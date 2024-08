¿Cuáles son las razones por las que vetan videos musicales de K-Pop?

Algo que debes saber sobre el K-pop es que sus videos musicales están en otro nivel. Con sets extravagantes y coloridos, atuendos glamorosos y coreografías intensas, son tan importantes como las propias canciones para establecer la identidad de los actos más importantes. “Blood Sweat & Tears” de BTS, “Come Back Home” de 2NE1 y “Lovedrunk” de Epik High ft. Crush son solo algunos ejemplos de videos musicales que básicamente son mini películas. Llegan a tener millones de visitas en línea, pero a veces estas producciones son rechazadas por las cadenas de televisión nacionales.

La Korean Broadcasting System (KBS), la Seoul Broadcasting System (SBS) y la Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) son tres de las cadenas de televisión más grandes de Corea del Sur. Son conocidas por sus estrictas pautas, que generalmente prohíben los videos musicales por letras e imágenes controvertidas. Pero, de vez en cuando, los fanáticos se quedan perplejos por la lógica que implementan.

Desde un video que fue vetado por su larga lista de créditos, hasta uno que muestra a un cantante pateando un cono de tráfico, aquí hay algunos videos musicales de K-pop que no se transmitieron en ciertas cadenas por razones aparentemente extrañas.

“Kill This Love” – Blackpink

Considerada una de las girlbands más grandes en la escena del K-pop en la actualidad, Blackpink lanzó el video musical de su sencillo “Kill This Love” en 2019. Pero un pequeño detalle hizo que lo vetaran en KBS. Aproximadamente al minuto, se ve a Rosé, integrante de Blackpink, conduciendo un automóvil sin usar el cinturón de seguridad, lo cual es una violación de la ley de tránsito de Corea del Sur.

Sin embargo, a algunos fanáticos les preocupaba más que la canción glorificara el abuso doméstico con letras como “but you plus me sadly could be dangerous” (Pero tú más yo lamentablemente puede ser peligroso) y “gotta kill this love before it kills you too” (tienes que matar este amor antes de que te mate a ti también). Finalmente, uno de los productores detrás del exitoso sencillo explicó en una publicación de Instagram que la canción estaba destinada a empoderar a quienes han pasado por relaciones tóxicas.

“Turn It Up” – T.O.P

El rapero y miembro de Big Bang, T.O.P, lanzó el video musical de su canción “Turn It Up” en 2010. Aunque la canción contiene letras sugerentes como “I’m the official pimp” (Soy el proxeneta oficial) y “this is a message to seduce you” (este es un mensaje para seducirte), MBC la vetó por hacer publicidad indirecta de productos de marca. En uno de los versos, T.O.P menciona una lista de marcas que incluyen Dior, Louis Vuitton y YSL.

“Gentleman” – PSY

Un año después de que PSY se volviera masivamente viral por la canción “Gangnam Style” y se convirtiera en uno de los memes más icónicos de internet, lanzó el sencillo, “Gentleman”, con un video que estableció un récord en 2013 como el video de YouTube más visto en 24 horas, rango que mantuvo durante cuatro años. A pesar del título “Gentleman”, el video muestra que PSY es todo lo contrario. Se le ve haciéndole bromas a mujeres, a una incluso le desata la parte superior de su bikini y a otra le quita el asiento para que se caiga. Sin embargo, KBS prohibió el video, no por esas escenas, sino por los dos segundos en que PSY patea un cono de tráfico al inicio, lo que fue visto como abuso de propiedad.

“Beep” – Park Ji-yoon

En 2014, la cantante Park Ji-yoon rindió homenaje al icónico programa de televisión estadounidense de música y danza Soul Train con el video musical de su sencillo “Beep”. El video muestra a Park bailando y cantando con una multitud de personas, todas con estilos de inspiración retro: jeans acampanados, patrones coloridos y grandes peinados. El video incluso incorporó clips de grabaciones de Soul Train. Pero lo que no le gustó a KBS fue la lista de créditos al final, que dura aproximadamente un minuto y se consideró demasiado larga.

“Catallena” – Orange Caramel

Lanzada en marzo de 2014, “Catallena” de la girlband Orange Caramel es una melodía disco inspirada en Bollywood sobre ser seducida por una mujer que es quisquillosa e inmadura. El video musical es cómico y extraño, presenta al trío disfrazado de sushi en empaques de plástico con etiquetas de precio de 4.000 won surcoreanos (3.60 dólares). Esto fue considerado como inadecuado para la KBS, ya que le “resta importancia a la vida humana”.

“Lotto” – EXO

Aunque el video musical del sencillo “Lotto” de EXO contenía escenas de la banda apostando y una pelea de gallos, el título de la canción fue lo que justificó su prohibición de la KBS y la MBC. Lotto, que se refiere a la lotería, se consideró como una marca. EXO terminó cambiando el título y cantando “Louder” durante las presentaciones en vivo transmitidas por KBS y MBC.

“Instagram” – Dean

“Instagram” del artista alternativo de R&B Dean encabezó las listas coreanas a los dos días de su lanzamiento, y los fanáticos elogiaron al cantante por resaltar la relación poco saludable entre la juventud y las redes sociales. Pero la KBS vetó su video musical porque menciona la marca Instagram.

“Dreaming I” – F.CUZ

Horas antes de su estreno programado en la televisión local en 2012, la KBS prohibió la transmisión del video musical de “Dreaming I” de la boyband F.CUZ. El video está ambientado en una secundaria y muestra a la banda como un grupo de adolescentes rebeldes. Al inicio de la canción, el integrante Yejun se pone los audífonos para escuchar música a pesar de estar en medio de una clase. Eventualmente sale furioso cuando el maestro lo reprende. Algunos de los integrantes también tenían el cabello teñido, lo que no estaba permitido en las secundarias en ese entonces. Según la KBS, el video podría haber influido negativamente en los adolescentes.