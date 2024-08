Estreno: Arcángel se reencuentra a sí mismo con “Te esperaré”; su nuevo sencillo

Cuestionarse por qué hacemos lo que hacemos es una necesidad básica del ser humano. Llega la hora de preguntarse si los pasos que hemos dado hasta ahora son los correctos y, como pensamiento mucho más importante: entender si son los que queremos seguir dando.

Austin Agustín Santos, a.k.a Arcángel, está pasando por ese proceso de redescubrimiento con “Te esperaré”; su nuevo sencillo producido por Oneil y Bori, acompañado de un video grabado en Colombia que narra una ficción amorosa donde Arcángel es un prototipo de robot que solo trabaja en función de satisfacer a su pareja.

Luego de más de diez años como una de las piedras angulares de la música urbana, Arcángel se detiene en el camino y mira hacia atrás. Para así entender por qué está donde está y volver a las anheladas raíces. Sentirse de alguna forma en casa. “Quiero que mi carrera retome la esencia original de Arcángel. Con este tema no estoy buscando nuevas direcciones, simplemente estoy rescatando esa esencia vieja que tanto le hace falta al público”; me cuenta Arcángel mediante notas de voz de WhatsApp.

Arcángel es el compositor de obras obligadas a la hora de hablar sobre trap en español. Canciones que empujaron la puerta para que las masas voltearan a escuchar. Par de ellas son “Tú no vive así” y “La ocasión”. Algunas personas podrían opinar que Austin Agustín Santos ayudó a que el trap en español fuera mainstream; pero él no lo ve así: “No es que le abrí el paso al género. A ver, yo hacía trap en español desde hace más de diez años. Ahora, que el público se dio cuenta y volteó a prestarle atención a otros géneros además del reggaetón, quizás, con esas canciones, son 20 pesos aparte. Pero no me puedo acreditar todo eso cuando habían exponentes a nivel local que estaban haciendo muy bien su trabajo; opina el también intérprete de “Pa que la pases bien”.

Vivimos un momento bastante saludable, exitoso e importante de la música latina. Arcángel se sabe parte de él pero, con bastante decisión, no quiere ser él quien diga su posición o influencia en el movimiento y la cultura: “Tengo mi estilo. Algo bien mío. Y este estilo ha servido de guía para otros artistas de diferentes generaciones. Pero no puedo decir que estoy en alguna posición específica del género: yo solo soy ‘Arcángel la maravilla’”; afirma bastante seguro.

Austin Santos tiene una voz reconocible fácilmente. Y uno de los logros más difíciles para cualquier artista es poder diferenciarse del resto. Para Arcángel esto fue fácil: su forma de cantar y escribir son su mayor fuerte. Así haya dado sus primeros en el underground; hoy su voz es parte del pop mundial. Arcángel me dice que no tiene problema en que llamen al género urbano “música pop”: “Me gustan todos los géneros musicales. El pop y la música urbana se han mezclado. Ambas culturas están viviendo esto mano a mano. Para los que amamos a la música urbana desde el día uno, esto va a seguir siendo reggaetón, rap o hip hop. Pero bueno, si la gente quiere ver esto como música pop, lo aceptamos también; gracias por la aceptación y respeto después de tantos años de trabajo”, establece el nacido en New York.

La influencia y huella de Arcángel en la música urbana está y estará latente. Pionero en masificar el trap en español. Pero también sigue siendo relevante. “Me acostumbré” ft Bad Bunny, sencillo estrenado en el 2017; tiene 522,605,328 millones de views. Su último disco de larga duración, Ares, uno de los trabajos mejores logrados de su carrera, debutó como #5 en el Top Latin Albums de Billboard. ¿Qué le puede faltar por lograr a alguien que ha estado, está y seguirá en la conversación de la música urbana? Llegar al espacio. “Al reggaetón y al trap en español solo le faltan sonar en la luna. Ya sonamos en el mundo entero. Contamos con el apoyo de las masas. Eso es lo que nos falta. Hacer un concierto en la luna y una gira por Marte”, concluye Arcángel.

Por ahora no sabemos si Arcángel logrará sonar en la luna, pero mientras tanto, acá tenemos en el estreno de “Te esperaré”, una vuelta a la esencia original de Arcángel.

https://www.youtube.com/watch?v=hMy4Q6e104o​

