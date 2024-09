Estrenamos track de DJ Overdose y Brassfoot le formula un par de preguntas

Otra semana significa otro hit para el club listo por el campamento Unknown to the Unknown. Esta vez el turno es para la leyenda de Rotterdam, DJ Overdose, quien nos sorprende con algo de magia clubbera perfecta para funcionar en cualquier momento.



Tomado del EP Housejam Freaker, el cual viene con un remix de Willie Burns y un lado B lleno de sobredosis groovera, el corte «Vinca», el cual estamos estrenando hoy, es un absoluto cohete. Para celebrar su lanzamiento, el propio comandante del sello, DJ Haus, nos complació con un pequeño capricho y trajo el hombre afiliado al sello, Brassfoot, para entrevistar a DJ Overdose. Veamos qué tal salió la charlita.

Brassfoot

Brassfoot: Dime dos o tres cosas que son esenciales para toda sesión de estudio de DJ Overdose.

DJ Overdose: 1. Cigarrillos. 2. Cafeína (cola o café). 3. Algo que produzca sonido.

¿Cuál fue el último disco que juzgaste por la portada, pero te sorprendió una vez lo escuchaste?

Um, Kovács Kati – Tíz tiene un track matador, pero todo el álbum es bastante bueno, con buenos drums y sintes.

Un amigo me contó que te vio tocar un DJ set en Liubliana con tornamesas y un SP12. ¿Es ese tu set up regular, y si es así, qué inspiró esa combinación?

No recuerdo que lo haya hecho porque realmente no uso el SP en DJ sets. Sí solía llevarlo para el live deNovamen, pero después de tocar en algún desierto donde la arena estaba volando alrededor y luego una tormenta eléctrica dejara todo como un pantanal masivo, decidí dejarlo a salvo en casa a partir de entonces.

¿Hay algún artista emergente de Rotterdam del cual deberíamos estar pendientes?

¡Probablemente!

Si tuvieras que describir tu sonido usando tres nombres de películas, ¿cuáles serían?

The Funeral, Ms45, The Killing Of A Chinese Bookie, todas estas son películas que tienen algo de crudeza, lo cual me gusta pensar que mi música también tiene. Están lejos de la perfección, tal como me gusta.

Si tuvieras que crear una extraña e inusual noche de eventos temática, donde fueras residente cada mes, ¿qué tema escogerías?

También tendría que ser de películas, pero no podría pensar en verdad cómo. Probablemente sea proyectando cosas interesantes, ¡no puedes bailar con la mayoría de soundtracks!



***

Housejam Freaker de DJ Overdose ya está a la venta en Unknown to the Unknown. Lo puedes obtener por acá.