermoso.

Preguntas importantes: ¿Por qué hay un niño ahí? ¿Dónde están sus papás? ¿En dónde jugará si no es en esa hacienda donde hay personas encueradas con máscaras?

«Te lloré un río», 1992

Detalle elegante: Este video está en tonos sepias por dos razones. La primera es porque es una canción triste. La segunda es porque en el video sale gente del campo. Por alguna razón inexplicable, está estipulado entre las convenciones visuales de la cultura occidental que los tonos sepias y la escala de grises son los colores oficiales de los retratos solemnes que el hombre blanco hace de «la otredad», es decir, de cualquier grupo de personas no occidentalizadas.

Momento cúspide: Los miembros de Maná cantan en serenata mientras ofrecen el cuerpo inconsciente de un muchacho a una damisela que se retuerce de gusto desde su balcón.

Preguntas importantes: ¿Empiezas a entender por qué se le llama rock mexicano a esto?

«En el muelle de San Blas», 1997

Detalle elegante: En distintos momentos a lo largo del video, aparecen de una a una las cabezas de todos los miembros de Maná en primer plano a los lados de la pantalla. Primero salen de espaldas, y lentamente giran la cabeza para darle una mirada intensa a la cámara. Ole.

Momento cúspide: Cuando Fher canta que intentaron llevarse a la loca del muelle al manicomio y no llega nadie por ella.

Preguntas importantes: ¿Por qué dejaron a la chica el día de su boda? Y sobre todas las cosas, ¿por qué Alex solo usa camiseta cuando está en la playa?

«Oye mi amor», 1992

Detalle elegante: Fher se convierte en La Parca mientras baila «La Macarena».

Momento cúspide: El «tipo frío y aburrido» se pone a cantar la letra con unos travestis en un teibol.

Preguntas importantes: ¿Qué hace Fher con su lengua en el segundo 0:20?

