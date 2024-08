Estrenamos ‘Cobre’, la ópera prima de A.Dense

Durante los últimos años, la escena de la música urbana en español ha experimentado una efervescencia y una fertilidad nunca antes vista. A los grandes nombres surgidos durante este último lustro, hemos de sumar los muchos artistas que han ido y van surgiendo desde el subsuelo y que, con sus habilidades y su savoir faire, están luchando por hacerse un hueco en esta competitiva escena.

Uno de los nombres a los que tenemos que estar atentos es el del nativo de Valencia (España) Adrián González alias A.Dense. El joven productor y vocalista valenciano empezó a emerger del anonimato hace aproximadamente un año con su mixtape M0tionless en la que, entre otros, podemos encontrar las colaboraciones de J.Laocoonte, Tee Amara, Tutto Vale o Pedro Ladroga. Una más que interesante puesta en escena en la cual pudimos contemplar el nacimiento de una más que prometedora carrera.

Los stalkers musicales ya sospechábamos que Adrián andaba tramando lo que sería su carta de presentación al gran público. A principios de este año nuestras sospechas se materializaron en lo que era el primer adelanto en forma de clip homónimo de lo que sería la ópera prima de A.Dense, Cobre.

Este clip producido por el gallego Elecesar, perteneciente al colectivo Banana Bahía Music, ponía las expectativas muy altas respecto a lo que amenazaba con ser uno de los trabajos noveles más interesantes del año. Un trabajo tanto a nivel musical como visual, estéticamente elegante y cuidado, que nos ponía la miel en los labios y que cumplía con su objetivo de dejarnos con ganas de saber más acerca de este Cobre.

NOISEY: A pesar de haber publicado otras referencias anteriores, nos dices que consideras este Cobre como tu ópera prima . ¿A qué se debe y en qué se diferencia de tus trabajos anteriores?

A.Dense: Básicamente es la primera referencia seria, intencionada y medida. Es mi primer gran proyecto. Es en el primero en el que tengo claro qué quiero transmitir y qué sonido quiero desarrollar, no es algo tan espontáneo como fue M0tionless, esto es algo mucho más intencionado y premeditado. Además considero Cobre como algo profesional, tanto a nivel de audio como en las producciones. Todo está mucho mejor empaquetado y más cuidado. Es una buena carta de presentación para que la gente que no me conoce pueda descubrir de lo que hablo, como sueno y como es mi música. Esa es la diferencia que podéis encontrar en este trabajo.

Esta pregunta es aún más típica: ¿Qué te lleva a hacer un formato de LP (aunque solo tenga 8 canciones) en un momento y una escena en la cual el público parece ser más proclive a consumir de forma principal clips o temas sueltos antes que trabajos completos?

Principalmente debido a que tenía un mensaje que transmitir que creía que no se vería completamente reflejado en uno o un par de temas. Tenía un concepto claro, que creía que podía empaquetarlo bien en un álbum. Aún sabiendo que hoy en día no es lo más atractivo y que podía ser algo arriesgado, decidí tirar para adelante porque uno debe decidir por sí mismo y por lo que le nace. Me apetecía hacer un álbum. Sé que hoy en día la música se consume rápidamente y de forma efímera, pero después de Cobre ya vendrá todo aquello. También tengo mucho guardado para más adelante, tanto vídeos como temas sueltos. No obstante, creo que la gente que ya lleva tiempo consumiendo música urbana, entre tanto mar de propuestas y de temas que se pegan de repente y que luego desaparecen sin tener continuidad, también agradecen de vez en cuando que los artistas saquen conceptos trabajados y con fondo; seguro que hay gente que lo va a agradecer.

Por lo que he podido leer, sitúas tu estilo a caballo entre el vaporwave, el rap, el R&B. Algo que podríamos englobar en lo que hoy en día la mayoría coincidimos en llamar música urbana. Este trabajo me recuerda al aura melódica y romántica de lo que fue el Love’s de C.Tangana (personalmente mi favorito de su discografía). Un trabajo que si bien consiguió consagrar la figura de Pucho entre el underground, más tarde viró para encontrar una ejecución algo más agresiva de su música, que por otro lado, parece que es la tendencia más actual. ¿Qué te empuja a decidirte por una atmósfera como la que has escogido para este Cobre?

Me gusta esta pregunta y coincido contigo en señalar a Love’s como la mejor obra de C.Tangana. En verdad que te recuerde a ese trabajo, para mí es algo bueno.

Creo que este disco tiene un par de temas o tres que a pesar de no ser demasiado agresivos, sí tienen bastante energía y rabia dentro, especialmente si lo comparamos que lo que yo venía haciendo anteriormente. El tema “Cobre” a pesar de ser melódico sí considero que tiene bastante potencia. “199X” aunque tranquilo, también está ejecutado con mucha rabia y reivindicación. El de “Futuro” es muy melódico pero con un ritmo rápido, toda la gama rítmica del beat está bastante marcada, es potente. Como te decía antes, el aura del trabajo es bastante chill pero si tengo en cuenta lo anterior sí veo una progresión hacia la oscuridad y la agresividad pero sí, mi música es romántica ya que yo mismo soy tan sentimental como visceral.

Perdón que siga insistiendo con el mismo tema pero me da la sensación que tanto el anteriormente mencionado “Love’s” como el “ 10/15 ” de Tangana, han sido una gran inspiración para tí, además tenéis como nexo de unión que a los 2 os ha producido la gente de Banana Bahía Music. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco?

No es que me haya fijado especialmente, si ha salido así es porque era influencia musicalmente y porque soy romántico y me gusta esa onda más sensible, pero no ha sido nada premeditado. Me gusta lo que hace, como te dicho antes “Love’s” me flipa y me parece de las mejores obras de música urbana que se han hecho en España pero tampoco he buscado nada, puede que se parezca pero no creo que tengamos el mismo mensaje, simplemente ambos tenemos una propuesta romántica y emocional pero desde luego no ha sido nada buscado. Respeto y me he empapado de lo que él ha hecho pero como me he podido empapar de muchos otros.

El primer single “Cobre”, fue acompañado por su respectivo clip, de una factura tanto estética como argumental muy atractiva y bien lograda. Doy por hecho que van a salir más cosas en el terreno audiovisual relacionadas con este trabajo, ¿verdad?.

Sí claro, entre finales de este año y principios del siguiente va a salir un clip del que creo que es el tema más potente del trabajo y voy a trabajarlo con la misma gente (Omar el Hachemi y Iñakiwashere) que dió a luz “Cobre”.

¿Qué expectativas tienes con este trabajo y qué puertas pretendes que se te abran con él?

Obviamente uno tiene objetivos y aspiraciones, no hice este trabajo pensando en lo que iba a pasar después ya que fue naciendo poco a poco, pero sí que quiero que guste y tenga buena aceptación. Lo veo como una buena oportunidad para asomar la cabeza entre tantas diversas propuestas que están surgiendo en España.

Puede resultar interesante por el grito de reivindicación que lleva implícito. Básicamente quiere reivindicar que abajo en la sombra, donde yo me encuentro, hay bastantes propuestas, no únicamente la mía, que tienen un brillo especial por encontrarse aún abajo. Tienen aún esa pureza y esa esencia de arte visceral. Pararse a contemplar ese brillo de vez en cuando, puede resultar interesante, aquí hay tanto brillo como muchas de las cosas que están arriba, que son más visibles y están siendo aplaudidas. Es un grito, un golpe en la mesa que haga a la gente mirar hacia abajo de vez en cuando.

¿Qué crees que ha cambiado en el público para que tanto el r&b en español, como tempos y propuestas más pausadas y emocionales como la tuya, ahora sí se tengan en cuenta cuando antes parecía que solo se apreciaba este sonido cuando lo hacían los gringos?

La misma influencia de la música hecha en inglés y su tradición ya dilatada en el tiempo respecto del R&B junto con la apertura de artistas en español. Muchos artistas que para nada tenían una propuesta melódica en sus inicios, se han atrevido a cantar y a utilizar el autotune y esto ha hecho que el mismo público también se abriese a apreciar estas sonoridades cantadas en nuestro idioma. Ahora podemos escuchar a muchos de los artistas más famosos de la música urbana en español (y también muchos no tan conocidos), defenderse sobre este tipo de melodías y atreviéndose a cantar. Me parece que es algo lógico y que tenía que pasar, la variedad hace que podamos experimentar y eso siempre es algo bueno.

¿Hay alguien especial con quien te gustaría colaborar, ya sea a nivel lírico como instrumental?

Con cualquiera que me guste, respete y que nos lo propongamos. A partir del próximo año van a aparecer esas colaboraciones tanto a nivel lírico como instrumental.

Nombres como el de Elecesar con el que ya he colaborado en este trabajo pero con el que me gustaría también hacerlo de forma vocal. También con Hathi de hacienda Atlántica. Respecto a los beats, aspecto en el que soy bastante friki, me gustaría trabajar con la gente del colectivo Whitered, con cualquiera de ellos, con Fake Guido y también hacer algo de r&b clásico 90s, me gustaría hacer algo así pronto.

Por último y para seguir la estela. ¿Hay alguien que aún no sea muy conocido y que creas que debemos estar muy atentos a su trabajo?

Creo que habría que destacar a Nico Miseria, tanto a nivel lírico como instrumental, es alguien a quien merece la pena pararse a escuchar.

