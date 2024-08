ESTRENO: escucha “Niña buena (remix)”; el nuevo sencillo de Trïp Trïp

Voy a decir algo que no es de mi agrado. Me siento como un político simplón. Bien a la derecha. Pero cada día que pasa y me hago más viejo veo que este dicho cansador es cierto: “Los jóvenes son el futuro”. Saben qué pedo. Respiran la coyuntura de una forma en la que nosotros, los que estamos a punto de montarnos en la treintena de años, ya no lo hacemos.

Hace semanas escribí esto sobre el futuro de la música popular en el 2019. Y justo antes me había topado con los Trïp Trïp, dúo de chicos entre 18 y 19 años que realmente quieren dañar, joder, mezclar y sacudir cualquier cosa que nosotros pensemos es música popular.



Tienen videos de sesiones en vivo destruyendo canciones de Ozuna y Balvin. Tienen guitarras eléctricas. Tienen pads. Hacen algo parecido al rock. Pero no es rock. Y precisamente ese no saber está bien. Esa inocencia y valentía es característica obligada de la juventud. Es contestataria. Como alguna vez lo fue el rock. “Trïp Trïp es un viaje. Una experiencia. Somos DJs, MC’s, guitarristas, bateristas, fotógrafos, directores, ¿influencers?, amigos, o lo que ustedes quieran que seamos. Lo que nos gusta es estar creando libremente e incorporando elementos de todas partes. El proyecto lo empezamos hace un año con ayuda de la Fabrika, pero nosotros ya nos conocíamos desde hace cinco años. Antes estábamos más enfocados en el EDM, pero cuando nos metimos de lleno al reggeatón, hip-hop, trap, r&b, nos atrapó y quisimos guiar el proyecto hacia eso. El primer sencillo tenía que ser algo pop, pero tenía que tener un switch y la idea en general para hacer algo que nos gustara fue: mezclar lo comercial con lo artístico; y así nos hemos mantenido durante todo este año”, me dice alguno de los Trïp Trïp por email.

Intervenir el reggaetón y su estética es algo que se veía venir. Es música popular, y tomar elementos del pop para crear algo nuevo se viene haciendo desde la pre historia. “Toda la música está conectada de alguna forma. Muchas veces cuando tendríamos que estar trabajando en el proyecto, nos ponemos a escuchar a Lil Uzi, nos aburre y le cambiamos a Buena Vista Social Club, de ahí a King Krule, luego a Dua Lipa, Daddy Yankee y terminamos poniendo Vivaldi, pero luego regresamos a poner hip-hip. Cada canción tiene algo que conecta con la otra”, opinan los Trïp Trïp sobre eso que hacen. Porque es gratamente impresionante ver cómo destruyen las canciones originales y les agregan solos de guitarra. Hay algo ingenuo y puro en ello y, ojalá, sepan mantenerlo así trabajen con Maluma o Dave Ghrol.

Es hermoso oír un solo de guitarra con la voz de Ozuna. “Ozuna suena bien en rock”, me dijo una amiga por Facebook Chat luego de mostrarle este video de los Trïp Trïp Y no pude opinar diferente. ¿Por que no hay más gente haciendo esto? Los Trïp Trïp decidieron esto luego de un momento de claridad en el Ceremonia. Ya sé que esto suena a un viaje en ácidos pero no sé si eso sea real. “Después de ver algunas bandas en Ceremonia nos impresionó como la gente nunca va a dejar de atraerle ver a otras personas tocar instrumentos. Nos preguntamos ¿por qué no incorporamos ese rock sexy y loco de los setentas en la música que hoy está pegando?”.

Los Trïp Trïp hacen algo hermoso que realmente espero que funcione. Hoy están estrenando un remix de “Niña buena” de Uzielito mix; y ojalá esto sea el mapa de una historia de amor hermosa. Darse a notar con más reggaetón en un mundo lleno de reggaetón no es fácil. ¿Por qué diablos voy a dejar de escuchar a Don Omar para escucharte a ti? Ahora, si me das una propuesta como esta que descompone el ADN de la música pop, ya ganaste toda mi atención

“Creemos que la única forma para darse a notar es igual que hace 30 o 50 años: haciendo algo que tenga fuerza, que sea icónico y proponga; pero que al mismo tiempo se pueda disfrutar”. Este fue el último mensaje que recibí de los Trïp Trïp y ojalá funcione.

Escucha Niña buena (remix) acá abajo, nuevo sencillo de Trïp Trïp :

