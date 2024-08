Estrenamos en exclusiva el nuevo vídeo de Gayoncé Rose, ‘No puedo ser tu amigo’

Estar triste está muy bien, sí. Es cuando tienes el corazón roto en pedazos cuando te apetece escuchar ciertas canciones que sirven como golpecitos en la espalda o enormes bloques de helado. Es en esos momentos cuando puedes disfrutar y comprender en su más perfecta plenitud las baladas tristes y románticas de Gayoncé Rose.

Creo que llegados a este punto de la película ya no importa si este proyecto de trap rosa es un ejercicio de estilo o un gimmick forzado; todos deberíamos coincidir en que las canciones de Gayoncé, por sí solas, tienen un valor que excede cualquier broma entre amigos.

Esta vez el maestro de la rosa se ha juntado con Lil Curtis y Pere Solé (Hip Hop muy Bien) para presentarnos un nuevo tema llamado “No puedo ser tu amigo”, en el que colisionan la desesperación y el sacrificio. Ezequiel —te estoy mirando a los ojos—, no nos engañas con estas intros de la broma, desde las bases hasta la letra se nota claramente que alguien se ha dejado el alma en esto. Esto está más allá de la broma y se agradece.

Aprovechando el lanzamiento del nuevo tema, decidimos charlar un poco con Gayoncé.

VICE: Buenas Ezequiel, dime, ¿cuándo fuiste a Japón?

Gayoncé Rose: ¡¡¡Hola!!! Hice China y después Japón, a mediados de este año.

Se comenta que en Japón hay máquinas expendedoras de CUALQUIER COSA. ¿Cuál es la que más te llamó la atención?

La verdad que todo es bastante flipante , la que más me llamó la atención fue una que era solo de bebidas energizantes y medicinales, todas muy pequeñitas. Los tíos lo tienen todo pensado.

En tus vídeos el espacio siempre tiene un papel protagonista. ¿Qué características aportan China y Japón al global de la canción?

Sí, la verdad que me preocupa mucho el espacio a la hora de filmar un vídeo. En este caso la mayoría de los planos los filmé yo mismo, menos los planos con el drone y en los que salgo cantando.

Fui a China y Japón por turismo pero también con la idea de grabar, tenía claro que quería aprovechar esta locación tan particular para hacer algún vídeo. Este tema me mola bastante y así fue como sucedió. La verdad es que los planos de drone en este vídeo tienen un efecto hipnótico, fueron filmados en Chongqing, una ciudad al mejor estilo Mad Max, increíble la verdad. Ya tengo ganas de volver a pisar suelo chino.

Una cosa, ¿qué relación existe entre el trap y las bebidas? Esas referencias al agua Bezoya o el Monster siempre está muy presente, ya sabes. En este vídeo tú no sueltas una botella con un líquido naranja. ¿Qué era lo que bebías y qué crees que hay entre el trap y los refrescos?

[Risas] ¡¡Buena pregunta!! La verdad que sí hay algo, ¡es como un juguete decorativo al fin de cuentas! Lo que bebo es una bebida de sabor naranja, yo creo que 100% artificial y que los cracks estos —no sé cómo lo hacen— pero le ponen una pulpa dentro que queda perfectamente flotando todo el tiempo. Ni si quiera si dejas la botella quieta durante tres horas esta pulpa baja, muy loco, la deben inflar con helio [Risas].

Me gusta mucho tu rollo sad boy, algo que supongo que trabajáis desde la creación de las bases. ¿Qué tiene el sufrimiento que tanto os atrae?

La verdad que eso va con cada uno, conozco bastante gente que no le mola mucho. A mí en particular me flipa, será por el rollo de haber visto tanto culebrón en la televisión argentina, habrá marcado el ahora.

Creo que puedo asegurar que eres el hombre que mejor baila de Barcelona. ¿Cómo es que no demuestras tus habilidades en el vídeo?

[Risas] ¡Que cabrón! La verdad el bailar me flipa, incluso tengo la idea de hacer un próximo vídeo de 100% dancing para el deleite de los haters. Igualmente, en este en particular no estoy del todo conforme con mi dancing, ¡hay que practicar más!

Artistas de la talla de Romeo Santos tienen sus palabras y frases “comodín” (“gustoso”, “escucha las palabras”, “the king stays king”) que van colando siempre que pueden en sus canciones. ¿Cuáles son tus comodines? He detectado una importante presencia del “usted”.

Sí, la verdad que cada uno tiene su sello. “Usted” lo utilizo bastante sí, es una forma más elegante y respetuosa de denominar a la mujer amada. Ahora estoy tirando mucho con palabras como: «dosmildiezyocho», «reinventando el drama» y, la más utilizada, «papi».

¡Gracias por responder a nuestras preguntas Gayoncé!

