Estreno: Hadrian no quiere a ningún “Judas” hablando dentro de su bloque

El hombre del mal. La traición hecha carne. La epítome de la deslealtad. Judas. Un nombre propio alejado de toda connotación positiva, y una figura histórica que, quizás como ninguna otra antes, se ha adaptado en concepto de manera eficiente e ingeniosa a la cultura popular actual, especialmente en el mundo criminal, el barrio, y la cultura hip-hop marca registrada, donde un judas representa al soplón, el chivato, el sapo, el que habla dando la espalda, el villano de la movie. Ya lo dijo K-Dot: “Y rezo para que negros me odien, porque los tiradores irán por los judas”.

Escribirle a los judas es una tarea que requiere valentía y responsabilidad, y quizás solo un campeón sea el hombre indicado para lograrlo. Es así como Hadrian presenta y nos regala como estreno exclusivo “Judas”, un tema de trapicheo banquetero en toda la extensión de la palabra. De pavimento, códigos y narcóticos, como marca la tradición del 808, con barras de alto calibre regadas por ahí —“Yo soy la mano de Dios, Diego Armando en Sinaloa”. Un track dedicado a los iscariotes abriendo la boca por ahí, y a su destino marcado en plomo por haberse ganado el apelativo. El video, grabado en la crudeza de los paisajes más obscuros del concreto mexicano, camina en el mismo sentido. Caras cubiertas, motos a una rueda, y cuernos de chivo para parar en seco a quienes predican con la traición.

Videos by VICE

Mira el video de “Judas” a continuación, y lee lo que Hadrian nos contó sobre él más abajo.

VICE: La figura del judas, del sapo, del soplón, es considerada dentro del mundo criminal pero también del universo hip hop, la bajeza más baja que puede haber. ¿Por qué hacer una canción dirigida hacia esa figura? ¿Cómo ha sido tu experiencia personal con este tipo de personajes?

Hadrian: Efectivamente, la palabra judas tiene mucho peso y mucha gravedad en su connotación. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por una situación de traición donde le damos el calificativo a esa persona de judas. En lo que a mí respecta, judas es aquella persona que traiciona y no da la cara, por eso tal cual, yo identificarme con esa definición no creo sentirlo, yo siempre he dado la cara con mi música, más bien mi música ha dado la cara por mí. El artista expresa y refleja su sentir a través de su arte. Ya que los haters o que la gente se llenen la boca diciendo lo contrario es cosa de cada quien, yo creo que nunca nadie sabe la verdad absoluta de las cosas. Para que exista un Judas, detrás debió de haber existido un Poncio Pilatos que no da la cara, que se lava las manos, y que no afronta su responsabilidad. Ahí es cuando entramos en ese dilema de quién tiene más culpa, si aquel que se lava las manos, o aquel que sale y da la cara, o aquel que usa a un judas para señalar y quedar libre de culpa.

Así lo veo yo, sin embargo, cada quien es libre de escuchar a la persona o al exponente que ellos quieran, eso es lo bonito del arte, que hay un abanico de posibilidades para escuchar, y si hay algo que no te gusta, simplemente migras a algo más afín. Ahora, si hay algo que no debe olvidar el fanático, no el fan, que es muy diferente, es que quizás aquellos exponentes que ellos escuchan o idolatran fueron inspirados por aquellos a quienes critican, deben analizar este asunto.

Sobre el track, ¿quién produce? ¿Cómo describirías su sonido a rasgos generales?

Este track en especial tiene a mucha gente involucrada, que es gente muy top, muy importante, como Maddox, quien ha mezclado y masterizado para 21 Savage, J. Cole, Tyga, Cardi B, que son artistas de gran nivel, grandes figuras de este género. Que un personaje de esta magnitud haya respaldado la parte de master y mezcla de untrack mío representa mucho. La producción corre a cargo de DJ Tao, un productor argentino muy conocido y respetado en la escena trap argentina. Y bueno, pues el tema es trap, el sonido y concepto es puramente trap, es calle, crudo. Habla del barrio, de los códigos de honor de la calle, dinero, droga, mujeres, que son la esencia del trap.

Un año después de haber firmado, ¿cómo ha cambiado o no para ti trabajar bajo el soporte de una disquera major ?

Mi experiencia con Warner a lo largo de este año es que ellos han sabido darle la dirección a mi carrera que yo como independiente no hubiera podido darle, porque entienden y entendieron perfectamente hacia donde yo quería ir, de qué parte de mi carrera me quería desprender y cuál era el rumbo que yo quería tomar. Esto de la mano con el hecho de que yo he podido participar y tener el apoyo y el trabajar de la mano con grandes productores, con gente que ha hecho hits, son cosas que me han llenado de experiencia y de oído para llegar al punto de mi carrera al que yo quiero llegar. Obviamente sumado a todo esto, ha subido la calidad de mis videos, de mis producciones, se han sumado bastantes cosas positivas a mi carrera, creo que la mayoría si no es que todas han sido positivas. De repente es un poquito complicado la velocidad con la que uno como trabaja, el administrar los tiempos para poder estratégicamente sacar un tema, pero de ahí en fuera el avance de mi carrera ha sido muy positivo, he aprendido mucho y pues se ve ya que hay un respaldo de disquera en la calidad de producción y visual de mis proyectos.

Como pionero del trap hecho en México, ¿de qué manera sientes que ha evolucionado tu proyecto, desde el aspecto sonoro pero también estético, hasta ahora?

Justo eso es de lo que hablábamos en la pregunta anterior. Desde el inicio de mi carrera a mi me gustó ser muy cuidadoso, muy minucioso con la calidad de mi sonido, y también con la calidad visual, siempre he creído que la obra debe tener la misma importancia desde ambos lados, que sea una obra de arte completa. También siempre me ha gustado separarme de lo que hacen los demás, los videos típicos, la música genérica y clonada. Cuando veo que un sonido empieza a ser muy genérico en México, tengo por instinto la necesidad de buscar otro nivel. Obviamente yo no busco evolucionar la música de mi país, yo busco evolucionar mi música, por una necesidad propia y una madurez creativa.

De la mano de una disquera todo esto es más fácil, tener herramientas y los recursos para subir la bandera es más fácil, ponerla más alto para ir mejorando. Sería ilógico tener un retroceso teniendo a una disquera, pero yo siempre he sido un artista evolutivo por instinto, la gente también lo sabe, y el hecho está que en el 2011, 2012, que aún no existía esta ola trap acá, fuimos de los primeros en hacer un tema trap que fue “Underground Business”, también estuvo “El Chef”, cuando todavía ni siquiera se le llamaba trap, apenas se le estaba dando forma. Desde ahí, quizás antes, ya se veía mi inquietud por hacer nuevas cosas, lo que en su momento me trajo muchos detractores, pero después de un tiempo la gente tuvo que entender que la música y el arte tiene que pasar por esta evolución. Yo como no tengo miedo ni prejuicios musicales, me he atrevido a hacer muchas cosas que, al final del día, a mí me parece positivo que después haya gente que se haya atrevido a hacerlo.

Estéticamente siempre he buscado y me he asesorado, con gente y con un equipo de trabajo que es muy importante, para no quedarme rezagado, dejarme asesorado y que haya personas especializadas para ayudarme.Todo es una inversión, mi carrera ha avanzado también porque he invertido mi tiempo y mis recursos en clases de canto, clases de piano, a cosas que quizás mucha gente más no hace. Esto es una carrera, y desde luego un negocio, y tiene que llevar una inversión para que funcione. No quiero caracterizarme por ser un artista de moda, porque las modas se van, quiero caracterizarme por ser una tendencia, que cada que yo haga algo, eso se convierta en una tendencia, y a la vez, también ser un artista duradero. Saber ser artista y también ser fan, nutrirse de otras cosas, eso me ha ayudado bastante también. Y eso, cada que saco algo nuevo creo que siempre suena fresco, suena distinto, y a pesar de que todo va por una línea similar, lo que hice hoy no suena a lo que hice ayer, soy enemigo de repetir y de las fórmulas.

Platícame del video, ¿cómo, dónde, con quién se grabó? ¿Cuál fue el concepto que buscaste retratar?

El concepto del video es algo que yo quería retratar y hacer desde hace mucho tiempo, solamente que por cuestiones de discreción quizás no me atrevía a hacerlo, pero siento que ahora es el momento. Tuve que entender en algún momento que es parte de mi naturaleza, es parte del lugar de donde yo vengo, es parte de la gente que me rodea, y eso es lo que yo quería, que la gente y que yo nos sintamos respaldados. La finalidad era mostrar a la gente que hace urbano por moda o por mantenerse vigentes, que la música urbana viene de las calles, el rap viene de las calles, tienes que tener esa esencia para poder transmitir y que no se force, que sea honesto. Uno vibra y uno sabe cuando alguien no está viviendo y no ha tenido contacto con ese mundo. Eso es algo que quería mostrar, que Hadrián viene de barrio, aunque la gente por ese cambio musical que hice se confunde, se llena de prejuicios que no existen, comienzan a decir que yo venía de un círculo acomodado cuando no, vengo de un barrio, un barrio peligroso. Y no solo en ese barrio me quieren, porque el video se grabó en La Pastora y otra parte también en Santo Domingo, Coyoacán. Es eso, un homenaje a la gente, que es a quien le debo favores, le debo apoyo, y son quienes están ahí.

Al final, lo que quiero transmitir es que en el barrio hay mucha lealtad, mucha gente entregada, y una amistad de ahí, una amistad de verdad, vale oro, independientemente del rubro al que se dediquen, sean cosas lícitas o ilícitas. Hay mucha gente que le gusta la música de calle pero no entra a la calle, entonces también es retratar y llevar la parte cruda de lo que se vive en un barrio a lo visual. Las peleas entre puntos de venta, la honra, el honor ¿sabes? Y bueno, yo hago mi música para esa gente, porque esa gente es honesta, y esa gente de verdad es real, entonces cuando veo que mi música le gusta a esa gente es que me doy cuenta que voy bien. Yo no hago música para niños rata, porque ese público es efímero, la gente que en realidad está en la calle es quien de verdad la siente y quien de verdad me importa. Estoy muy orgulloso de que mi música haya llegado a ellos, y esto es una especie de agradecimiento, de devolver a donde vengo. Ese tipo de respeto no se gana en las batallas de freestyle, a veces ni en la música, se gana cuando se sabe ser persona y ser agradecido.

¿Forma parte “Judas” de algún material más extenso? ¿Qué planes tienes para el resto del año?

Justo este tema es la introducción a un EP. Un EP que cuenta historias. En el 2013 yo hice un tema que le llamaron narcorap ¿sabes? porque era una especie de corrido para unos personajes de Sonora, entonces yo lo escribí como un corrido pero en rap y entonces de ahí he tenido la oportunidad de escribir temas que les puedes llamar como corridos porque al final la esencia es como la de un corrido. Incluso he hecho corridos con música de norteños, con sierreños, aunque obviamente son temas que están ahí inéditos, no sé si salgan en algún momento a la luz pero son temas que yo he trabajado para gente que me ha pedido encargos. Hay temas que obviamente tengo que me gustaron y que no son tan explícitos de mencionar nombres ni equipos, entonces esos temas los tengo planeados algunos sacar en un EP que igual viene con una evolución a mi sonido, siempre, siempre con esa esencia, con esa identidad también muy nacional. Yo creo que México es el país más trap de todo Latinoamérica, y al final del día creo que es un país que no ha sabido exportar música. Desgraciadamente la historia lo dice, somos un país conquistado ¿no? entonces somos importadores y consumidores de talento del exterior pero nos cuesta mucho mucho trabajo poder tener un artista que logre internacionalizarse.

Esa es la misión en este momento, debería ser esa la misión, deberíamos estar toda la gente que hace música urbana en eso. Además yo creo que podríamos tener más credibilidad que mucha otra gente, sin demeritar a otros países, pero creo que México tiene mucho de donde sacar en realidad de esa cultura trap, no? Incluso tú puedes ver el trap de Atlanta, mucha gente habla del narco mexicano y del Chapo Guzmán, entonces yo creo que si nosotros somos y tenemos esa cultura que podemos explotar, deberíamos de hacerlo porque creo que no se ha sabido aprovechar, y México tampoco ha querido apoyar a un talento nacional. También México tiene que tener un sonido, un sonido mexicano que le resulte atractivo a toda Latinoamérica o fuera del país, porque Dominicana tiene el dembow, tiene la bachata, Puerto Rico tiene el reggaeton ¿sabes? y creo yo que en cada país se ha logrado tener esa identidad, un sonido de ese país. Ahora le toca a México tener un sonido y eso no se logra solamente más que experimentando, trabajando. Darle una identidad al sonido nacional, esa es la misión, y buscar, experimentar, es lo que quiero en el próximo EP. Van a ser varias historias de personajes del barrio entonces eso es lo que viene. “Judas” es la introducción a eso, de ahí pues obviamente seguir avanzando, por el momento ese es el objetivo, hasta el momento también para darle su importancia a cada proyecto. Ahorita estoy en “Judas” y en ese EP. El EP de verdad es una carta fuertísima con la que yo cuento y con la que también cuento con el apoyo de la disquera, yo sé que podemos hacer que eso reviente y explote.

Conéctate con Noisey en Instagram.