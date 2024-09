Estrellas del porno nos cuentan de qué otra forma se ganan la vida

La semana pasada, los personajes más célebres de la industria del porno italiana fueron homenajeados en una ceremonia en Milán, durante los Premios AVN italianos (de la revista Adult Video News), los Óscar del porno. Es una velada festiva, pero trabajar en el porno italiano no es tan glamuroso como solía ser.

La enorme oferta de pornografía gratuita en internet ha hecho muy difícil la supervivencia de las productoras profesionales, lo que sucede tanto en Italia como en otros lados. Cada vez se hacen menos producciones profesionales y, a la vez, llegan más principiantes que intentan abrirse camino en el porno.

Muchos actores lo dejan después de intentarlo durante unos meses, pero los que consiguen quedarse, con frecuencia deben buscarse otro trabajo para poder pagar las facturas.

Para entender cómo se las arregla una estrella porno moderna italiana, quedé con seis actores y actrices populares en el evento.

LUCA FERRERO

VICE: ¿Cómo y cuándo decidiste entrar en el mundo del porno?

Luca Ferrero: Fue por el año 2013. Fue una época difícil para mí, porque la empresa de construcción de mi padre estaba echando el cierre. Tuve que apañármelas trabajando de camarero.

Estando de vacaciones con un amigo en Budapest, me topé con el productor de porno Mario Selier. Quedamos para tomar un café y me preguntó si estaría interesado en intentarlo. Hasta ese momento, nunca se me había ocurrido ser actor porno. La prueba fue bien, y así es cómo empezó todo.

«En Italia es difícil ascender y quedarse en el panorama nacional porque no se realizan muchas producciones. Así que seguí trabajando de camarero y ayudaba a mis padres en el supermercado que abrieron»

¿Pero seguiste trabajando en otros lados?

Sí, porque lo que me pagaron por las producciones de porno en las que participé era poco y tenía poca experiencia. En algunos casos, incluso tenía que trabajar sin cobrar. A veces pasa; incluso conozco a un montón de chicos nuevos en esto que en realidad pagan para hacer porno.

En Italia es difícil ascender y quedarse en el panorama nacional porque no se realizan muchas producciones. Así que seguí trabajando de camarero y ayudaba a mis padres en el supermercado que abrieron. Ahora trabajo para XTime, una de las empresas de producción de pornografía más grandes de Italia. Teniendo en cuenta lo difícil que es hacerse un hueco en esta industria, he tenido mucha suerte.

Mientras trabajabas de camarero, ¿sabían algo tus colegas y clientes de tu otro trabajo?

Sí, tan pronto como superé el casting, lo sabían todos los vecinos de Riva Ligure, donde vivo. Todo el mundo tenía curiosidad pero eran respetuosos conmigo, nunca me sentí juzgado.

Había chicas que me reconocían, pero nunca pasó nada fuera de lo normal; yo ya estaba casado antes de empezar en el porno. La mayoría de los que me contactaban con proposiciones indecentes eran hombres, por cierto, y lo hacían a través de internet, no en la vida real.

«Para hacerte un hueco en el porno italiano necesitas mucho talento y una polla enorme. O por el contrario, además tendrás que trabajar en un restaurante de comida rápida»

Para los actores porno italianos, ¿es realista esperar trabajar a tiempo completo en el porno algún día?

Es muy difícil. Hay muchos actores aficionados que harían lo que fuera por aparecer en una producción profesional. Como hay tanta gente que quiere, ahora se paga mucho menos. Es un momento complicado para esta industria, especialmente en Italia. Para hacerte un hueco en el porno italiano necesitas mucho talento y una polla enorme. O por el contrario, además tendrás que trabajar en un restaurante de comida rápida.

CRISTINA MILLER

VICE: ¿Dónde trabajas normalmente?

Cristina Miller: Estos últimos ocho años he estado en una empresa que produce plásticos realizando controles de calidad. Empecé justo cuando llegué a Italia desde Colombia, y es algo que me gusta mucho.

¿Y cómo acabaste en el porno?

Trabajaba de modelo y, un día, mi marido me pregunto si yo tendría algún interés en hacer porno, porque pensaba que mi aspecto y mi cuerpo serían perfectos para ello.

«Estos últimos ocho años he estado en una empresa que produce plásticos realizando controles de calidad»

Me interesó mucho y no tardé en encontrar una productora que grabara mi primera escena. Ahora estoy en contacto con una productora americana, también.

¿Y tus compañeros de la fábrica saben de tu otro trabajo?

En realidad no, solo dos buenos amigos de allí lo saben. Me siguen en mi página de Facebook y están al día de todo lo nuevo que hago. A los demás no les digo nada.

MAX CAVALLIS

VICE: ¿Cómo acabaste en el mundo del porno?

Max Cavallis: Empecé en octubre de 2015 a través de una agente de castings. Siempre había sido uno de mis sueños secretos, pero nunca había tenido los contactos adecuados. Incluso en convenciones de porno, es difícil encontrarse con productores que estén interesados en nuevos actores. Pero por fin conocí a la agente, y ella me ayudó a hacerme un hueco en la industria.

¿A qué te dedicabas en ese momento?

Cuando empecé, trabajaba limpiando para una empresa que se encargaba del mantenimiento de edificios. En aquel entonces no tenía trabajo y buscaba algo nuevo.



Entonces, ¿con tu trabajo en el porno no puedes subsistir económicamente?

Realmente no, hay demasiada competencia y muy poca oferta de trabajos. Ahora mismo es imposible tener éxito siendo un actor italiano: tienes que tener muchísima suerte y encontrar una productora dispuesta a ofrecerte un acuerdo de exclusividad de unos años. Los que van por libre, como hacemos la mayoría, no consiguen suficientes ofertas como para tener estabilidad financiera.

HEIDY CASSINI

VICE: Ya hace bastante tiempo que te metiste en el mundo del porno, en un momento en el que internet todavía no tenía un impacto tan grande sobre la industria. ¿Tenías otro trabajo aparte durante esa época o te dedicabas al porno a tiempo completo?

Heidy Cassini: En esa época era muy diferente. Hacer porno daba mucho más dinero del que da ahora, no había tantos actores en el panorama y todos eran profesionales. Me metí en el porno después de muchos años trabajando en el teatro, en la televisión y en el cine, pero conseguí compaginar los dos trabajos.

¿Cómo lo hiciste? ¿Nunca te juzgaron los compañeros de fuera de la industria del porno?

No, nunca me han estigmatizado. Tuve la suerte de conocer gente inteligente que nunca dudó de mis capacidades profesionales como presentadora o actriz solo porque también me dedicaba al porno.

Eres una de las organizadoras de los Premios AVN. ¿Cómo está la situación para los actores que intentan labrarse una carrera en la industria?

Solo unos pocos de los que trabajan en la industria son capaces de ganarse la vida con ello. La mayoría de actores que lo intentan no duran más de un año hasta que se rinden, aunque las mujeres con frecuencia pueden ganarse un sueldo extra trabajando de strippers.

Un montón de principiantes creen que es fácil ganar dinero y se desilusionan rápidamente cuando las cosas no van como planeaban. Antes, la gente se dedicaba al porno porque querían, y ganar mucho dinero no era más que un extra.

SEBASTIAN BONOMETTI

VICE: ¿A qué te dedicas aparte del porno?

Sebastian Bonometti: Soy entrenador personal y hago otros trabajillos puntuales. Empecé de estríper en 2002, y después de eso gané algunos premios, lo que me acabó llevando al mundo del porno.

¿Y la gente te reconoce cuando estás trabajando en el gimnasio?

Sí, y cuando lo hacen, inmediatamente me miran de otro modo. He visto a gente que intentaba desesperadamente hacer amistad conmigo o me ofrecen dinero para practicar sexo. Los chicos siempre son muy amables, y aunque las mujeres actúen con un poco de frialdad en público, son muy distintas cuando les hablas sobre ello en privado.

MARIKA VITALE

VICE: Hace poco que empezaste en el porno. ¿A qué te dedicabas antes?

Marika Vitale: He tenido muchos trabajos diferentes —peluquera, vendedora de juguetes—, trabajos muy normales. Pero para ser honestos, siempre he querido dedicarme al porno. Jenna Jameson era mi ídolo, quería ser como ella. Un día empecé a trabajar haciendo bailes privados, y después de eso, tuve la oportunidad de pasarme al porno hardcore.

¿Y tienes que buscarte un segundo trabajo si te dedicas al porno en Italia?

Es difícil. Podrías intentar trabajar en el extranjero, como en Praga, Budapest o Los Ángeles, pero en Italia es muy complicado. Antiguamente, había montones de grandes productores italianos, pero el número ha ido disminuyendo. Y las escasas películas que se hacen dan poco dinero.

¿Era lo que te esperabas cuando te metiste?

Desde luego imaginaba que sería mucho más fácil y lucrativo. Los aficionados creen que dedicarse a esto significa pura diversión y dinero, pero realmente no es así. No estoy segura de cuánto tiempo seré capaz de trabajar en este mundo. No importa cuánto me guste, sea como sea tengo que pagar las facturas. Con suerte me dedicaré a algo diferente cuando lo deje.

