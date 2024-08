Escucha “Deportado”, primer tema del nuevo proyecto de Pepe Mogt

Siempre por Tijuana. La historia y el legado de la música electrónica mexicana pasa siempre por Tijuana. No fue necesariamente el punto de partida, pero sí una caseta necesaria para entenderla. Y ahí, en el cruce entre países más transitado del mundo, está el origen de Pepe Mogt.

Pepe ha transitado muchas épocas. A finales de los 80 formó uno de los actos más representativos de la electrónica mexicana noventera en Artefakto junto a Jorge Ruiz y Roberto Mendoza “Panóptica”, que de alguna forma sirvió como un primer paso ––en cuanto a exploración sonora y acercamiento entre personajes–– de lo que sería el colectivo más relevante y de mayores alcances que la música en MIDI ha logrado tener en los terruchos agrestes del águila y el nopal.

En 1999, Pepe configuró junto a Ramón Amezcua “Bostich” y otros personajes el H. Nortec Collective, grupo pionero en la fusión de sonidos digitales con música regional mexicana ––especialmente norteña––, y creadores de una propuesta sobre la que se construyó lo que vino después en la escena nacional, convirtiéndolos en las caras mexicanas más representativas del género en todos sus niveles ––de lo comercial a lo internacional.

Con un receso temporal en las actividades de estudio de Bostich+Fussible desde 2014, Mogt ha ido lanzando material en solitario. Desde las sesiones en Cuatro Cuarenta que redujo a un EP de ocho tracks, hasta QDRPNT, proyecto en el que lleva trabajando más de dos años, y el cual ha decidido compartir de nueva cuenta a través de tres frentes distintos: el digital, el en vivo, y el formato físico ––a través de un vinilo de 10 pulgadas.

QDRPNT es un producto audiovisual en formato de docuficción ambientado en la especial coyuntura sociopolítica vivida por migrantes en la frontera, de la cual Pepe es un testigo natural. Él mismo se ha encargado de grabar las imágenes que forman la experiencia completa junto la música creada para el proyecto, presentado de manera original en 2017, y en una nueva edición en Mutek Japón apenas en noviembre pasado.

El primer track que forma QDRPNT se llama “Deportado”, y Pepe nos ha permitido compartirlo previo a las presentaciones que tendrá este fin de semana en la Ciudad de México. Dale play a “Deportado” y luego lee la charla que tuvimos con él acerca del track, de QDRPNT, a estrenarse en mayo de este año y de su presentación este 25 de enero.

NOISEY: Es casi obvio que por el nombre y por tú coyuntura personal hay una connotación sociopolítica muy clara en “Deportado”, ¿qué hay de ello o en qué forma?

Pepe: “Deportado” es el primer adelanto de un proyecto artístico que presenté en Mutek Tokyo cuyo nombre es Quadripoint (QDRPNT), que significa un punto que toca cuatro territorios distintos. En ese proyecto hice una filmación de la frontera pero desde un microscopio, grabando también sonidos e imágenes con el microscopio. Con el material hice una especie de docuficción sobre un migrante que se cruza la barda, y literalmente lo hace, es un migrante de verdad que encontré, y él brinca y cae a un mundo microscópico, da un mundo donde la misma naturaleza nos responde que las fronteras no deberían existir. A través del microscopio se ve como la naturaleza está tumbando el muro, hay partes del muro de metal y se ve cómo lo está carcomiendo la naturaleza. Cuando yo lo presenté en Mutek con puras improvisaciones en vivo, capturé las partes que más me gustaron y comencé a darle forma a este EP, y a este primer tema que dará pie a los siguientes hasta completar el material.

Encontré un video en Facebook de cuando presentaste Quadripoint por primera vez y ya tiene unos dos años, ¿fue algo que fuiste trabajando en este tiempo, lo guardaste o por qué lanzarlo hasta ahora?

Sí, pues lo lancé en 2017, la primera presentación fue en Cine Tonalá. Ahí eran puras grabaciones microscópicas amplificadas a 4k digamos, a una pantalla grande, y estuvo bien y todo, la música fue en vivo con puros análogos y un poco más ambient, pero al final creo que la gente veía las imágenes y creía que eran hechas a computadora o no sé jajaja. Y ya, después me hablaron de Mutek Tokyo para que me presentara apenas el 4 de noviembre del año pasado, y toqué ahí. Como ahí sí me invitaron ya de ‘oye, te vamos a dar un espacio, una pantalla padre y todo’, y aparte como es el festival Mutek así de tecnología y demás, pues ya decidí volverlo a llevar pero algo más entero. Después de lo de Tonalá y todo eso volví a ir a la frontera con un drone y me tocó justo ver el asunto de los migrantes y del muro de Trump que se ha hablado mucho y que sí está instalado en Tijuana, más bien las muestras de los muros que él quiere. Toda esa parte de las familias de migrantes, de los choques que ha habido, pues las he vivido muy de cerca porque yo vivo aquí a unas cuadras de la barda que se va metiendo al agua, pero cuando fui a grabar, pues me tocó literal grabar a un cuate que se brinca. Ya con eso pues empecé a meterle más a la historia, a la ficción, porque lo que presenté en 2017 eran puras imágenes, y acá ya hay un personaje, hay todo otro proceso. Incluso ya lo que había grabado yo a nivel microscópico empezamos a llevarlo ya a un nivel más atómico, más cuántico, a jugar con las texturas, y bueno, lo voy a presentar de nuevo el 5 de febrero en el Museo de Geología de la Ciudad de México.

“Deportado” tiene un sonido mucho más ambient y tenue respecto a otros trabajos tuyos. De alguna forma suena mucho a un soundtrack y tiene lógica bajo el propósito de Quadripoint, ¿cómo lo percibes tú?

Ese tema se dio pensando en las imágenes. Cuando veas las imágenes te vas a conectar con el tema, igual con los que vayan saliendo, si tiene una conexión muy real con las imágenes del docuficción. Esta pieza es puro aire, sonidos de aire y de mar combinados, porque esa primera parte, es un registro de la frontera cuando se mete al mar. La frontera que tenemos que se va al mar son puras barras de metal, y en ese momento en que lo grabé, que fue durante septiembre con mucho viento, estuve grabando ese aire como pasa a través de las rendijas. Lo mezclé con otros sonidos, y fue quedando, porque inicialmente era algo muy ambient. Cuando me fui a Tokio me quedé por un mes allá, en un hotel que se llamaba Royal, que de Royal no tenía nada jajaja eran cuartitos muy chiquitos con muchos migrantes, y ahí armé mi estudio, donde me puse a grabar todo lo que iba a tocar en Mutek. Este tema lo trabajé estando allá, y dije ‘sí tengo que ponerle un pulso porque sí está muy ambient’, y por trae ese pulso un poco techno muy discreto que queda muy abajo, siguen predominando los sonidos del viento, porque así es como inicia el documental. Los tracks que vienen después ya con otras imágenes como las microscópicas pues ya son distintos, con flautas y así, muy psicodélicos se puede decir.

¿Y cómo está formado Quadripoint en cuestión de número de tracks y cómo estos están unidos al trabajo visual?

A mí lo que realmente siempre me ha interesado, y tiene tiempo que ya lo hago de esta manera, es estar trabajando con puras máquinas, ya no toco la computadora, porque pienso que es más interesante ir a ver a alguien y que no sea la computadora la que esté sonando, que esté tocando el mismo track, más bien me parece interesante que pueda haber variaciones. Este docuficción tiene partes que sí, se hace una edición de unos 3 minutos que va tal cual solamente para dar el punto a entender, pero luego cuando entro a lo microscópico pues ya es una mezcla en vivo. Llevo a un amigo de acá que es VJ, y nos conectamos para ir mezclando de manera interactiva las imágenes –que son las que yo grabé– y el sonido. Entonces de alguna forma la presentación que hubo en Mutek no va a ser la misma, aunque sea la misma temática y haya aspectos similares, a la que voy a ahacer en el Museo de Geología, por ejemplo. La idea es que el material salga en un vinilo con cuatro temas que yo escogí, pero la idea es ir creciendo el proyecto, eso es lo que quiero. Que si lo ves y escuchas en algún lugar, y después haces lo mismo en otro lado encuentres cosas distintas, nuevas historias que se entrelacen, nuevos tracks que a lo mejor no vas a reconocer. En el mismo disco, voy a ir imprimiendo varios vinilos de lo que vaya grabando hasta tener unos cuatro o cinco, quiero estarlo moviendo un año y medio más o menos.

¿Entonces va a funcionar más como un producto en vivo para llevar al vinilo que viceversa?

Sí, exactamente. También lo pensé porque en la música electrónica tenemos muchos foros, y esos foros conectan con un público distinto. En ese sentido digamos entonces que toque en Mutek en algo que no fue tanto un set para bailar sino más bien una presentación con una pantalla y oscuridad, y ahora estaré en el Museo de Geología que es donde lo voy a presentar con imagen, con VJ, con música en vivo. Y luego está el club, que es muy distinto porque no hay pantallas, se van a escuchar las melodías y ya. La gente que vaya al club va a escuchar las melodías y cuando busque la parte visual después a lo mejor va a poder conectarse con lo que escuchó. La portada también, esa silueta que se ve es exactamente la misma que la del migrante, y trae ahí Quadripoint repetido sin las vocales formando el muro como una especie de matrix.

Y en ese sentido, ¿qué representa traer el proyecto a Japan, uno de los clubes más frescos y relevantes de la Ciudad de México?

Anduve viendo muchas fotos de lo que hubo de Mutek ahí en Japan, muchos de mis amigos han tocado ahí, y ya lo conozco yo también. Lo que me parece más interesante del espacio es que lo han abierto a los locales, a los nacionales, y eso me recordó mucho a ese lugar de antes, al Parador Análogo, cuando estaba Manrico o La Perla. Los promotores siempre están bajo esa dinámica de traer extranjeros y está bien, no estoy en contra de que lo hagan, es una ciudad muy grande y es bueno traer a esos artistas que si queremos ver no tenemos que viajar a sus países a verlos, pero aquí creo que sí están dejando que sea un espacio donde la gente pueda ir a tocar y los inviten. Que no se cierren únicamente a cosas de fuera o a compadrazgos. Cuando me invitaron dije ‘wow, me encanta ese lugar’, así como el Hardpop de Ciudad Juárez –que he tocado varias veces ahí y para mí es el mejor club de México–, el Dynamitas, etc. Creo que todos esos lugares comparten algo y es que apoyan a la escena, por eso para mí es importante tocar en Japan. Estoy muy emocionado, porque sé que la gente que va –porque ya fui a conocer una noche– es gente con los oídos muy atentos, y ese es el mejor público.

¿Vas a andar trabajando alguna otra cosa durante el año?

No, realmente es este proyecto. Al final del día cuando lo presento en formato audiovisual puede durar desde 45 minutos hasta una hora, dependiendo lo que vayamos haciendo, y siento que seguir desarrollando la temática musical de esas imágenes da para mucho material, y ese material va a ir sirviendo para esas tres direcciones: para subirlo a plataformas digitales, algunos fragmentos en video que se puedan extraer también como videoclips, y los diferentes foros donde pueda tocar. En la Fonoteca también voy a hacer un proyectito con esto de Quadripoint pero usando acervo también de la misma Fonoteca. Va a ser algo completamente sonoro, ahí no va a haber visual. Y bueno, en el caso de Nortec estamos en pausa, tocando nada más en las fechas que van saliendo. Este es un espacio que Ramón y yo nos estamos dando por el momento, y probablemente el próximo año ya haya algo nuevo por ahí.

***

Pepe presentará su Modular Live Set este viernes en JAPAN CDMX. Acá el evento en Facebook y abajo el flyer.

