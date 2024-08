Estrenamos en exclusiva el nuevo videoclip de Aleesha Rose

Cuando entrevisté a Aleesha me contó que, con 17 años, subió un vídeo con un tema de trap a Youtube con su aka de entonces, Baby Uzi. La pieza empezó a tener un número considerable de visitas, y Aleesha comenzó a recibir también un número considerable de propuestas de productores. Una discográfica le ofreció un contrato. Pero, en vez de sacar tajada del boom de las reinas del trap, aprovechar el tirón del género y la oportunidad de subirse al carro, puso esos vídeos en oculto.

Dos años después, con 19 y un nuevo aka con el que se siente cómoda para hacer la música que le apetece sin tener que rendirle cuentas a ninguna etiqueta, Aleesha tiene cuatro vídeos en la plataforma, pero ya hablan de ella como de una de las tías a las que hay que seguir en la industria española. Mañana subirá el quinto, que hoy estrenemos en exclusiva en VICE y que ella misma ha dirigido.

“Realmente tiene el mismo sentido que la canción. A veces siento que con los vídeos es mas fácil mostrar el mensaje que intento explicar en mis canciones. Que la gente, al escuchar mis canciones, le de el significado que quiera mientras que yo con el video enseño el mío”, comenta desde Barcelona, donde vive y desde donde está preparando un EP junto a $kyhook.

“Empecé a escribir esta canción, Your body, producida por All Night, centrándome en ese sentimiento de cuando quieres a una persona pero esa otra persona no te quiere, o no te quiere igual que tú a ella. Y eso acaba generándote una frustración que desemboca en un un odio a ti misma porque esa persona no te quiera. Al final, a medida que iba escribiendo, me fui dando cuenta de que esa lucha de poder en realidad era conmigo misma, así que estaba escribiéndome una canción. En ese punto decidí que, como se trataba de un tema tan personal, quería hacer yo misma todo, incluido dirigir el vídeo”, dice Aleesha, que para llevarlo a cabo contó con Edu Carayol, de Le Films.

La pieza, que recuerda a ratos a un thriller y a ratos se parece un poco a las imágenes surrealistas de Lanthimos (“siempre me ha flipado el cine de terror, así que creo que tengo una obsesión por las imágenes y la fotografía inquietantes”, dice Aleesha), ha sido grabada en Montjuic, en ArtSpace Barcelona y en la propia casa de la cantante. Puedes verla en exclusiva aquí.