Estrellas del porno nos cuentan qué juguetes sexuales usan en la intimidad

Dildos giratorios de color rosa chillón, tapones anales dorados y muñecas sexuales que parecen salidas de un vídeo de hentai. En VENUS, la feria erótica anual internacional de Berlín, los juguetes sexuales están por todas partes, como también lo están los señores de 60 años con palos de selfi. Los asistentes a la edición de este año han podido disfrutar de espectáculos de sexo en vivo, striptease y fetichistas, y han tenido oportunidad de hablar con sus estrellas favoritas, con las que, por lo general, tienen una relación bastante unidireccional.

En el mundo del porno, los juguetes sexuales abarcan todo el espectro, desde los más inocentes a los más descabellados. Pero ¿qué refieren las estrellas del porno en la intimidad de sus casas, cuando no están delante de las cámaras? ¿Les van los vibradores normalitos o son más de dildos de 33 cm con nombres como Big Bonanza? Decidí preguntarles para averiguarlo.

Lexy Roxx – El Satisfyer

“El Satisfyer es el que más me gusta, porque cuando me masturbo sola no me gusta que haya nada que me penetre. Simplemente me lo pego al clítoris; me gusta la vibración, hace que me corra muy rápido”.

Luna Corazon – Vibrador

“No me gusta que me toqueteen mucho la vagina. Lo siento, pero es que siempre voy muy cachonda; por eso me toco bastante. El juguete me lo tengo que meter, pero a la vez sentir la vibración en el clítoris al moverlo. Me pone mucho. Cuando estoy sola, lo mejor es la estimulación del clítoris. Si estoy con alguien, me da igual. Puedo llegar al orgasmo de muchas formas distintas”.

Kinky Steph – Un dildo enorme

“Este es Mr. Hankey. Está hecho de silicona y tiene un grosor considerable. Al llegar a la curva de los intestinos con él, la sensación de rozarme la próstata hace que me corra”.

Tatjana Young – Vibrador micrófono

“Para mí, este juguete es un orgasmo garantizado. Da igual que estés practicando sexo o no: hará que te corras al menos cinco veces. Te lo garantizo”.

Domina Charlize – Esclava sexual

“Mi juguete sexual favorito es mi esclava. Con ella puedo hacer lo que me apetezca y no se queja. Disfruto realizando mis fantasías y ella nunca dice que no”.

Kamasutra Ninja, artista de espectáculos fetichistas – Su pelo

“Uso el pelo a modo de tentáculos, como si fuera un pulpo. La primera vez lo usé como si fuera un látigo, por la gracia. Ahora, se ha convertido en el número con el que termino todas mis actuaciones”.

Hanna Secret – Womanizer

“Mi juguete favorito es el Womanizer, simplemente porque me provoca múltiples orgasmos. Con él puedo correrme hasta 30 veces seguidas, cosa que no me pasa nunca con un hombre”.

