Estrellas del porno hablan de la última vez que les rompieron el corazón

Este artículo se publicó originalmente en VICE Alemania.



En el mundo del porno normalmente solo se habla de desamor cuando un hombre entra en la habitación y ve a tres desconocidos penetrando a su mujer. O cuando una joven decide probar el sexo lésbico porque su novio le ha puesto los cuernos con su profesora de inglés.

Así que es fácil pensar que los actores porno no tienen problemas para encontrar el amor, pero en realidad son tan vulnerables a que les dejen y les rompan el corazón como cualquier otra persona.

Rodeadas de penes de plástico y vaginas de silicona, dimos un respiro a las estrellas del porno que estaban en la feria erótica Venus Berlin, que pudieron dejar por un momento de responder a cuál es su postura sexual preferida. En vez de eso, les pedimos que nos contaran a qué desafíos se enfrentan en sus relaciones y cuándo fue la última vez que les dejaron con el corazón hecho pedazos.

Lia Lion, 20 años





“Mi última ruptura fue hace un par de semanas. Estaba con un chico muy dulce con el que había trabajado un tiempo. De repente me dijo que no estaba preparado para una relación. Pensé para mis adentros: ‘Genial, he estado haciendo un viaje de diez horas en autobús durante semanas de Berlín a Baden-Wüttemberg para ver a este chico y he acabado llevándome una bofetada emocional’. Aunque ya me siento mejor”.

“Como estrella del porno, consigo muchas de las cosas que quiero, pero no encuentro el atractivo de los chicos que tienen el ‘pack completo’. Tengo Tinder descargado en el móvil, pero aún no he ido a ninguna cita. Dejando aparte a mis amigos, la mayoría de los tíos me escriben por mi trabajo. Mucha gente lo considera una forma de prostitución y no me preguntan nada acerca de lo que hago en realidad. Ahora mismo estoy bastante sola”.

Freddy Gong, 28





“Hace mucho que no estoy en una relación, así que hace tiempo que no me rompen el corazón. Era un adolescente la última vez que pasó. Estaba enamorado de una chica que no estaba interesada en mí. No sabía nada acerca del amor ni de cómo lidiar con el rechazo.

“Ahora es difícil que me hieran los sentimientos. Si me gusta alguien, lo puedo reprimir con bastante rapidez. Y siempre tengo cuidado de no hacer daño a nadie. He conocido a tantas mujeres en el trabajo que es imposible desarrollar sentimientos por todas, al fin y al cabo es solo un trabajo. A veces trabajo con actrices que me gustan más que otras. De vez en cuando aparece una con la que trabajo especialmente bien. Puede que eso sea amor verdadero”.

Hanna Secret, 22





“Mi último desamor fue hace un mes. Me pillé hasta las trancas de un chico que conocí cuando grababa una telenovela. Es cámara autónomo y no tiene nada que ver con la industria del porno. Creo que él sabía que yo sentía algo por él, pero no funcionó, él ya tenía una familia.

“No me enamoro a menudo. A decir verdad, las estrellas del porno por lo general no se enamoran a menudo. Mi trabajo me ha enseñado mucho acerca de los hombres: conozco a muchos y una gran parte de ellos no son sinceros y juzgan a las mujeres basándose solo en su aspecto. Pero es obvio que no todos son así”.

Mark Aurel, 35





“Estoy pasando por eso ahora mismo por culpa de una ruptura reciente. No llevaba bien que me dedicara al porno, y eso que ella también es actriz porno. Claro que duele. He estado viendo películas que solíamos ver juntos, como Posdata: te quiero.

“En esta industria se te puede olvidar lo que es una cita. Vivo en el sur de Alemania, donde cualquier mujer normal no llevaría bien mi trabajo. Tampoco he tenido suerte en Tinder, pero puede que tenga el listón un poco alto por las mujeres con las que estoy en el trabajo.

“Hace mucho tiempo hubo una mujer que me dejó el corazón destrozado, mucho antes de entrar en la industria del porno. Nos conocimos en un carnaval y engañó a su novio conmigo. Me enamoré de ella enseguida. Le envié rosas y me mudé de la ciudad a un pueblo por ella. Cuando lo dejamos, fui a dos misiones con el ejército a Afganistán. Estar fuera me distrajo y me ayudó a superar el dolor”.

Princepessa, 21





“Al trabajar en el porno puedes conocer a muchos hombres. Estoy abierta a tener una relación de verdad y no creo que mi trabajo sea un impedimento. No se ha dado el caso de que alguien me rechace por practicar sexo delante de una cámara.

“Hace cuatro años estuve enamorada de un chico, sin mucha suerte. No teníamos una relación, pero yo estuve muy pillada por él, aunque no mucho tiempo. Él notó que yo quería algo más, pero, por desgracia, él no quería lo mismo. En ese momento aún no había hecho muchas películas, pero creo que al ser estrella del porno es más fácil distraerte y conocer a alguien nuevo”.

Cat-Coxx, 40





“Estuve muy enamorada hace cinco años, incluso me tatué sus iniciales. Éramos polos opuestos: yo tengo un sentido del humor muy macabro y él era pragmático y nada divertido. Tenía un trabajo normal y durante nuestra relación de dos años dejé de hacer porno porque él no quería estar con ‘ese tipo de chica’, y porque estaba criando a dos niños.

“Acabé eligiendo mi carrera por encima del hombre y eso me destrozó. Me juré que no volvería a dejar que me hicieran daño nunca más. Mis hijos no tienen ningún problema con lo que hago y mi nueva pareja ha acabado entendiendo mi profesión, ha llegado a considerarla un trabajo normal. A veces grabamos vídeos amateur juntos. Tiene la mente mucho más abierta”.

